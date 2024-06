Angie Arizaga recibió una emotiva sorpresa al momento de despedirse de la conducción de la radio. | Todo se Filtra.

La exchica reality y locutora de radio, Angie Arizaga, vivió un emotivo momento durante su despedida de la emisora Onda Cero. Angie, conocida cariñosamente como la ‘negrita’, no pudo contener las lágrimas al ser sorprendida por su pareja, Jota Benz, y su mejor amiga, Paloma Fiuza, en la cabina de radio. La presencia de ambos no solo conmovió a Angie, sino también a sus seguidores y colegas.

Durante la sorpresa, Paloma Fiuza le dedicó unas sentidas palabras a Angie, destacando la profunda amistad que las une. “Eres una gran amiga y una persona maravillosa. Te vamos a extrañar mucho aquí en la radio, pero sabemos que este es un momento muy especial para ti”, expresó Paloma, provocando aún más emoción en la despedida.

Jota Benz, por su parte, aprovechó el momento para compartir una noticia muy especial con los seguidores de la pareja. Anunció que Paloma Fiuza será la madrina del bebé que esperan. “Estamos muy felices de tener a Paloma como madrina de nuestro bebé. Sabemos que será una figura importante en su vida”, declaró Jota, añadiendo un toque de alegría a la emotiva despedida.

Angie Arizaga dejará temporalmente su puesto en Onda Cero para guardar reposo durante su embarazo. Sin embargo, la locutora ha prometido regresar a la radio una vez que haya dado a luz y se haya recuperado. “Este es un hasta luego, no un adiós. Volveré pronto con más energía y con muchas historias nuevas que compartir”, comentó Angie.

En una entrevista exclusiva para ‘América Hoy’, Angie aclaró los rumores sobre una posible mudanza a Canadá después del nacimiento de su primer hijo. Estos rumores surgieron a raíz de unas historias recientes de Jota Benz en las redes sociales, donde insinuó que podrían emigrar al país norteamericano. “Jota ha vivido toda su vida en Canadá y bromeó diciendo que nuestro bebé aprenderá inglés, francés y español, así que podríamos mudarnos allí”, explicó Angie.

Sin embargo, la exchica reality enfatizó que todo se trató de una broma y que, de momento, no tienen planes de emigrar a Canadá. “Varios amigos me han escrito preguntándome si me voy a Canadá, pero solo planeamos visitar para que nuestro hijo conozca a su abuela, la nona”, aclaró Angie, disipando cualquier malentendido sobre su futuro inmediato.

Angie Arizaga no tendrá baby shower

Angie Arizaga, a pocas semanas de dar la bienvenida a su bebé junto a su pareja Jota Benz, ha decidido no realizar el tradicional baby shower que muchas futuras madres esperan. En lugar de ello, ha elegido disfrutar de una actividad que le dejará un recuerdo especial.

A través de sus redes sociales, Angie, conocida cariñosamente como la ‘Negrita’, anunció que no celebrará el habitual baby shower. En una reciente publicación en su cuenta oficial de Instagram, la exintegrante de ‘Esto es Guerra’ y ‘El Gran Chef Famosos’ explicó las razones detrás de esta decisión. Según la influencer, su doctor le recomendó descansar más, lo que hasta el momento ha impedido organizar el evento.

En lugar del baby shower, Angie Arizaga ha optado por una tierna sesión de fotos profesional para inmortalizar su embarazo. Esta sesión incluirá a su ‘pancita’, a su pareja Jota Benz y, aparentemente, a otros miembros de su familia. “No tendré baby shower, pero sí o sí sesión de fotos, je, je, je”, compartió Angie en una de sus historias de Instagram, mostrando su entusiasmo por esta alternativa.

