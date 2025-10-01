Corredor rojo llega a Manchay: ¿cuáles son sus nuevos paraderos y el horario de la ruta 204?

La ruta 204 del corredor Rojo amplió su recorrido hasta Manchay, en el distrito de Pachacámac, ofreciendo una nueva alternativa de transporte para más de 33 mil usuarios diarios, según informó la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), organismo adscrito al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC). El inicio de esta extensión es desde hoy miércoles 1 de octubre.
Esta línea comenzará en el paradero Huertos, ubicado en el cruce de las avenidas Las Palmeras y Víctor Malásquez, lo que permitirá a los residentes de Manchay conectar directamente con avenidas clave como La Molina, Javier Prado y La Marina. El trayecto facilita el acceso a centros de trabajo, educación y salud, y reduce la dependencia de medios informales para quienes se movilizan hacia distritos como La Victoria o San Borja.
¿Cuál es el precio del pasaje?
Hasta antes de la ampliación, los usuarios invertían hasta S/8 diarios en múltiples transbordos, situación que impactaba el presupuesto familiar y generaba riesgos adicionales por el uso de servicios informales. Con la extensión, la tarificación del corredor Rojo establece una diferencia notable.
La tarifa general asciende a S/2.40 por viaje, mientras que escolares, universitarios y estudiantes de institutos cuentan con una tarifa preferencial de S/1.20, abonando con la tarjeta del Metropolitano o de Lima Pass. Además, la ATU anunció una tarifa promocional denominada “Aquisito nomás” de S/1 para quienes abordan desde el cruce de La Molina con Víctor Malásquez hacia el paradero Huertos.
¿Cuál es la nueva ruta del corredor rojo?
Existen puntos de conexión con el Metropolitano en Javier Prado con Paseo de la República, con el corredor Azul en Javier Prado con Arequipa, con el corredor Morado en Javier Prado con Brasil y con la Línea 1 del Metro de Lima en Javier Prado con Aviación.
El recorrido se inicia en el paradero Huertos, continúa por las avenidas Los Ficus, Uno, Machu Picchu y San Juan Bautista, para luego seguir el trayecto habitual hacia San Miguel hasta el paradero final ubicado en Elmer Faucett con Contisuyo. A lo largo del nuevo tramo en Manchay se han implementado 15 paraderos por sentido y el servicio opera con 15 buses nuevos de 12 metros, con capacidad para 80 pasajeros cada uno.
La operación mantiene el horario habitual de 5 a. m. a 11 p. m. todos los días de la semana
Paraderos de ida
- San Juan Bautista
- Paradero 1
- Víctor Malásquez
- Las Dunas
- Sauces
- Madreselvas
- Naplo
- La Punta
- Mónaco
- El Sol
- Rinconada del Lago
- Laguna Grande
- A. Quesada
- Molicentro
- Centenario
- Huarochirí
- Flora Tristán
- Ingenieros
- La Molina
- Camacho
- Clínica
- Floresta
- Evitamiento
- Circunvalación
- J. Borja
- Rosa Toro
- San Luis
- Aviación
- Guardia Civil
- Quiñones
- Masías
- Orquídeas
- Petit Thouars
- Arenales
- Las Palmeras
- Los Nogales
- Pershing
- Salaverry
- Gregorio Escobedo
- Hospital Militar
- Sucre
- Bartolomé Herrera
- Universitaria
- Parque de las Leyendas
- Rafael Escardó
- Contisuyo
Paraderos de vuelta
- Honda
- Rafael Escardó
- Parque de las Leyendas
- Universitaria
- Bartolomé Herrera
- Sucre
- Hospital Militar
- Gregorio Escobedo
- Salaverry
- Javier Prado
- Las Flores
- Los Cedros
- Palmera (Los Sauces)
- Basadre
- Parodi
- Orquídeas
- Masías
- Nicolás Arriola
- Guardia Civil
- Aviación
- San Luís
- Rosa Toro
- Circunvalación
- Jockey
- U. de Lima
- Camacho
- Los Frutales
- La Molina
- Los Ingenieros
- Flora Tristán
- Asunción
- Aruba
- Molicentro
- Parque
- Laguna Grande
- Rinconada del Lago
- El Sol
- Miami
- La Punta
- Naplo
- Madreselva
- Sauces
- Las Dunas
- Víctor Malásquez
- Paradero 1
- San Juan Bautista