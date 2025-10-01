Indecopi alerta sobre fallas en los frenos de más de mil motocicletas de estas marcas y modelos

Alertan que más de mil motocicletas podrían poner en riesgo la vida de sus conductores.| Fotocomposición: Infobae

Una reciente advertencia del Indecopi ha puesto en alerta a los propietarios de motocicletas KTM y motocicletas Suzuki en Perú, tras detectarse fallas en el sistema de frenos de varios modelos comercializados en el país. El organismo, a través de su Sistema de Alertas de Consumo, informó que los defectos identificados podrían aumentar el riesgo de accidentes, por lo que instó a los usuarios a revisar si sus vehículos se encuentran entre los afectados y a tomar medidas preventivas.

El Sistema de Alertas de Consumo del Indecopi tiene como objetivo informar a la ciudadanía sobre productos que pueden representar riesgos para la seguridad o la salud. En este caso, la advertencia se basa en reportes enviados por las empresas Promotora Génesis S.A.C. e Intermotors del Perú S.A.C., responsables de la distribución de las motocicletas KTM y Suzuki, respectivamente. La plataforma permite a los consumidores acceder a información actualizada sobre alertas y campañas de revisión, facilitando la identificación de productos comprometidos y los pasos a seguir para su revisión o reparación.

Alerta de consumo: modelos KTM afectados y acciones recomendadas

En el caso de las motocicletas KTM, Promotora Génesis S.A.C. notificó que 828 unidades de los modelos 250 Duke 2025, 390 Duke 2025, 390 Adventure R 2025, 390 Adventure X 2025, 390 Enduro R 2025 y 390 SMC R 2025, todas fabricadas en India, presentan un defecto en los espaciadores de la rueda delantera. Una medida técnica incorrecta en esta pieza puede provocar un desgaste prematuro de las pastillas de freno, lo que incrementa la posibilidad de accidentes. Para resolver dudas o solicitar información adicional, los usuarios pueden comunicarse al número 948 304 513 o escribir al correo atencionalcliente@gruposcp.com. Además, la alerta completa y los detalles de la campaña de revisión están disponibles en https://t.ly/gPA0i.

Fotos referenciales de las motocicletas de KTM. | Indecopi

Defecto en frenos: motocicletas Suzuki bajo revisión

Por su parte, Intermotors del Perú S.A.C. emitió una alerta para 254 motocicletas Suzuki GSX250/SF, fabricadas en India entre febrero de 2022 y julio de 2025. El defecto identificado afecta el sistema de freno trasero, lo que podría comprometer el funcionamiento adecuado del vehículo y poner en peligro al conductor. Los propietarios de estos modelos pueden verificar si su motocicleta está incluida en la campaña de seguridad contactando a la empresa mediante el correo larakaki@intermotors.pe. La información detallada sobre la alerta se encuentra en https://t.ly/gu4Tl.

Ante estas advertencias, se insta a los consumidores que posean alguno de los modelos mencionados a consultar los enlaces proporcionados o contactar directamente a las empresas distribuidoras para confirmar si su motocicleta requiere revisión. El Indecopi subraya la importancia de atender estos llamados para prevenir posibles incidentes y garantizar la seguridad de los usuarios.

El Sistema de Alertas de Consumo del Indecopi constituye una herramienta clave para que los consumidores accedan a información relevante sobre productos que puedan representar riesgos para su seguridad o la de sus bienes.