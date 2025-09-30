Perú

‘Alfa y Bravo’: elenco y trama de la película que marca el debut de Sibenito y ‘Cholo Soy’ en el cine

La película escrita y dirigida por Aaron Otoya mezcla acción, humor y cultura peruana, reuniendo a actores reconocidos y figuras virales en una historia que destaca la diversidad y el potencial del talento nacional

Ana Morocho

Por Ana Morocho

Guardar
Cholo Soy y Sibenito se
Cholo Soy y Sibenito se han forjado un lugar en la cultura popular peruana.

El próximo 16 de octubre marca un nuevo capítulo para el cine peruano con el estreno de ‘Alfa y Bravo’, una comedia de acción que suma talentos consagrados y nuevas figuras virales. La película, escrita, dirigida y coproducida por Aaron Otoya, contará con la presencia de Johnny ‘Cholo Soy’ Zare y el popular influencer Sibenito, quienes debutan como protagonistas en la pantalla grande junto con Mateo Garrido Lecca. El esperado largometraje estará disponible en las principales cadenas de cines del país.

‘Alfa y Bravo’ propone una historia de acción y humor donde un exagente de la CIA, Alfa (Aaron Otoya), y un mototaxista aficionado a los deportes extremos, Bravo (Cholo Soy), terminan colaborando de manera forzada. Ambos personajes se ven involucrados en una peligrosa trama cuando sus parejas son raptadas por un sindicato criminal internacional identificado como El Nuevo Movimiento. Este evento cataliza la alianza accidentada y también el desarrollo de una amistad entre los protagonistas, llevando el relato a escenarios tan variados como las calles y parajes del pueblo de Quilcas, Huancayo.

¿Quiénes actúan en ‘Alfa y Bravo’?

El reparto de la cinta destaca por reunir a reconocidas figuras del espectáculo nacional. El elenco lo completan Emilram CossioBrenda MatosSantiago Suárez y Daniela Segura, complementados por quienes alcanzaron notoriedad en el espacio digital: Sibenito Osorio (en el papel de ‘Flaki’), Mateo Garrido Lecca (‘JuanPa’) y Cholo Soy. El guion propone un recorrido vertiginoso a través de persecuciones, combates y momentos de comedia, siempre desde la perspectiva de personajes claramente identificables para el público peruano.

La película dirigida por Aaron
La película dirigida por Aaron Otoya marca el ingreso de Cholo Soy, Sibenito y Mateo Garrido Lecca a la gran pantalla.

Aaron Otoya, director y creador de la película, cuenta con experiencia en producciones internacionales, incluidos títulos en plataformas como Netflix y Amazon. Nacido en Perú y formado en Estados Unidos, Otoya tomó la decisión de regresar al país para realizar un relato que, según señala, busca transmitir autenticidad y representar a la mayoría de la sociedad peruana en la pantalla.

El cineasta subraya que la inspiración para ‘Alfa y Bravo’ surgió de su admiración por las películas de acción de los años 80 y por la capacidad de cintas como ‘El Mariachi’, ‘Amores Perros’ o ‘Ciudad de Dios’ para mostrar realidades locales a través de protagonistas reconocibles fuera del estereotipo habitual de la industria.

Alfa y Bravo se estrena
Alfa y Bravo se estrena el 16 de octubre.

Actores e influencer en escena

“En Perú todavía se resiste a juntar actores de carrera con figuras populares de las redes, pero en Estados Unidos esto ya se está combinando. Ahora en Hollywood no te van a dar un papel si no tienes seguidores en redes. Yo reconozco que ellos son las nuevas estrellas y, como director, veo que el trabajo de Mateo, Cholo Soy y Sibenito sorprenderá a todos”, explicó Otoya sobre su elección de incluir a influencers y comediantes digitales en el elenco principal.

Para el realizador, este enfoque abre espacios a nuevos públicos y refuerza la representatividad que busca impulsar en sus creaciones.

Cholo Soy y Sibenito se han forjado un lugar en la cultura popular peruana mediante videos virales y humor cotidiano. Su salto al cine, esta vez en roles protagónicos, supone una apuesta por dinamizar la industria local y captar a una generación de espectadores que consume tanto redes sociales como productos tradicionales de la cartelera. Las participaciones de Santiago Suárez —quien encarna a Rigo— y de Brenda Matos como Florencia, así como la presencia de Emilram Cossio, actor con décadas de trayectoria, consolidan una propuesta donde tradición y renovación artística se encuentran.

‘Alfa y Bravo’ reúne a
‘Alfa y Bravo’ reúne a influencers y actores reconocidos en una aventura de acción y humor.

El guion gira en torno a la misión de los dos protagonistas, quienes, forzados por las circunstancias, deben enfrentar desafíos físicos, persecuciones y confrontaciones con criminales, en un entorno repleto de referencias al Perú profundo y a la idiosincrasia local. La película tiene una duración de 103 minutos y está dirigida a mayores de 14 años.

Temas Relacionados

Alfa y Bravoperu-entretenimientoCholo SoySibenito

Más Noticias

Juan Reynoso confrontó a periodistas en plena conferencia tras empate amargo de Melgar: “A mí no me interesa convencer a nadie”

El técnico peruano se mantuvo en una postura sarcástica y aseguró que el análisis de la prensa nacional es “simplón” luego de igualar 1-1 con Comerciantes Unidos por Liga 1 2025

Juan Reynoso confrontó a periodistas

¿Se cancelarán las clases en los colegios públicos y particulares por el paro de transportistas del 2 de octubre? Minedu anunciará medida

En la paralización de agosto, la entidad optó por no suspender las clases presenciales debido a la poca acogida que tuvo la convocatoria

¿Se cancelarán las clases en

Más de 800 ejemplares recuperados: Serfor rescata tortugas, iguanas y aves víctimas del tráfico ilegal

La participación ciudadana mediante denuncias se considera clave para salvaguardar el entorno natural. En el periodo de enero a julio, se registraron 112 avisos por parte de la comunidad y se logró atender 96 de ellos, lo que equivale a un 87 % de atención efectiva

Más de 800 ejemplares recuperados:

Ucayali suma una nueva universidad nacional: estas son las carreras con titulación profesional

Como parte del proceso de transición, el Ministerio de Educación será responsable de nombrar a los integrantes de la Comisión Organizadora que coordinará la adecuación institucional

Ucayali suma una nueva universidad

Paulo Autuori opinó de la controversial indirecta del DT de Cusco FC: “Sus palabras no valen nada, un cero a la izquierda”

El técnico de Sporting Cristal se refirió a las declaraciones de Miguel Rondelli, quien señaló que otros clubes con mayor presupuesto no están peleando por el título de la Liga 1

Paulo Autuori opinó de la
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Héctor Valer no se arrepiente

Héctor Valer no se arrepiente de sus acciones en Puno, negó haber escupido a periodista y lo denunció por agresión

La MML no gana ni con la Procuraduría Ad Hoc de su lado: Corte de EE. UU ratifica rechazo del discovery

Fiscal de la Nación interino pone en la mira a equipos especiales del Ministerio Público: propuesta genera respaldo y rechazo

Todos los poderes del Estado desaprobados: Congreso llegó a 89% de rechazo ciudadano

INPE anuncia cierre de la Base Naval del Callao y traslado de Vladimiro Montesinos, Polay Campos y “Artemio” al penal Ancón II

ENTRETENIMIENTO

Ana Siucho toma drástica medida

Ana Siucho toma drástica medida luego que la madre de Edison Flores revelara entre lágrimas que no veía a sus nietas

Gustavo Salcedo rompe su silencio y se disculpa con Christian Rodríguez tras agredirlo: “Estoy dando la cara”

‘Cri Cri’ contó como cambió su vida al trabajar con Jefferson Farfán: “Pasé de ganar sueldo mínimo a euros”

Esposo de Camucha Negrete recuerda sus últimos momentos con la actriz: “Ella está conmigo”

Maju Mantilla se pronuncia tras la agresión de Gustavo Salcedo a Christian Rodríguez: “Rechazo todo acto de violencia”

DEPORTES

Juan Reynoso confrontó a periodistas

Juan Reynoso confrontó a periodistas en plena conferencia tras empate amargo de Melgar: “A mí no me interesa convencer a nadie”

Paulo Autuori opinó de la controversial indirecta del DT de Cusco FC: “Sus palabras no valen nada, un cero a la izquierda”

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2025: así van los equipos en la fecha 12 del Torneo Clausura y Acumulada

A qué hora juega Universitario vs Alianza Atlético: partido en Trujillo por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

DT de Circolo lanzó polémico comentario sobre salida de Sandra Ostos tras fichar por Alianza Lima: “Tenemos jugadoras que quieren estar en el club”