Perú

Lizeth Atoccsa y su logro viral: miles de usuarios, artistas e influencers la respaldan frente a críticas por comprar su primer depa

Desde que accedió a Beca 18 en 2021, Lizeth documentó en redes su vida como universitaria, su rutina de estudio y sus esfuerzos por salir adelante. Su reciente logro económico fue celebrado por muchos, pero también generó una discusión nacional sobre los límites del apoyo estatal

Jazmine Angulo

Por Jazmine Angulo

Guardar
Con esfuerzo, estudio y contenido, Lizeth compró un departamento: su historia divide opiniones en redes (Tiktok: @candresperedo)

Lizeth Atoccsa se convirtió en tendencia nacional tras anunciar en redes sociales que compró su primer departamento. La noticia se propagó rápidamente, generando una ola de comentarios divididos. Algunos la celebraron como ejemplo de esfuerzo y superación; otros cuestionaron si debía seguir recibiendo el apoyo económico del Estado a través del programa Beca 18. En medio del debate, la joven estudiante de Ingeniería Industrial sigue recibiendo respaldo de miles de usuarios, figuras públicas y la misma institución que la becó.

La creadora de contenido, nació en San Juan de Miraflores en 2003, accedió al programa en 2021. En videos compartidos en TikTok —donde supera el millón de seguidores—, relató que en ese momento su familia atravesaba una separación, no contaba con recursos para continuar sus estudios y se estaba preparando para postular a una universidad nacional. “Gracias a que salí seleccionada en la convocatoria 2021, ahora puedo estudiar y me esfuerzo bastante porque sé que es una oportunidad que no a muchos se les presenta”, comentó.

Desde entonces, documentó su día a día universitario, sus viajes en transporte público, las tareas del hogar y su rutina de estudio. Esa cercanía y transparencia generó una comunidad que la siguió durante todo su proceso académico. “Podían ver sus clases desde una casa modesta, las largas horas de viaje que tenía de regreso a casa, cómo ella combinaba su trabajo o las tareas domésticas con los estudios”, señó el influencer mexicano Candrés Peredo.

Reacciones en redes y respaldo de figuras públicas

Desde la sala de su
Desde la sala de su nuevo hogar, Lizeth agradece el apoyo de su comunidad digital y motiva a otros a persistir en sus sueños.

A pesar de los ataques, Lizeth también recibió una oleada de apoyo en redes sociales. El influencer Ric La Torre expresó: “La Lizzette Blog se compró su departamento y se ha generado un debate nacional. ¿Deben o no quitarle su Beca 18?”. Otros usuarios defendieron su esfuerzo. “Te dan la beca para que avances en la vida… Si lo que te molesta es que le esté yendo bien, eso se llama síndrome de Procusto”, señaló un internauta en TikTok.

Candrés Predo, influencer mexicano, publicó un video felicitándola. Lizeth le respondió: “Gracias por el video. Desde el día 1 ahorré cada sol para comprarme mi departamento. Pueden ver mis videos antiguos en mi perfil”. Comentarios similares llegaron de creadores de contenido peruanos como Milena Warthon: “Felicidades hermosaaaa. Qué hermoso momento”, escribió. Joseph Ovalle sumó: “Qué emoción, amiga. Te deseo todo lo mejor del mundo y más. Lo mereces tanto”.

Su pareja, Waldir Maqque, también publicó un mensaje de aliento: “Estoy muy orgulloso de cada uno de tus logros. Mi vida, de verte conseguir todo lo que te propones y dejarme acompañarte formando parte de tu vida”.

La historia de Lizeth cruzó fronteras. Su inclusión en la lista de Top Creators 2024 de Forbes Perú confirmó su impacto. En ese perfil, se destacó su influencia en temas relacionados con la vida universitaria. Desde un inicio, su objetivo fue compartir experiencias reales, sin artificios, mostrando cómo alguien sin recursos podía abrirse paso en una carrera profesional.

El debate sobre su beca llevó a cuestionar el sistema más allá de su caso. La misma directora de Pronabec recordó que no se pide a los beneficiarios permanecer en pobreza para mantener el beneficio. “Ese es el objetivo del programa: que salgan de la pobreza gracias a la educación”, explicó Ames.

Trabajo, contenido y ahorro

Lizeth Atoccsa muestra cómo vive
Lizeth Atoccsa muestra cómo vive en su nuevo departamento, pese a las críticas: “La necesidad te hace creativo”

Al mismo tiempo que cursaba sus estudios, Lizeth creó contenido digital. Ese esfuerzo constante le permitió trabajar con marcas reconocidas. Desde que empezó su cuenta de TikTok, su enfoque estuvo en mostrar los retos de una estudiante sin privilegios, sin lujos. Esa autenticidad atrajo alianzas comerciales que, según explicó, no afectaban su condición como becaria.

En un video, la influencer respondió a quienes cuestionaban su economía: “Yo decidí ahorrar cada sol para esto y al fin lo logré”. Al mismo tiempo, aclaró que muchos becarios también tienen emprendimientos o generan ingresos, pero no reciben el mismo escrutinio porque no son figuras públicas. “A mí me chancan”, afirmó.

Con estos ingresos acumulados, Lizeth logró adquirir un departamento, lo que para muchos fue motivo de celebración. En su cuenta de Instagram escribió: “Gracias a todos por el apoyo. Que esto sea un empujonsito para todos los jóvenes del Perú y del mundo”.

El rol de Beca 18 y la postura del Estado

Las críticas a influencer ganadora de Beca 18 por comprar su departamento | ATV Noticias

La crítica más recurrente en redes fue que una persona que compra un inmueble ya no debería seguir siendo beneficiaria del programa. Sin embargo, Pronabec dejó clara su posición. Alexandre Ames, directora ejecutiva del organismo, precisó: “Nosotros pedimos que cumplan con los requisitos al momento de la postulación. El objetivo de este programa es la salida exitosa de la pobreza a través de la educación”.

Sobre el caso particular de Lizeth Atoccsa, Ames destacó que aún no termina la universidad —le falta un semestre— y que representa un ejemplo exitoso del propósito de Beca 18. “Ella nos inspira o inspira a más jóvenes a postular”, dijo. Además, recalcó que no existen mecanismos de fiscalización posterior que exijan demostrar que una persona sigue en situación de pobreza luego de ingresar al programa. “Mientras mantenga su rendimiento académico, no hay causal para quitarle el apoyo”, aclaró.

Beca 18 cubre diversos aspectos: matrícula, pensiones, nivelación académica, idiomas, alimentación, alojamiento, movilidad, materiales de estudio, equipo tecnológico, seguro médico, entre otros. Para acceder al programa se debe cumplir con requisitos como rendimiento académico sobresaliente y situación de vulnerabilidad comprobada al momento de postular.

Temas Relacionados

Lizeth AtoccsaBeca 18Pronabecperu-noticias

Últimas Noticias

Piden convocar a embajador de Colombia y protestar contra Gustavo Petro por desconocer soberanía de Perú en isla de Santa Rosa

Los gobernadores regionales del Perú rechazaron las declaraciones del presidente de Colombia y exigieron una protesta diplomática, así como una aclaración oficial, para defender la integridad territorial del país y preservar las relaciones bilaterales

Piden convocar a embajador de

Milett Figueroa sorprende con su visita a América Televisión y desata rumores sobre el futuro de ‘América Hoy’

La modelo  fue captada entrando al local del canal en medio de especulaciones sobre su posible retorno a la conducción del magazine, quizá ocupando el lugar de Valeria Piazza

Milett Figueroa sorprende con su

Desde mañana 8 de agosto: Senamhi activó una alerta amarilla en cinco regiones de la sierra peruana por fenómenos peligrosos

En su pronóstico, el organismo adscrito al Ministerio del Ambiente (Minam) sostiene que las zonas ubicadas en la zona sur se verían más afectadas

Desde mañana 8 de agosto:

Retiro AFP en manos de Fuerza Popular: Confirman presidencia de la Comisión de Economía

Versiones desde el Congreso revelan que el partido de Keiko Fujimori volvería a tener el futuro del retiro AFP. Como se recuerda, en 2024, intentaron bloquear su aprobación

Retiro AFP en manos de

Colombia es uno de los países de Sudamérica sin tanques de guerra: cuántos tiene Perú y qué puesto ocupa en el ranking global

Las Fuerzas Armadas del Perú adquirieron tanques K2 Black Panther para reemplazar a los antiguos blindados T-55, una decisión que busca fortalecer aún más su poderío militar terrestre

Colombia es uno de los
ÚLTIMAS NOTICIAS
Con diferencias, Provincias Unidas se

Con diferencias, Provincias Unidas se consolida como fuerza de centro y tendrá candidatos en PBA y CABA

Brutal agresión a una joven a la salida de un boliche en Entre Ríos: la tiraron al piso y le patearon la cabeza

Rogelio Frigerio confirmó la coalición con Javier Milei en Entre Ríos: “Que el kirchnerismo no vuelva a apropiarse del futuro”

El PJ competirá con Fuerza Patria en 14 provincias: la ausencia de Grabois y los gobernadores díscolos

Nuevos hallazgos fósiles revelan cómo era el planeta antes del asteroide que extinguió a los dinosaurios

INFOBAE AMÉRICA
Donald Trump encabezará una “Cumbre de

Donald Trump encabezará una “Cumbre de Paz Histórica” con los líderes de Armenia y Azerbaiyán en la Casa Blanca

La ONU se opone a cualquier escalada del conflicto en Gaza: “Ha sido extremadamente devastador”

El presidente de Guatemala impulsa una reforma para el desarrollo de proyectos en las tierras comunales

A días de las elecciones en Bolivia, Luis Arce llamó a las Fuerzas Armadas a prepararse para amenazas de desestabilización

El secretario de Comercio de Estados Unidos no descartó más aranceles a China por comprar petróleo ruso

TELESHOW
Paseo en yate, bikini animal

Paseo en yate, bikini animal print y langostinos: las postales de Emilia Attias en sus vacaciones en Italia

Fabián Cubero explicó por qué denunció a Nicole Neumann: “Hubo un grave incumplimiento”

El incómodo viaje de Alex y Charlotte Caniggia a China luego de su pelea: “Me bajo del avión”

Pablo Lescano se pronunció tras el enfrentamiento entre barras durante la previa de su show en Colombia: “Nos sobrepasa”

Pampita habló de su debut en Los 8 Escalones y contó cómo se enteró de la decisión de Guido Kaczka