Perú

Oliver Quiroz ganó el Martín Fierro 2025: ¿quién es el chiclayano que triunfa en la TV argentina?

El joven reportero de Chiclayo, reconocido en la categoría movilero/cronista, es el nuevo referente de los peruanos en la televisión argentina gracias a su trabajo y perseverancia

Ana Morocho

Por Ana Morocho

Guardar
Oliver Quiroz ganó el Martín Fierro. Ric La Torre TikTok

La edición 2025 de los Premios Martín Fierro a la televisión argentina dejó una sorpresa para la comunidad peruana: Oliver Quiroz, periodista nacido en Chiclayo, Perú, se llevó uno de los galardones de la noche. El comunicador fue distinguido el lunes 29 de septiembre con el Martín Fierro en la categoría movilero/cronista, un premio que resalta su impacto en el periodismo de espectáculos por el trabajo realizado en el programa “A la tarde” de América TV.

“Primero, gracias a APTRA (Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas). Soñé tanto con decir esto y hoy estar acá es un agradecimiento. La verdad que primero agradecer a mi casa, que es América, que me dio esta oportunidad. Todos los días hacemos guardia, hora tras hora estamos ahí esperando a todos los famosos, todos ustedes que están acá presentes y que me dieron siempre una nota y se los agradezco“, dijo el peruano sumamente emocionado, destacando a sus colegas y compañeros con quienes compitió.

Oliver Quiroz ha sido destacado
Oliver Quiroz ha sido destacado por sus crónicas de espectáculos.

¿Quién es Oliver Quiroz?

Oliver Quiroz Salazar tiene 28 años y es destacado por sus crónicas de espectáculos en Argentina. Con más de 15 mil seguidores, el periodista ha vivido un recorrido poco habitual desde su infancia en Perú hasta llegar a la televisión argentina.

“Donde estuvo el Papa”, suele decir al recordar su ciudad natal, en referencia al obispo León XIV. Su historia, sin embargo, no ha estado exenta de desafíos. El propio periodista relató en conversación con Infobae Argentina que pasó sus primeros años de vida en el pueblo de Reque, Chiclayo, bajo el cuidado de sus abuelos maternos Mercedes y Felipe, ya que sus padres —Alicia y Carlos— debieron trasladarse a Lima en busca de mejores oportunidades laborales. Su madre trabajaba como empleada doméstica y su padre en el rubro de la seguridad, lo que obligaba constantes viajes y largas ausencias familiares.

La experiencia migratoria no tardó en llegar. El primer paso lo dio su hermano mayor, quien viajó a Buenos Aires junto a su pareja y, al tiempo, facilitó la llegada de su madre. Una vez instalada, Alicia encontró empleo como empleada doméstica y gestionó la llegada de su esposo, que pasó de trabajar como peón y plomero a laborar en el comercio de muebles antiguos. El proceso de reunificación familiar se extendió a los hermanos, incluido Oliver Quiroz, quien debió dejar el Perú a los once años y adaptarse a Buenos Aires y al barrio de Almagro.

Sufrió bullying y discriminación

El cambio de entorno implicó desafíos inesperados para el niño nuevo. El periodista contó a Infobae que supo lo que es sentir discriminación por nacionalidad y color de piel durante sus primeros años en la escuela argentina. En Perú, “botar” significa tirar algo a la basura y esa diferencia en el uso del lenguaje se sumó a apodos referidos a su origen. “Me decían: ‘Negro’, ‘Chocolatito’”, recordó. La infancia y adolescencia de Quiroz fueron una sucesión de adaptaciones: por su acento en los primeros tiempos y luego, en la secundaria, por la diferencia social que suponían otros compañeros hacia su procedencia de Almagro.

Oliver Quiroz ganó un Martín
Oliver Quiroz ganó un Martín Fierro.

A pesar de estas dificultades, el interés por el periodismo lo acompañó desde niño. Miraba programas de espectáculos y soñaba con trabajar en la televisión, aunque el camino familiar no apuntaba al mundo de los medios. “Mi mamá quería que fuera médico”, comentó. Hizo el Ciclo Básico Común (CBC) para ingresar a Economía y Psicología pero, después de trabajar en un kiosco y flete, decidió, por iniciativa propia, comenzar la carrera en el Instituto ETER y se costeó sus estudios trabajando.

Un punto de quiebre llegaría en 2021. Cuando estaba próximo a recibirse, Oliver Quiroz fue diagnosticado con un tumor testicular maligno. Tras el shock inicial, la operación y el tratamiento en el hospital Ramos Mejía, Quiroz agradece al médico boliviano Wilmer Solís, quien lo ayudó a superar el episodio. Actualmente, cumple con controles médicos anuales y recuerda el episodio con una mezcla de alivio y gratitud.

Inicios en el espectáculo

La trayectoria profesional de Quiroz tuvo varios inicios: desde intentos de ingreso a portales de contenido hasta la creación de un personaje llamado “El preguntón”, con el que empezó a entrevistar famosos. Su primer empleo llegó con una pasantía en Radio Late, el nacimiento de un programa de streaming y su ingreso a la producción de programas de TV. La oportunidad en la pantalla mayor surgió gracias a una recomendación que lo llevó a “Mañanísima” con Carmen Barbieri. Luego, trabajó en otros ciclos y finalmente se integró como cronista en A la Tarde, donde destaca por el contacto directo “en la calle”, el estilo que lo llevó al reconocimiento.

En la ceremonia de los Premios Martín Fierro, la labor de Quiroz fue celebrada entre colegas. Consiguió entrevistas exclusivas que generaron repercusión, como la cobertura de la separación de Marina Calabró y Rolando Barbano y un contacto con Pampita, lo que motivó su mención como “movilero estrella”. El periodista reconoce que avanzar en un rubro competitivo también puede generar recelos, pero sostiene que su método consiste en preguntar lo que la audiencia busca saber y sostener un ritmo de trabajo intenso. Afirma que la calle, más que el panel, es su sitio profesional favorito: “Me siento en libertad”.

Por el momento, Oliver Quiroz vive con sus padres y se enfoca en su desarrollo profesional y vida social. “No tengo ni tuve pareja. Quiero aprovechar este presente, que es lo que siempre soñé”, sentenció.

(Gentileza Oliver Quiroz)
(Gentileza Oliver Quiroz)

Temas Relacionados

Oliver QuirozMartín Fierro 2025peru-entretenimiento

Más Noticias

Que no te retengan la AFP: multas por incumplir aportes alcanzan para desmantelar una empresa, ¿a cuánto ascienden?

El retraso o la omisión en la transferencia de fondos a las cuentas individuales puede derivar en obligaciones financieras acumulativas y sanciones administrativas, además de daño reputacional, según Garrigues

Que no te retengan la

Edison Flores habló de la distancia con sus hijas tras su separación de Ana Siucho: “Había perdido contacto”

El futbolista de Universitario de Deportes contó como lleva la comunicación con su expareja y sus dos pequeñas niñas, luego de algunos meses separados

Edison Flores habló de la

Nuevo golpe al Tren de Aragua: Condenan a 14 extorsionadores y asesinos de la facción peruana ‘Dinastía Pakistaní’

El Ministerio Público detalló que cinco de los sentenciados pasarán 35 años en prisión, mientras que para otros seis será de 28 años. Finalmente, tres de ellos fueron condenados a ocho

Nuevo golpe al Tren de

Reimond Manco reveló irregularidades en la interna de Alianza Lima: “Llevan ‘asalariados’ del Fondo Blanquiazul en el chárter”

El exjugador contó detalles de las malas decisiones que vienen tomando la directiva ‘íntima’ y como esto repercutiría en el ámbito deportivo

Reimond Manco reveló irregularidades en

¿Quiénes deben pagar la nueva tarifa de la visa a Estados Unidos y cómo es el proceso’

A partir del 1 de octubre se aplicará el pago adicional de 250 dólares a todos los que soliciten visas de no inmigrante a Estados Unidos

¿Quiénes deben pagar la nueva
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

INPE anuncia cierre de la

INPE anuncia cierre de la Base Naval del Callao y traslado de Vladimiro Montesinos, Polay Campos y “Artemio” al penal Ancón II

Martín Vizcarra sobre su hermano: “Mario es completamente diferente a mí”

Elecciones 2026: Voto digital en riesgo de no aplicarse por desconfianza de los ciudadanos

Ley seca: Comisión de Constitución vota hoy eliminar restricción de venta de alcohol en elecciones

Rafael López Aliga podría declarar como testigo en el juicio contra Susana Villarán

ENTRETENIMIENTO

Edison Flores habló de la

Edison Flores habló de la distancia con sus hijas tras su separación de Ana Siucho: “Había perdido contacto”

Maju Mantilla descarta agresión de Gustavo Salcedo pese a ataque a Christian Rodríguez: “Nunca ha sido violento conmigo”

Jhovan Tomasevich justifica agresión a Christian Rodríguez, mientras Gabriel Calvo lo llama ‘aconsejador’

Milett Figueroa se fue de los Martín Fierro tras perder en sus dos categorías, según Yanina Latorre

Abogado de ‘Cri Cri’ advierte: “Me parece raro que la otra parte asegure que la apelación saldrá a su favor”

DEPORTES

Reimond Manco reveló irregularidades en

Reimond Manco reveló irregularidades en la interna de Alianza Lima: “Llevan ‘asalariados’ del Fondo Blanquiazul en el chárter”

Christian Cueva regresó a Ecuador después de una semana de rehabilitación en Perú y se dispone a recuperar titularidad en Emelec

Partidos de hoy, martes 30 de setiembre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

Eddie Fleischman explotó contra Carlos Zambrano por constantes expulsiones: “Alianza Lima no lo debería tener en su plantel”

Franco Navarro advierte que Alianza Lima recurrirá a medidas por las constantes expulsiones de Carlos Zambrano: “Tenemos que corregir”