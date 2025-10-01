Corredor rojo llega a Manchay: ¿cuáles son sus nuevos paraderos y el horario de la ruta 204?

La ruta 204 del corredor Rojo extiende su recorrido hasta Pachacámac y Manchay| ATU

La ruta 204 del corredor Rojo amplió su recorrido hasta Manchay, en el distrito de Pachacámac, ofreciendo una nueva alternativa de transporte para más de 33 mil usuarios diarios, según informó la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), organismo adscrito al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC). El inicio de esta extensión es desde hoy miércoles 1 de octubre.

Esta línea comenzará en el paradero Huertos, ubicado en el cruce de las avenidas Las Palmeras y Víctor Malásquez, lo que permitirá a los residentes de Manchay conectar directamente con avenidas clave como La Molina, Javier Prado y La Marina. El trayecto facilita el acceso a centros de trabajo, educación y salud, y reduce la dependencia de medios informales para quienes se movilizan hacia distritos como La Victoria o San Borja.

¿Cuál es el precio del pasaje?

Hasta antes de la ampliación, los usuarios invertían hasta S/8 diarios en múltiples transbordos, situación que impactaba el presupuesto familiar y generaba riesgos adicionales por el uso de servicios informales. Con la extensión, la tarificación del corredor Rojo establece una diferencia notable.

La tarifa general asciende a S/2.40 por viaje, mientras que escolares, universitarios y estudiantes de institutos cuentan con una tarifa preferencial de S/1.20, abonando con la tarjeta del Metropolitano o de Lima Pass. Además, la ATU anunció una tarifa promocional denominada “Aquisito nomás” de S/1 para quienes abordan desde el cruce de La Molina con Víctor Malásquez hacia el paradero Huertos.

¿Cuál es la nueva ruta del corredor rojo?

Existen puntos de conexión con el Metropolitano en Javier Prado con Paseo de la República, con el corredor Azul en Javier Prado con Arequipa, con el corredor Morado en Javier Prado con Brasil y con la Línea 1 del Metro de Lima en Javier Prado con Aviación.

El recorrido se inicia en el paradero Huertos, continúa por las avenidas Los Ficus, Uno, Machu Picchu y San Juan Bautista, para luego seguir el trayecto habitual hacia San Miguel hasta el paradero final ubicado en Elmer Faucett con Contisuyo. A lo largo del nuevo tramo en Manchay se han implementado 15 paraderos por sentido y el servicio opera con 15 buses nuevos de 12 metros, con capacidad para 80 pasajeros cada uno.

La operación mantiene el horario habitual de 5 a. m. a 11 p. m. todos los días de la semana

Paraderos de ida

San Juan Bautista

Paradero 1

Víctor Malásquez

Las Dunas

Sauces

Madreselvas

Naplo

La Punta

Mónaco

El Sol

Rinconada del Lago

Laguna Grande

A. Quesada

Molicentro

Centenario

Huarochirí

Flora Tristán

Ingenieros

La Molina

Camacho

Clínica

Floresta

Evitamiento

Circunvalación

J. Borja

Rosa Toro

San Luis

Aviación

Guardia Civil

Quiñones

Masías

Orquídeas

Petit Thouars

Arenales

Las Palmeras

Los Nogales

Pershing

Salaverry

Gregorio Escobedo

Hospital Militar

Sucre

Bartolomé Herrera

Universitaria

Parque de las Leyendas

Rafael Escardó

Contisuyo

Paraderos de vuelta

Honda

Rafael Escardó

Parque de las Leyendas

Universitaria

Bartolomé Herrera

Sucre

Hospital Militar

Gregorio Escobedo

Salaverry

Javier Prado

Las Flores

Los Cedros

Palmera (Los Sauces)

Basadre

Parodi

Orquídeas

Masías

Nicolás Arriola

Guardia Civil

Aviación

San Luís

Rosa Toro

Circunvalación

Jockey

U. de Lima

Camacho

Los Frutales

La Molina

Los Ingenieros

Flora Tristán

Asunción

Aruba

Molicentro

Parque

Laguna Grande

Rinconada del Lago

El Sol

Miami

La Punta

Naplo

Madreselva

Sauces

Las Dunas

Víctor Malásquez

Paradero 1

San Juan Bautista