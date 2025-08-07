Perú

Lizeth Atoccsa se defiende de críticas por comprar su departamento: “Muchos compañeros tienen empresas y a mí me chancan”

La beneficiaria de Beca 18 salió al frente a responder a quienes cuestionan la vigencia de su subsidio, luego de adquirir una vivienda

Influencer Lizeth Atoccsa compró departamento propio | TikTok/@lizeth.atoccsa
Lizeth Atoccsa, conocida por su historia de superación tras ganar Beca 18, se convirtió en tendencia en TikTok luego de compartir la compra de su primer departamento. Aunque algunos usuarios la felicitaron por alcanzar una meta personal, otros cuestionaron cómo había logrado el financiamiento.

Entre los mensajes que recibió, uno llamó especialmente la atención. Una usuaria escribió: “Gente entiendan no consiguió esto por la beca, lo hizo por ser influencer y ahorró su dinero, algo que muchos no hacen”. Atoccsa aprovechó ese espacio para aclarar que su caso no es único, aunque sí ha sido blanco de críticas por haber ganado notoriedad en redes sociales.

“Tal cual, hay muchos compañeros becados que tienen empresas y así solo que no son conocidos, por eso no les dicen nada y a mí pues me chancan. Yo decidí ahorrar cada sol para esto y al fin lo logré”, respondió en su cuenta de TikTok.
Lizeth Atoccsa se defiende de
Lizeth Atoccsa se defiende de críticas por adquirir su nuevo departamento. (TikTok)

En medio del debate, Atoccsa subrayó que su esfuerzo y disciplina fueron factores clave para la compra de su vivienda. La joven mantiene su actividad en redes sociales y continúa compartiendo aspectos de su vida profesional y personal. La controversia expuso una discusión más amplia sobre la visibilidad, el prejuicio y el reconocimiento del trabajo de quienes se benefician de ayudas estatales y logran destacarse fuera del entorno académico.

Un colchón inflable y creatividad: así vive Lizeth Atoccsa en su nuevo departamento

Lizeth Atoccsa, conocida por su popularidad en redes sociales y su historia de superación como beneficiaria de Beca 18, mostró a sus seguidores cómo son sus primeros días viviendo sola en su nuevo departamento. En un video publicado en TikTok, la joven retrata sin filtro el inicio de esta etapa, donde el mobiliario escasea y la adaptación se hace a base de ingenio y perseverancia.

Lizeth Atoccsa muestra cómo vive
Lizeth Atoccsa muestra cómo vive en su nuevo departamento, pese a las críticas: “La necesidad te hace creativo”

Al inicio del registro, Lizeth muestra con franqueza su dormitorio: solo un colchón inflable en el suelo. “Esta es mi cara levantándome, de mi colchón inflable que por ahora es el lugar donde estoy durmiendo. Cuando anuncié que me compré mi primer departamento, no sabía en lo que me estaba metiendo”, comenta.

Para ella, mostrar esta realidad es una forma de conectar con quienes también comienzan desde cero y enfrentan limitaciones materiales. “La necesidad te hace ser más creativo y más curioso también”, resalta.

La joven reconoce que llegar a comprar un departamento no fue fácil ni inmediato. “Investigué muchísimo, siento que hasta a las personas que les he preguntado se han hartado de mí, pero esa era la idea sino cómo iba a aprender”, explica sobre el aprendizaje que implicó independizarse.

Por ahora, Lizeth cuenta con lo básico: cocina, refrigeradora y algunos utensilios. Cada pequeño avance se hace visible en sus videos, reforzando un mensaje de autenticidad y transparencia.

Lizeth Atoccsa muestra cómo vive
Lizeth Atoccsa muestra cómo vive en su nuevo departamento, pese a las críticas: “La necesidad te hace creativo”

Uno de los momentos más especiales que comparte es la visita de su madre, quien la acompaña y recorre el departamento por primera vez. “Hoy mi mamá vino a conocer mi primer departamento, le hice un ‘depa tour’, le estuve mostrando, me estuvo preguntando bastante y al final cenamos un rico pollito”, relata.

A pesar de las críticas por su nueva situación y su vínculo con Beca 18, Lizeth mantiene el enfoque en el esfuerzo y la constancia. Su objetivo sigue siendo terminar la carrera y crecer profesionalmente, sin dejar de mostrar el lado real de la vida independiente. Su historia, marcada por la honestidad y el trabajo a largo plazo, inspira a quienes la siguen y enfrentan retos similares.

