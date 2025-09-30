Milett Figueroa habló de la versión que dio Marcelo Tinelli sobre la separación: “Hubo un cortocircuito”

En medio de la alfombra de los Martín Fierro, Milett Figueroa fue consultada por el final de su relación con Marcelo Tinelli (Desayuno Americano - América)

Después de dos años de romance a plena vista, vacaciones compartidas y un amor que floreció bajo los reflectores, llegó el final para Marcelo Tinelli y Milett Figueroa. La noticia del quiebre retumbó en el mundo del espectáculo, primero cuando el propio conductor lo comunicó en vivo durante su programa Estamos de Paso (Carnaval Stream), y luego con el eco inevitable de versiones sobre terceros y rumores de crisis. Pero en las últimas horas, fue la propia modelo peruana quien eligió dar su versión, en plena noche de los Premios Martín Fierro 2025.

Las declaraciones de Milett fueron emitidas por el panel de Desayuno Americano (América), que este martes exhibió la entrevista que la exjurado de Bailando concedió en medio de flashes y preguntas directas. “Marcelo dio la noticia en su canal de streaming que se habían separado. Hoy dijo que se sintió mal por la forma en que lo dijo y no haberlo hablado con vos. ¿Es esto tan reciente?”, preguntó el notero, lanzando la consulta que muchos se hacían. Ella no esquivó la respuesta y, aunque elegante, fue tan directa como pudo serlo: “Sí, lo que pasó fue lo que ocurre todas las parejas. Fue una discusión acerca una manera de pensar que la otra persona de repente no estaba de acuerdo. Y bueno, cada uno impuso su pensamiento y ahí hubo un cortocircuito, lo cual ya él explicó y después se conversó y todo bien”, comenzó.

Las versiones de crisis venían dando vueltas desde hacía tiempo, con especulaciones permanentes sobre celos y peleas. Ante la pregunta sobre una posible situación puntual que hubiera derivado en la discusión, Milett fue honesta. “Algo laboral, básicamente, pero nada grave de nuestra relación. Eso es lo gracioso”, dijo, deslizando que la pareja no atravesaba ningún drama personal serio, sino diferencias por temas de trabajo.

Luego de dos años de noviazgo, la pareja le puso un final a su noviazgo (Instagram)

El notero fue más allá e indagó sobre los rumores de celos que habían comenzado durante una visita a Perú. La joven bajó el tono: “No, creo que siempre hay rumores, siempre hay dichos, dicen de todo y más”. Y continuó al respecto: “Pero creo que respeto también cada opinión porque me manejo en esto hace mucho tiempo y estoy acostumbrada a mucha ilusión también. Pero básicamente nuestra relación está muy bien. Estamos conversando muchas cosas y creo que si estamos tranquilos y estamos bien, todo va a estarlo”.

El clima de ambigüedad siguió: ¿la separación era definitiva o aún había conversaciones abiertas? “Bueno, estamos conversando porque él dijo que se adelantó a decir algo, que lo hizo por enojo y todo bien. Yo sé también, obviamente, como cualquier ser humano se enoja y explota”, reconoció Milett, dando a entender que la relación atraviesa una transición que no está del todo clausurada.

A la consulta sobre si le había molestado enterarse de la separación por los medios, Figueroa admitió cierta sorpresa, pero relativizó el dramatismo. “Me sorprendió porque anteriormente habíamos discutido y habíamos terminado también y al día siguiente hablábamos y todo bien. Creo que pasa en todas las parejas”, respondió.

"Hubo cortocircuito", aseguró la modelo peruana respecto a la discusión que tuvo con el conductor (Instagram)

La exposición pública y la presión mediática también fueron ejes de la charla. “Como es público, yo trato de preservar un poco nuestra intimidad, porque básicamente fue algo del trabajo y no fue un problema de nosotros dos. Fue muy loco eso”, aclaró la modelo, con la serenidad de quien ya está acostumbrada a los vaivenes de la farándula.

Las versiones de que la relación con Tinelli fue un armado para el reality tampoco la alteraron. “No, porque se han creado y se han dicho tantas cosas que ya estoy como un poco curtida de tanta ilusión. Pero yo entiendo que ese es un poco el juego de la televisión y lo entiendo, lo respeto, pero creo que solo los dos sabemos que lo que pasa en nuestra relación”, afirmó, defendiendo su verdad sin dar rodeos.

Al final, llegó la pregunta de rigor sobre la supuesta aparición de un tercero en discordia, en este caso, Sabrina Rojas, con quien Tinelli debutó en un nuevo programa. Milett, firme, soltó: “Lo más fácil es siempre inventar un tercer personaje, pero no”. El final fue tan abierto como la situación misma. Por ahora, todo es incertidumbre, entre conversaciones pendientes y la necesidad de bajar el telón mediático, al menos por un rato, para entender si el amor tendrá una segunda vuelta o solo queda lugar para una despedida adulta y en buenos términos.