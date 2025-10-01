Dayanita rechaza excusa de Jair Céspedes sobre el alcohol tras mensajes polémicos en redes: “él sabe lo que hace”

La comediante Dayanita no se guardó nada y cuestionó la justificación del exfutbolista Jair Céspedes, asegurando que cada persona es responsable de sus actos, incluso en situaciones de fiesta y diversión con amigos (Instagram)

La polémica entre Dayanita y Jair Céspedes sumó un nuevo capítulo tras las recientes declaraciones del exfutbolista en un programa digital. El jugador, recordado por su paso en clubes importantes del fútbol peruano, intentó justificar los mensajes enviados a la actriz señalando que fueron resultado del alcohol y de una broma.

Sin embargo, la respuesta de Dayanita no tardó en llegar y fue contundente. La comediante negó que la ingesta de licor pueda excusar ese tipo de comportamientos y recordó experiencias similares en su vida personal. El cruce de declaraciones rápidamente acaparó la atención de la farándula local, provocando reacciones en redes y comentarios de figuras mediáticas que analizaron el caso con distintos matices.

La versión de Jair Céspedes

El exfutbolista explicó que la controversia con Dayanita surgió de un impulso pasajero durante una reunión social, insistiendo en que no buscaba nada serio ni tenía doble intención. (Enfocados)

Jair Céspedes decidió romper su silencio durante su participación en el podcast Enfocados, conducido por Jefferson Farfán y Roberto Guizasola. En medio de la conversación, el exseleccionado nacional abordó la polémica con Dayanita y explicó que todo se trató de un error influenciado por el ambiente de diversión en el que se encontraba.

“Caí en la adolescencia, me comporté como un adolescente y lamentablemente no medí las consecuencias. Yo estaba con la gente, en tragos, en la joda, y cometí ese error de ponerme a joder a alguien que no conozco”, declaró Céspedes frente a las cámaras, marcando así su posición respecto al tema.

El exjugador de Sporting Cristal y Alianza Lima insistió en que sus acciones no tuvieron otra motivación que el contexto de una reunión social. Para él, los mensajes que generaron controversia surgieron de un impulso momentáneo y sin mala intención. Además, recalcó que no esperaba que aquella interacción saliera a la luz pública, pues lo consideraba un asunto menor que se desbordó tras ser expuesto en televisión.

El futbolista también remarcó que no hay otra orientación en sus intereses y que los mensajes enviados a la actriz no reflejan más que un error motivado por el exceso de confianza. Pese a estas afirmaciones, sus palabras no convencieron a todos y generaron nuevas reacciones en el entorno mediático.

Dayanita replica

Dayanita sostuvo que el futbolista quiso mostrarse indiferente frente a sus amigos, pero sus acciones demuestran otra cosa y revelan un patrón de evasión de responsabilidades. (El Valor de la Verdad)

La respuesta de Dayanita llegó con fuerza. La actriz cómica no aceptó la versión de Céspedes y cuestionó directamente la idea de que el alcohol pudiera justificar sus actitudes. En declaraciones a la prensa, fue clara: “Una persona mareada o borracha creo que sí sabe lo que hace. Él quiere tapar sus errores, me hace acordar a Topito cuando decía que había estado conmigo íntimamente porque estaba borracho”, dijo en Trome.

Con esas palabras, la exintegrante de JB en ATV evidenció que no era la primera vez que escuchaba una excusa de esa naturaleza. Para ella, el argumento de Céspedes forma parte de un patrón repetitivo entre hombres que buscan eludir responsabilidades. Al comparar la situación con su pasado personal, dejó entrever que ya había atravesado experiencias similares.

Además, Dayanita cuestionó la actitud del deportista frente a su círculo cercano: “Bien para no quedar mal ante sus amigos. Eso es lo que pasa cuando está con su entorno, te haces el indiferente”, añadió, sugiriendo que Céspedes habría utilizado el pretexto de la broma para salvaguardar su imagen frente a sus allegados.

La artista remarcó que más allá de las justificaciones, las acciones hablan por sí solas. Con ello, volvió a encender el debate público y generó un torrente de comentarios en redes sociales, donde se discutió tanto la veracidad de las versiones como la conducta del futbolista.

Ella es demoledora

Magaly Medina calificó como “aniquiladora” la postura de Dayanita y sostuvo que Céspedes intentó aparentar un rol de “macho alfa” para minimizar lo ocurrido. (Magaly Tv)

El cruce de declaraciones entre Dayanita y Jair Céspedes no pasó desapercibido en el mundo del entretenimiento. Programas de espectáculos analizaron el caso y algunos conductores señalaron la contundencia de la actriz en su respuesta. Entre las opiniones destacadas, la periodista Magaly Medina calificó la réplica de Dayanita como “aniquiladora”, subrayando que dejó al exfutbolista sin margen para nuevas justificaciones.

La conductora añadió que, en su opinión, Céspedes buscó mostrarse como un “macho alfa” frente a sus amigos, restando importancia a los mensajes y colocándolos en el plano de la broma. Según Medina, esa actitud pretendía encubrir una conducta que para muchos resultaba cuestionable.