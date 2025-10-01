Perú

Camión fuera de control provoca choque múltiple en el Callao: reportan un muerto y al menos 10 heridos

Según informaron las autoridades, el chofer fue detenido y trasladado a la Comisaría PNP de Mi Perú para las diligencias de ley

Marlon Carrasco Freitas

Por Marlon Carrasco Freitas

Accidente en Mi Perú: camión
Accidente en Mi Perú: camión fuera de control deja un muerto y más de diez heridos. (Foto composición: Infobae Perú/Difusión FB)

Un trágico accidente de tránsito ocurrió la mañana de este martes en el distrito de Mi Perú en el Callao, cuando un camión fuera de control embistió a una fila de vehículos detenidos en la intersección de las avenidas Cusco y Trujillo. Testigos señalaron que el vehículo pesado circuló sin control por varias cuadras hasta impactar contra mototaxis y automóviles particulares.

“Se los llevó a todos. Contando con motos y carros, calculo que fueron como 20 vehículos los que impactó”, relató para ATV, un transportista que presenció el hecho. La violencia del accidente generó caos en la zona, donde vecinos y transeúntes intentaron auxiliar a las víctimas antes de la llegada de los bomberos y las ambulancias.

Camión descontrolado impacta mototaxis y
Camión descontrolado impacta mototaxis y autos en Mi Perú, dejando un saldo fatal. (Foto: RPP)

Un muerto y 10 heridos

De acuerdo con un comunicado oficial de la Municipalidad Provincial del Callao, el trágico accidente dejó como saldo a una persona fallecida y más de una decena resultaron heridas. Los afectados fueron trasladados a distintos centros de salud de la jurisdicción, donde reciben atención médica especializada.

“Expresamos nuestras más profundas condolencias a la familia de la víctima mortal y transmitimos nuestro apoyo solidario en este momento de dolor”, señaló la comuna chalaca. Asimismo, anunció que brindará facilidades a los familiares de las víctimas y acompañará a los deudos durante las diligencias.

Una persona fallecida y decena
Una persona fallecida y decena de heridos tras choque masivo de camión en el Callao. (Foto: FB/@Ciudad Pachacútec)

Falla mecánica habría provocado tragedia

Según información preliminar de las autoridades, el accidente se habría originado por una falla mecánica en el camión, sumada a una maniobra imprudente del conductor. El chofer fue detenido por la Policía Nacional del Perú (PNP) y trasladado a la Comisaría de Mi Perú para las investigaciones correspondientes.

El impacto no solo afectó a los vehículos detenidos en el semáforo, sino también parte de la infraestructura del colegio Manuel Seoane, ubicado en la zona. Los daños materiales son considerables, según detallaron las autoridades.

Accidente en Mi Perú: camión
Accidente en Mi Perú: camión fuera de control deja 1 muerto y más de diez heridos. (Foto: FB/@Ciudad Pachacútec)

“La bajada de la muerte”

Vecinos y transportistas recordaron que la avenida Cusco, donde ocurrió la tragedia, es conocida como “La bajada de la muerte” debido a la frecuencia de accidentes graves registrados en el lugar. Por ello, exigieron que se restrinja el paso de camiones y otros vehículos de carga pesada por esta vía.

“Ya no es el primer accidente. Siempre pasan cosas aquí y nadie hace nada. Los camiones bajan a toda velocidad y ponen en riesgo a todos”, declaró un vecino indignado, tras conocer el saldo mortal del siniestro.

Trágico choque múltiple en Callao:
Trágico choque múltiple en Callao: falla mecánica de camión provoca 1 fallecido y varios heridos. (Foto composición: Infobae Perú/FB:@Ciudad Pachacútec)

Compromiso con la seguridad vial

La Municipalidad Provincial del Callao precisó que en la zona ya se habían ejecutado medidas de seguridad vial, como la instalación de semáforos, señalización horizontal y vertical, rompemuelles y cámaras de control vehicular. Además, indicó que se coordina la implementación de nuevos reductores de velocidad para reforzar la prevención.

Finalmente, la comuna reafirmó su compromiso de trabajar junto a las autoridades policiales y de transporte para fortalecer la seguridad en las vías, además de exigir responsabilidades legales a los involucrados en este trágico accidente que enluta al Callao.

Municipalidad Provincial del Callao se
Municipalidad Provincial del Callao se pronuncia por choque múltiple. (Foto: FB/@ Municipalidad del Callao)

