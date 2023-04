Colaboración de Mark Vito en video de Sibenito en Tiktok se vuelve viral: final sorprendió a muchos

Mark Vito y Sibenito en colaboración para TikTok. (TikTok)

Después de varios días de ausencia, Mark Vito regresó a Tiktok con un peculiar video. El exesposo de Keiko Fujimori grabó una colaboración con Sibenito, logrando impactar en los usuarios. En la plataforma se puede ver al estadounidense demostrando su musculatura, sin embargo, una peculiar frase de la madre del tiktoker peruano lo hace retroceder e irse corriendo.

“Ella aún te ama” le dijo Doña Yolanda Osorio, quien es muy recurrente en los videos de Sibenito. Este nuevo material ya se venía promocionando, generando opiniones dividas. Sin embargo, una vez publicado, los seguidores del influencer peruano Benito Osorio no dudaron en felicitarlo y resaltar lo gracioso e inesperado que les pareció el desenlace de este tiktok llamado “La Bichota VS Mark Vito”.

La parodia no ha tardado en volverse viral en las redes sociales, y ya son muchos quienes también le han pedido a Sibenito la colaboración de Fabio Agostini y Andrés Hurtado.

Mark Vito y Andrés Hurtado durante cena en restaurante: “Cinco años viéndonos a escondidas”. | TikTok.

¿Por qué Mark Vito dejó de hacer videos en Tiktok?

Como se recuerda, Mark Vito estuvo ausente de las redes sociales ante la delicada salud de la madre de sus hijas. El 26 de abril, la lideresa de Fuerza Popular se sometió a una operación donde le extrajeron un tumor. Ante la buena recuperación de Keiko Fujimori, Mark Vito decidió regresar a TikTok.

Lo primero que realizó Mark Vito fue una transmisión en vivo en dicha plataforma para demostrar que no usa anabólicos. De esta manera, intentó eliminar los rumores sobre su cambio físico. “Bienvenido a mi primer live. Gracias a todos de todo corazón por todo el apoyo que me han mostrado durante estas dos semanas. A todos mis seguidores, no solo en TikTok, sino en Instagram. Muchísimas gracias de todo corazón por todo su apoyo”, comenzó diciendo Vito, para luego mostrar el preciso momento en que le están haciendo la prueba para corroborar sus palabras.

Mark Vito vuelve con videos para TikTok, pese a promesa de no subir videos por salud de Keiko Fujimori. (TikTok)

Después de ello, anunció su colaboración con Benito Osorio. “Hoy (28 de abril) arrancamos los TikToks con una sorpresa en la cuenta de mi amigo Sibenito”, escribió el exesposo de Keiko Fujimori sobre una fotografía donde posa al lado de la familia del creador de contenido.

“Colaboraciones multiversales. Grande Sibenito, me haces reír mucho”, “Nunca imaginé ver esto, es épico”, “La mejor colaboración”, “El multiverso de perusalen”, “Gran sorpresa”, " Lo máximo. Mark Vito bien actuado, algo me dice que te vas a Esto es Guerra”, “No lo esperaba. Cada vez más invitados. El final fue gracioso la cara de Mark”, son algunos de los comentarios que se pueden leer en la plataforma.