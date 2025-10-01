Marcelo anunció su reconciliación con Milett Figueroa: “Estamos juntos”

El miércoles pasado, Marcelo Tinelli anunció en su flamante programa de streaming, Estamos de Paso (Carnaval), que su relación con Milett Figueroa había llegado a su fin luego de dos años de amor. Sin embargo, a medida que fueron pasando los días, el panorama fue cambiando y la situación volvió a foja cero.
El lunes, Marcelo habló con Ángel de Brito y dijo que estaba triste por la situación y que las razones detrás de esta decisión eran varias y no quería dar detalles. “Tal vez me apuré al contarlo”, dijo autocrítico. Ahora, el histórico conductor de ShowMatch le confirmó a Teleshow que se reconcilió con la modelo peruana.
“Sí, estamos juntos. La realidad es que nunca dejamos de estarlo”, le respondió a este medio, dejando en claro que el vínculo sigue a pesar de la turbulencia que atravesaron esta semana. “Más que tormentas, hubo unos nubarrones en esos días. Ni nada más ni nada menos que como todas las parejas. Por eso después le pedí disculpas, porque era algo que podríamos haber charlado un poco”, agregó haciendo un mea culpa de sus dichos.
En medio de esta tormenta, Milett eligió mantener el silencio y tan solo habló con Karina Iavicolí acerca de la ruptura. Hasta que llegó la gala de los premios Martín Fierro 2025, donde dejó en claro que tan solo se trató de un cortocircuito.
Las declaraciones de Milett fueron emitidas el martes por el panel de Desayuno Americano (América). “Marcelo dio la noticia en su canal de streaming que se habían separado. Hoy dijo que se sintió mal por la forma en que lo dijo y no haberlo hablado con vos. ¿Es esto tan reciente?”, preguntó el notero, lanzando la consulta que muchos se hacían. Ella no esquivó la respuesta y, aunque elegante, fue tan directa como pudo serlo: “Sí, lo que pasó fue lo que ocurre todas las parejas. Fue una discusión acerca una manera de pensar que la otra persona de repente no estaba de acuerdo. Y bueno, cada uno impuso su pensamiento y ahí hubo un cortocircuito, lo cual ya él explicó y después se conversó y todo bien”, comenzó.
Las versiones de crisis venían dando vueltas desde hacía tiempo, con especulaciones permanentes sobre celos y peleas. Ante la pregunta sobre una posible situación puntual que hubiera derivado en la discusión, Milett fue honesta. “Algo laboral, básicamente, pero nada grave de nuestra relación. Eso es lo gracioso”, dijo, deslizando que la pareja no atravesaba ningún drama personal serio, sino diferencias por temas de trabajo.
El notero fue más allá e indagó sobre los rumores de celos que habían comenzado durante una visita a Perú. La joven bajó el tono: “No, creo que siempre hay rumores, siempre hay dichos, dicen de todo y más”. Y continuó al respecto: “Pero creo que respeto también cada opinión porque me manejo en esto hace mucho tiempo y estoy acostumbrada a mucha ilusión también. Pero básicamente nuestra relación está muy bien. Estamos conversando muchas cosas y creo que si estamos tranquilos y estamos bien, todo va a estarlo”.
El clima de ambigüedad siguió: ¿la separación era definitiva o aún había conversaciones abiertas? “Bueno, estamos conversando porque él dijo que se adelantó a decir algo, que lo hizo por enojo y todo bien. Yo sé también, obviamente, como cualquier ser humano se enoja y explota”, reconoció Milett, dando a entender que la relación atraviesa una transición que no está del todo clausurada.
A la consulta sobre si le había molestado enterarse de la separación por los medios, Figueroa admitió cierta sorpresa, pero relativizó el dramatismo. “Me sorprendió porque anteriormente habíamos discutido y habíamos terminado también y al día siguiente hablábamos y todo bien. Creo que pasa en todas las parejas”, respondió.