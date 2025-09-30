Perú

Milett Figueroa confirma que sigue con Marcelo Tinelli y que solo fue una discusión: “Estamos bien”

La actriz peruana aseguró en los Martín Fierro que lo ocurrido fue solo una discusión laboral y que la relación sigue bien. Tinelli reconoció que se equivocó al exponer al aire su separación con la exchica reality

Carol Ruiz

Por Carol Ruiz

¡Siguen juntos! Milett Figueroa revela que no terminó con Marcelo Tinelli y explica qué pasó. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

En medio de un torbellino mediático, la relación entre Marcelo Tinelli y Milett Figueroa vuelve a estar en boca de todos tras las recientes declaraciones de ambos, que parecen ir en direcciones opuestas. Mientras el reconocido conductor argentino ofreció disculpas públicas en una entrevista con Ángel de Brito, reconociendo que cometió un error al anunciar la ruptura al aire, la modelo peruana se mostró mucho más conciliadora, insinuando que entre ellos aún existe un vínculo.

Y, como era de esperarse, Magaly Medina no dudó en comentar el tema con su característico tono crítico. Durante su participación en el programa de De Brito, Tinelli hizo un mea culpa y aceptó que el anuncio de separación con Milett fue un impulso mal manejado.

“El anuncio de la separación me parece que podía haberse hablado de otra manera. Para mí fue un error mío haber jugado esa carta al aire. Podíamos haber hecho un comunicado, haberlo charlado de otra forma. Ella se sintió afectada y yo también”, reconoció.

Marcelo Tinelli confirma que Milett Figueroa sigue en reality

El conductor explicó que la situación trascendió lo personal y terminó generando un enfrentamiento mediático que parecía dividir a dos países.

“Sentí en un momento que era como una pelea entre Argentina y Perú. Tenemos cosas en común todavía, pero me equivoqué en la forma de decirlo”, señaló. Asimismo, aclaró que, más allá de la crisis, Milett seguirá participando en el reality de Amazon Prime, pues “es un show” y, como tal, requiere de ambos.

Milett Figueroa llegó a los ‘Martín Fierro’ y afirmó que sigue con Marcelo Tinelli

Por su parte, Milett Figueroa llegó a la alfombra de los premios Martín Fierro y ofreció una versión mucho más ligera del conflicto. La actriz y modelo peruana sostuvo que lo ocurrido no fue más que una discusión de pareja mal llevada. “Nosotros estamos muy bien, estamos conversando. Como toda pareja, uno tiene discusiones, pero básicamente no fue nada personal, sino laboral. Él se aventuró a exponer algo que era una discusión normal”, declaró ante la prensa.

Figueroa, sin embargo, evitó confirmar una reconciliación. Entre risas, dijo: “No voy a decir que estamos juntos, pero sí voy a decir que estamos bien”. Para ella, lo importante es mantener cierto nivel de reserva y proteger la relación de tanta exposición mediática. “Creo que es bueno cuidar un poco lo nuestro, porque ser figura pública a veces te deja demasiado expuesta”, comentó.

Magaly Medina considera que es un plan la reconciliación

Magaly Medina, fiel a su estilo directo, dedicó un espacio en su programa para opinar sobre lo ocurrido. La conductora peruana cuestionó tanto a Tinelli como a Milett, asegurando que ambos han convertido su relación en parte del espectáculo. “Él tiene 65 años, no es un jovencito para estar jugando con una ruptura pública. Cuando uno está comprometido, no juega con esas cosas. No se termina a alguien en televisión, porque la dejas mal parada y expuesta a burlas”, dijo.

Magaly fue aún más crítica con Milett Figueroa, señalando que la actriz estaría priorizando su permanencia en el reality sobre la claridad de su relación. “Ella juega al doble discurso. No dice si están juntos o no, pero asegura que todo está bien. Esa ambigüedad no es casualidad. Está claro que quiere cuidar su espacio en el reality, porque eso es lo único que tiene laboralmente en Argentina”, comentó la ‘Urraca’.

Además, la periodista recordó que la primera temporada del reality no tuvo el éxito esperado, por lo que ahora la estrategia sería generar polémica y mantener a la pareja en el ojo público. “Todo sea por el rating. Si para eso tienen que exponer su vida personal, lo harán. Pero lo que queda claro es que, mientras él reconoce que se equivocó, ella prefiere dejar todo en suspenso, y eso alimenta la especulación”, concluyó.

