Lizeth Atoccsa y su logro viral: miles de usuarios, artistas e influencers la respaldan frente a críticas por comprar su primer depa

Con esfuerzo, estudio y contenido, Lizeth compró un departamento: su historia divide opiniones en redes (Tiktok: @candresperedo)

Lizeth Atoccsa se convirtió en tendencia nacional tras anunciar en redes sociales que compró su primer departamento. La noticia se propagó rápidamente, generando una ola de comentarios divididos. Algunos la celebraron como ejemplo de esfuerzo y superación; otros cuestionaron si debía seguir recibiendo el apoyo económico del Estado a través del programa Beca 18. En medio del debate, la joven estudiante de Ingeniería Industrial sigue recibiendo respaldo de miles de usuarios, figuras públicas y la misma institución que la becó.

La creadora de contenido, nació en San Juan de Miraflores en 2003, accedió al programa en 2021. En videos compartidos en TikTok —donde supera el millón de seguidores—, relató que en ese momento su familia atravesaba una separación, no contaba con recursos para continuar sus estudios y se estaba preparando para postular a una universidad nacional. “Gracias a que salí seleccionada en la convocatoria 2021, ahora puedo estudiar y me esfuerzo bastante porque sé que es una oportunidad que no a muchos se les presenta”, comentó.

Desde entonces, documentó su día a día universitario, sus viajes en transporte público, las tareas del hogar y su rutina de estudio. Esa cercanía y transparencia generó una comunidad que la siguió durante todo su proceso académico. “Podían ver sus clases desde una casa modesta, las largas horas de viaje que tenía de regreso a casa, cómo ella combinaba su trabajo o las tareas domésticas con los estudios”, señó el influencer mexicano Candrés Peredo.

Reacciones en redes y respaldo de figuras públicas

Desde la sala de su nuevo hogar, Lizeth agradece el apoyo de su comunidad digital y motiva a otros a persistir en sus sueños.

A pesar de los ataques, Lizeth también recibió una oleada de apoyo en redes sociales. El influencer Ric La Torre expresó: “La Lizzette Blog se compró su departamento y se ha generado un debate nacional. ¿Deben o no quitarle su Beca 18?”. Otros usuarios defendieron su esfuerzo. “Te dan la beca para que avances en la vida… Si lo que te molesta es que le esté yendo bien, eso se llama síndrome de Procusto”, señaló un internauta en TikTok.

Candrés Predo, influencer mexicano, publicó un video felicitándola. Lizeth le respondió: “Gracias por el video. Desde el día 1 ahorré cada sol para comprarme mi departamento. Pueden ver mis videos antiguos en mi perfil”. Comentarios similares llegaron de creadores de contenido peruanos como Milena Warthon: “Felicidades hermosaaaa. Qué hermoso momento”, escribió. Joseph Ovalle sumó: “Qué emoción, amiga. Te deseo todo lo mejor del mundo y más. Lo mereces tanto”.

Su pareja, Waldir Maqque, también publicó un mensaje de aliento: “Estoy muy orgulloso de cada uno de tus logros. Mi vida, de verte conseguir todo lo que te propones y dejarme acompañarte formando parte de tu vida”.

La historia de Lizeth cruzó fronteras. Su inclusión en la lista de Top Creators 2024 de Forbes Perú confirmó su impacto. En ese perfil, se destacó su influencia en temas relacionados con la vida universitaria. Desde un inicio, su objetivo fue compartir experiencias reales, sin artificios, mostrando cómo alguien sin recursos podía abrirse paso en una carrera profesional.

El debate sobre su beca llevó a cuestionar el sistema más allá de su caso. La misma directora de Pronabec recordó que no se pide a los beneficiarios permanecer en pobreza para mantener el beneficio. “Ese es el objetivo del programa: que salgan de la pobreza gracias a la educación”, explicó Ames.

Trabajo, contenido y ahorro

Lizeth Atoccsa muestra cómo vive en su nuevo departamento, pese a las críticas: “La necesidad te hace creativo”

Al mismo tiempo que cursaba sus estudios, Lizeth creó contenido digital. Ese esfuerzo constante le permitió trabajar con marcas reconocidas. Desde que empezó su cuenta de TikTok, su enfoque estuvo en mostrar los retos de una estudiante sin privilegios, sin lujos. Esa autenticidad atrajo alianzas comerciales que, según explicó, no afectaban su condición como becaria.

En un video, la influencer respondió a quienes cuestionaban su economía: “Yo decidí ahorrar cada sol para esto y al fin lo logré”. Al mismo tiempo, aclaró que muchos becarios también tienen emprendimientos o generan ingresos, pero no reciben el mismo escrutinio porque no son figuras públicas. “A mí me chancan”, afirmó.

Con estos ingresos acumulados, Lizeth logró adquirir un departamento, lo que para muchos fue motivo de celebración. En su cuenta de Instagram escribió: “Gracias a todos por el apoyo. Que esto sea un empujonsito para todos los jóvenes del Perú y del mundo”.

El rol de Beca 18 y la postura del Estado

Las críticas a influencer ganadora de Beca 18 por comprar su departamento | ATV Noticias

La crítica más recurrente en redes fue que una persona que compra un inmueble ya no debería seguir siendo beneficiaria del programa. Sin embargo, Pronabec dejó clara su posición. Alexandre Ames, directora ejecutiva del organismo, precisó: “Nosotros pedimos que cumplan con los requisitos al momento de la postulación. El objetivo de este programa es la salida exitosa de la pobreza a través de la educación”.

Sobre el caso particular de Lizeth Atoccsa, Ames destacó que aún no termina la universidad —le falta un semestre— y que representa un ejemplo exitoso del propósito de Beca 18. “Ella nos inspira o inspira a más jóvenes a postular”, dijo. Además, recalcó que no existen mecanismos de fiscalización posterior que exijan demostrar que una persona sigue en situación de pobreza luego de ingresar al programa. “Mientras mantenga su rendimiento académico, no hay causal para quitarle el apoyo”, aclaró.

Beca 18 cubre diversos aspectos: matrícula, pensiones, nivelación académica, idiomas, alimentación, alojamiento, movilidad, materiales de estudio, equipo tecnológico, seguro médico, entre otros. Para acceder al programa se debe cumplir con requisitos como rendimiento académico sobresaliente y situación de vulnerabilidad comprobada al momento de postular.