Perú

Romero: cómo usar esta planta medicinal en tu cabello para fortalecerlo y darle brillo

Este remedio casero es económico, natural y puede complementar el cuidado habitual del cabello

Sandra Campó

Por Sandra Campó

Guardar
El agua de romero puede
El agua de romero puede aplicarse directamente en el cuero cabelludo o usarse como enjuague final después del lavado (Adobe Stock)

Cuidar el cabello no es solo un tema estético, también es una cuestión de salud. El cabello puede verse afectado por diversos problemas capilares como la caspa, la caída excesiva o la resequedad. Según el Ministerio de Salud (Minsa) y el Seguro Social de Salud (EsSalud), una gran parte de las consultas dermatológicas en el Perú están relacionadas con alteraciones en el cuero cabelludo, que no solo generan incomodidad, sino que también afectan la autoestima y la calidad de vida.

En este contexto, mantener hábitos de cuidado adecuados es fundamental, y muchas veces podemos encontrar aliados eficaces en la naturaleza. Uno de ellos es el romero, una planta medicinal de uso tradicional en la gastronomía y la salud, conocida por sus propiedades antioxidantes, antiinflamatorias y estimulantes. En particular, el romero hervido y aplicado como enjuague se ha ganado un lugar especial como tratamiento natural para fortalecer el cabello y devolverle brillo.

Agua de romero: cómo usarla en tu cabello para fortalecerlo y darle brillo

El agua de romero se prepara hirviendo hojas frescas o secas de la planta durante unos minutos. Una vez fría, puede aplicarse directamente en el cuero cabelludo o usarse como enjuague final después del lavado. Su aplicación regular, al menos dos o tres veces por semana, permite aprovechar todos sus beneficios capilares.

El procedimiento es sencillo:

  1. Coloca un puñado de hojas de romero en medio litro de agua.
  2. Déjalas hervir durante 10 a 15 minutos.
  3. Deja reposar y enfría.
  4. Cuela y guarda en un frasco limpio.
  5. Aplica en el cuero cabelludo masajeando suavemente o utiliza como enjuague.

Este remedio casero es económico, natural y puede complementar el cuidado habitual del cabello.

Por qué es importante fortalecer las raíces del cabello

El agua de romero ayuda
El agua de romero ayuda a devolver el brillo natural al cabello gracias a sus aceites esenciales y antioxidantes, que limpian las impurezas (Imagen Ilustrativa Infobae)

El cuero cabelludo es la base de la salud capilar. Allí se encuentran los folículos pilosos, estructuras de donde nace y crece cada hebra de cabello. Si los folículos están debilitados por estrés, mala alimentación, exceso de productos químicos o falta de circulación sanguínea, el resultado es un cabello más fino, quebradizo y con tendencia a caerse.

El romero es conocido por estimular la circulación sanguínea en el cuero cabelludo, lo que favorece que los folículos reciban más oxígeno y nutrientes. Esto se traduce en un cabello más fuerte desde la raíz y en la prevención de la caída excesiva. Por eso, fortalecer las raíces no solo significa mejorar el aspecto del cabello, sino también garantizar su crecimiento saludable a largo plazo.

Por qué es importante darle brillo al cabello

El brillo es un indicador de salud capilar. Un cabello opaco refleja falta de hidratación, acumulación de productos, daño por calor o exposición al sol y la contaminación. Al darle brillo al cabello, no solo mejoramos su apariencia estética, sino que también aseguramos que las cutículas (la capa externa del pelo) estén cerradas y protegidas.

Las propiedades antimicrobianas del romero
Las propiedades antimicrobianas del romero ayudan a mantener el cuero cabelludo limpio y libre de hongos (Freepik)

El agua de romero ayuda a devolver el brillo natural gracias a sus aceites esenciales y antioxidantes, que limpian las impurezas, equilibran la producción de grasa y sellan la fibra capilar. Como resultado, el cabello se ve más suave, sedoso y con un aspecto revitalizado.

Otros beneficios del agua de romero para la salud del cabello

Además de fortalecer y dar brillo, el romero ofrece otros beneficios importantes:

  • Previene y combate la caspa: sus propiedades antimicrobianas ayudan a mantener el cuero cabelludo limpio y libre de hongos.
  • Equilibra el exceso de grasa: regula la producción sebácea, ideal para quienes tienen cabello graso.
  • Aporta un efecto refrescante y calmante: alivia la picazón o irritación del cuero cabelludo.
  • Estimula el crecimiento del cabello: al mejorar la circulación, favorece que nuevas hebras nazcan más fuertes y saludables.
  • Protege contra el envejecimiento capilar: sus antioxidantes combaten el daño de los radicales libres, que afectan la vitalidad del cabello con el paso del tiempo.

Temas Relacionados

romeroplanta medicinalcabelloagua de romeroperu-salud

Más Noticias

Eduardo Arana reprende a la PNP por agresiones a la prensa en protestas de la ‘Generación Z’: “Hay que castigarlo”

El premier Eduardo Arana criticó el accionar policial contra periodistas durante protestas en Lima y advirtió posibles sanciones. La ANP y la AFPP denunciaron agresiones y exigieron identificación de los responsables

Eduardo Arana reprende a la

Detienen a fiscal que olvidó apagar su micrófono durante audiencia y fue captado pidiendo coima a detenidos en La Libertad

El fiscal William Salinas fue detenido tras ser sorprendido pidiendo un soborno durante una audiencia virtual. La intervención fue ordenada por el Poder Judicial, y la Junta de Fiscales de La Libertad rechazó el hecho

Detienen a fiscal que olvidó

Mujer en presunto estado de ebriedad chocó y huyó en Miraflores: serenazgo y PNP la capturaron tras breve persecución

Cámaras de videovigilancia registraron el choque y la fuga. La intervención fue posible gracias al programa Serenazgo sin Fronteras y al plan cerco activado

Mujer en presunto estado de

Johana Cubillas acusa a Macarena Vélez de encubrir a Juan Ichazo: “es cómplice”

La confrontación entre Johana y Vélez alcanzó un nuevo nivel cuando la hija de Teófilo Cubillas denunció públicamente a la modelo de ser cómplice de su expareja y perjudicar a sus hijos

Johana Cubillas acusa a Macarena

Alianza Lima le aplicó castigo a Carlos Zambrano tras expulsión ante Cienciano: “Ha venido sucediendo muy seguido y es muy incómodo”

La tarjeta roja que el ‘Kaiser’ vio en Cusco le ha pasado factura y la directiva tomó una drástica medida al respecto. El defensa hizo su descargo por su mal momento

Alianza Lima le aplicó castigo
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Dina Boluarte reafirma a la

Dina Boluarte reafirma a la ‘Generación Z’ que no renunciará y advierte sobre Elecciones 2026: “No demos un salto al vacío”

Rafael López Aliaga denuncia que alcaldes ignoran sus mensajes por quedarse dormidos y sabotean pozos de agua de la MML

Martín Vizcarra afronta nueva acusación: Comisión Permanente aprueba procesar al expresidente por designación de Daniel Soria

Tomás Gálvez afirma que permanencia de José Domingo Pérez evita que lo imputen por favorecer a Susana Villarán: “Tiene que continuar”

Acusado de financiar a ‘El Monstruo’ en Paraguay estaba afiliado a Renovación Popular: partido de López Aliaga lo suspendió

ENTRETENIMIENTO

Johana Cubillas acusa a Macarena

Johana Cubillas acusa a Macarena Vélez de encubrir a Juan Ichazo: “es cómplice”

‘Cri Cri’ reitera que recibió palabras de aliento de la madre de Jefferson Farfán: “Ella me crió, sabe cómo soy”

Mamá de ‘Cri Cri’ denuncia que Cuto Guadalupe puso abogado a su hijo, que lo perjudicó: “Nos pidió miles de dólares”

Jhovan Tomasevich justifica agresión a Christian Rodríguez, mientras Gabriel Calvo acusa a Gustavo Salcedo “aconsejador”

Magaly Medina sorprende a Jorge Luna: “si tengo un ampay tuyo te aviso por consideración”

DEPORTES

Alianza Lima le aplicó castigo

Alianza Lima le aplicó castigo a Carlos Zambrano tras expulsión ante Cienciano: “Ha venido sucediendo muy seguido y es muy incómodo”

Sporting Cristal vs Ayacucho FC 3-0: goles y resumen del triunfo ‘celeste’ por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Doblete de Felipe Vizeu que confirma su valía en Sporting Cristal vs Ayacucho FC por Liga 1 2025

Gol de cabeza de Ian Wisdom para establecer ventaja en Sporting Cristal vs Ayacucho FC por Liga 1 2025

Golazo de Felipe Vizeu con exquisita definición en Sporting Cristal vs Ayacucho FC por Liga 1 2025