Lizeth Atoccsa habla de las críticas y sus inicios en las redes: “Me daba roche, bloqueé a mi familia para que no vean mis videos”

A los 22 años, Lizeth Atoccsa ha logrado uno de los hitos más importantes de su vida: la compra de su primer departamento, una meta marcada por esfuerzo y superación. Su recorrido hasta alcanzar este objetivo no ha sido sencillo. Originaria de San Juan de Miraflores, una zona de Lima donde durante su infancia el acceso al agua potable y desagüe escaseaba, la joven creadora de contenido peruana mira atrás y reconoce la magnitud de lo conseguido.

“Es un logro muy grande. Desde que comencé a crear videos, siempre decía que me gustaría mejorar mi calidad de vida. Antes vivía en un lugar sin agua ni desagüe, lo que era muy complicado. Mis papás me visitan seguido, mis gatitos ya viven conmigo y me siento más acompañada”, dijo en una entrevista a la revista Magacín 24.7.

Lizeth Atoccsa posa en su primer departamento, el resultado de años de esfuerzo, constancia y trabajo como creadora de contenido.

Además, compartió que su decisión de ahorrar y planificar la ha acompañado desde sus inicios en redes sociales.

La trayectoria de Atoccsa en el entorno digital comenzó hacia finales de 2021, motivada por el deseo de compartir su rutina diaria en TikTok. “Yo soy beneficiaria de Beca 18 y gracias a la primera subvención económica pude comprarme mi primer celular. Antes todo lo hacía a lápiz y papel”, recordó.

Desde el principio, su contenido buscó transmitir cercanía y realidad a sus seguidores, lo que le permitió conectar con un público que vio reflejada en ella una experiencia de vida honesta y cotidiana. Es así como, mientras el universo de TikTok se volcaba mayoritariamente a la comedia y los desafíos virales, Atoccsa optó por diferenciarse a través de vlogs con valor educativo y mensajes de aprendizaje.

“Siempre trato de que cada video deje una enseñanza, aunque sea mínima. Mientras yo aprendo, la gente también aprende”, afirmó, relatando que en solo cinco meses su contenido explotó en alcance y empezó a llegar a públicos de países como Francia y Estados Unidos.

La influencer destaca la importancia de la educación y el acceso a oportunidades para jóvenes de bajos recursos en el Perú.

Tuvo mucha vergüenza al principio

El salto de Lizeth Atoccsa a las redes vino acompañado de un conjunto de temores. Reconoce que al principio sentía vergüenza de mostrar su vida ante una audiencia indeterminada.

“Al inicio me daba roche. Bloqueé a mis papás, mis tíos y mis amigas del colegio para que no vean mis videos”, confesó. Esa decisión no fue permanente. Con el tiempo, la impulsora de vlogs educativos descubrió que su familia la apoyaba de forma incondicional y, poco a poco, el apoyo se transformó en un motor fundamental. “Mi mamá incluso se involucraba en mis grabaciones y mi papá, que es taxista, me ayudaba llevándome a los lugares donde grababa”, contó.

Desde la sala de su nuevo hogar, Lizeth agradece el apoyo de su comunidad digital y motiva a otros a persistir en sus sueños.

La rutina diaria de la joven incluye sus estudios universitarios en la carrera de ingeniería industrial. “No es fácil. Hubo momentos en los que tuve que decidir y siempre le di prioridad a mis estudios”, relató a Magacín 24.7. Actualmente, se encuentra en el noveno ciclo académico y reconoce que tiene el respaldo de un equipo de producción, lo que le permite equilibrar su formación con la creación de contenidos y el manejo de proyectos personales.

Las críticas

El proceso de ganar visibilidad en las redes sociales no solo le trajo oportunidades, sino también situaciones de tensión, más aún después de ir logrando sus objetivos. Atoccsa identificó los comentarios negativos y el “hate” como parte del precio de la exposición digital. “Entendí que lo más importante es lo que enseño y cómo me siento. Eso es lo que la gente percibe”, reflexionó.

Para Lizeth Atoccsa, el constante apoyo familiar fue clave para construir una carrera sólida. Al principio, escondía sus videos por temor a la crítica, pero la evolución emocional y la confianza fortalecieron el vínculo con sus padres, quienes celebran cada uno de sus logros. En la entrevista, la influencer expresó que se siente plena y reconoce la importancia de compartir tanto sus avances personales como su experiencia en redes. Sobre su vida sentimental, opta por la privacidad. Tiene una relación con Waldir Maqque, de quien confesó estar enamorada, pero sin profundizar en detalles.

Lizeth Atoccsa, influencer de 22 años, informó en TikTok que había comprado su primer departamento. Su logro fue celebrado por su comunidad, pero también generó cuestionamientos sobre su condición de beneficiaria de Beca 18. (Composición: Infobae /captura de pantalla)