‘Alfa y Bravo’: elenco y trama de la película que marca el debut de Sibenito y ‘Cholo Soy’ en el cine

Cholo Soy y Sibenito se han forjado un lugar en la cultura popular peruana.

El próximo 16 de octubre marca un nuevo capítulo para el cine peruano con el estreno de ‘Alfa y Bravo’, una comedia de acción que suma talentos consagrados y nuevas figuras virales. La película, escrita, dirigida y coproducida por Aaron Otoya, contará con la presencia de Johnny ‘Cholo Soy’ Zare y el popular influencer Sibenito, quienes debutan como protagonistas en la pantalla grande junto con Mateo Garrido Lecca. El esperado largometraje estará disponible en las principales cadenas de cines del país.

‘Alfa y Bravo’ propone una historia de acción y humor donde un exagente de la CIA, Alfa (Aaron Otoya), y un mototaxista aficionado a los deportes extremos, Bravo (Cholo Soy), terminan colaborando de manera forzada. Ambos personajes se ven involucrados en una peligrosa trama cuando sus parejas son raptadas por un sindicato criminal internacional identificado como El Nuevo Movimiento. Este evento cataliza la alianza accidentada y también el desarrollo de una amistad entre los protagonistas, llevando el relato a escenarios tan variados como las calles y parajes del pueblo de Quilcas, Huancayo.

¿Quiénes actúan en ‘Alfa y Bravo’?

El reparto de la cinta destaca por reunir a reconocidas figuras del espectáculo nacional. El elenco lo completan Emilram Cossio, Brenda Matos, Santiago Suárez y Daniela Segura, complementados por quienes alcanzaron notoriedad en el espacio digital: Sibenito Osorio (en el papel de ‘Flaki’), Mateo Garrido Lecca (‘JuanPa’) y Cholo Soy. El guion propone un recorrido vertiginoso a través de persecuciones, combates y momentos de comedia, siempre desde la perspectiva de personajes claramente identificables para el público peruano.

La película dirigida por Aaron Otoya marca el ingreso de Cholo Soy, Sibenito y Mateo Garrido Lecca a la gran pantalla.

Aaron Otoya, director y creador de la película, cuenta con experiencia en producciones internacionales, incluidos títulos en plataformas como Netflix y Amazon. Nacido en Perú y formado en Estados Unidos, Otoya tomó la decisión de regresar al país para realizar un relato que, según señala, busca transmitir autenticidad y representar a la mayoría de la sociedad peruana en la pantalla.

El cineasta subraya que la inspiración para ‘Alfa y Bravo’ surgió de su admiración por las películas de acción de los años 80 y por la capacidad de cintas como ‘El Mariachi’, ‘Amores Perros’ o ‘Ciudad de Dios’ para mostrar realidades locales a través de protagonistas reconocibles fuera del estereotipo habitual de la industria.

Alfa y Bravo se estrena el 16 de octubre.

Actores e influencer en escena

“En Perú todavía se resiste a juntar actores de carrera con figuras populares de las redes, pero en Estados Unidos esto ya se está combinando. Ahora en Hollywood no te van a dar un papel si no tienes seguidores en redes. Yo reconozco que ellos son las nuevas estrellas y, como director, veo que el trabajo de Mateo, Cholo Soy y Sibenito sorprenderá a todos”, explicó Otoya sobre su elección de incluir a influencers y comediantes digitales en el elenco principal.

Para el realizador, este enfoque abre espacios a nuevos públicos y refuerza la representatividad que busca impulsar en sus creaciones.

Cholo Soy y Sibenito se han forjado un lugar en la cultura popular peruana mediante videos virales y humor cotidiano. Su salto al cine, esta vez en roles protagónicos, supone una apuesta por dinamizar la industria local y captar a una generación de espectadores que consume tanto redes sociales como productos tradicionales de la cartelera. Las participaciones de Santiago Suárez —quien encarna a Rigo— y de Brenda Matos como Florencia, así como la presencia de Emilram Cossio, actor con décadas de trayectoria, consolidan una propuesta donde tradición y renovación artística se encuentran.

‘Alfa y Bravo’ reúne a influencers y actores reconocidos en una aventura de acción y humor.

El guion gira en torno a la misión de los dos protagonistas, quienes, forzados por las circunstancias, deben enfrentar desafíos físicos, persecuciones y confrontaciones con criminales, en un entorno repleto de referencias al Perú profundo y a la idiosincrasia local. La película tiene una duración de 103 minutos y está dirigida a mayores de 14 años.