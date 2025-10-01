El rastro del dinero: millonarias transferencias hacia Perú delataron al “Pequeño J” y permitieron su captura en Lima

La historia de Tony Janzen Valverde Victoriano, conocido como “Pequeño J”, se quebró a partir de un rastro difícil de ocultar: el dinero. La policía descubrió comprobantes de transferencias que vinculaban directamente al presunto narcotraficante con envíos hacia Perú, movimientos que resultaron clave para seguirle la pista y preparar el operativo que culminó con su detención.

El hallazgo ocurrió en La Matanza, dentro de la vivienda de una de sus parejas sentimentales. En ese lugar, donde pasaba noches de manera intermitente, la policía bonaerense encontró una pistola Glock y documentos bancarios que confirmaban la existencia de operaciones financieras de alto monto. Los agentes resaltaron que “se trata de cifras considerables” y que esos movimientos estaban asociados con actividades de narcotráfico.

El procedimiento, autorizado por orden judicial, se convirtió en la pieza faltante dentro de la investigación por el triple crimen de Florencio Varela. Para los fiscales, esos envíos representaban una conexión transnacional de la organización de “Pequeño J”, ya que las sumas no eran aisladas sino reiteradas. Fuentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) señalaron que un funcionario de la pesquisa describió que “la comprobación de las transferencias a Perú es clave para los investigadores”.

Ese descubrimiento, sumado a la presión judicial y a un seguimiento constante de la PNP, derivó en que el principal sospechoso terminara cayendo en un operativo inesperado en territorio peruano.

Una celda de información en La Matanza

La vivienda allanada no era un espacio habitual de permanencia, pero sí de resguardo. Según los registros, “Pequeño J” acudía allí una vez por semana. Entre pertenencias personales se incautó un teléfono celular que contenía mensajes y registros que reforzaban la línea de investigación sobre los movimientos financieros.

El procedimiento en La Matanza no solo aportó pruebas, también permitió que se ampliara su coordinación con agencias internacionales. El seguimiento se intensificó y, a partir de esa información, se coordinó con Interpol y las autoridades peruanas la estrategia que terminó con la captura.

Operativo en la Panamericana Sur

Capturan en Pucusana a “Pequeño J”, buscado en Argentina por triple crimen, tras intentar ocultarse en un camión.

La detención se concretó en el kilómetro 70 de la Panamericana Sur, a la altura de Pucusana. Valverde intentaba pasar inadvertido oculto en un camión, pero un paro de pescadores bloqueó la vía y facilitó la intervención policial. Personal de la Dirección Antidrogas había rastreado su ubicación mediante antenas y otros sistemas de vigilancia, lo que permitió confirmar que se encontraba en el vehículo.

La captura fue descrita como una acción conjunta. “Se fue a Perú y lo detuvieron Interpol y la policía de Perú”, señalaron fuentes argentinas, al explicar que el operativo estuvo alineado con los fiscales y la policía bonaerense, quienes tenían conocimiento de la operación desde horas de la mañana.

Mientras tanto, la carretera se encontraba cerrada por las protestas de pescadores artesanales que exigían mayor seguridad. Los manifestantes bloquearon ambos sentidos con llantas encendidas, generando una densa columna de humo que cubría el tramo. Esa circunstancia, ajena al caso, terminó favoreciendo la inmovilización del camión donde se escondía el fugitivo.

El avance judicial en Argentina apunta a esclarecer los móviles detrás del triple crimen de Florencio Varela. Aunque todavía existen dudas sobre los responsables materiales, las autoridades consideran que con la captura de “Pequeño J” y de su lugarteniente se cierra una de las líneas más importantes de la investigación.

El futuro inmediato dependerá de los trámites de extradición. En Argentina remarcan que “por lo menos quien sería el autor intelectual del asesinato del triple crimen de Florencio Varela ya está preso en Perú”. Mientras tanto, la justicia de ambos países analiza cómo procesar a los detenidos y determinar el alcance de las transferencias millonarias que delataron a uno de los fugitivos más buscados de la región.