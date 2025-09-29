Perú

La influencia de Juan José Santiváñez sobre Dina Boluarte: 60% reconoce su poder en el Ejecutivo

El Congreso atenderá una moción de censura contra el ministro de Justicia y Derechos Humanos

Carlos Oré Arroyo

Por Carlos Oré Arroyo

Guardar
24/01/2025 El ministro de Justicia
24/01/2025 El ministro de Justicia de Perú, Juan José Santiváñez. POLITICA Europa Press/Contacto/El Comercio

El escenario político peruano refleja una percepción amplificada sobre el papel del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan José Santiváñez, en las decisiones del Ejecutivo liderado por la presidenta Dina Boluarte. Un reciente estudio nacional de Ipsos reportó que un 60% de personas señala que Santiváñez ejerce “demasiado” o “mucho” poder en el actual gobierno, revelando una tendencia que trasciende la coyuntura ministerial.

Según detalló Ipsos, los resultados de la encuesta muestran que 28% de los encuestados considera que el ministro tiene “demasiada” influencia sobre la presidenta, mientras que 32% indica que posee “mucha”. Así, la suma de ambos porcentajes conforma una percepción dominante sobre la magnitud de su influencia. Un 14% opina que Santiváñez cuenta con “alguna” influencia, al tiempo que un 9% lo describe como un ministro “sin influencia especial”. Un segmento de 17% no respondió a la pregunta.

El informe expone una correspondencia directa entre estas valoraciones y la imagen que el exministro del Interior proyecta actualmente en el Consejo de Ministros. La facilitación de su paso desde la cartera del Interior hacia Justicia, en medio de controversias previas, refuerza la impresión pública de que el funcionario ha reforzado su peso dentro del Ejecutivo.

Al desagregar los resultados por regiones, el estudio de Ipsos reporta diferencias notorias. En Lima, el 34% de los ciudadanos considera que la influencia de Santiváñez es “demasiada”, mientras que 32% la califica de “mucha”. En las regiones fuera de la capital, estos porcentajes alcanzan el 25% y el 32%, respectivamente. Estos valores enfatizan la percepción de que las decisiones principales del gobierno pasan por la órbita del ministro.

La notoriedad de Juan José Santiváñez contrasta con las trayectorias de otros miembros del gabinete, ya que pocas figuras registran niveles tan altos de reconocimiento respecto a su capacidad de incidir en la presidenta. La mayoría de ciudadanos reconoce su peso dentro del Ejecutivo, según la interpretación de los datos de Ipsos.

En el contexto nacional, el debate público acerca del alcance de la autoridad de los ministros sobre las decisiones presidenciales cobra renovada vigencia. Por ahora, la cifra de 60% sobre el grado de influencia percibido de Santiváñez se posiciona como un indicador clave en el pulso entre opinión pública y poder político. El futuro inmediato podría traer movimientos en el gabinete, pero mientras tanto, la encuesta de Ipsos traza el actual mapa de percepciones y equilibrios internos en el aparato estatal.

Santiváñez en la cuerda floja

El futuro del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan José Santiváñez, depende de las decisiones que tomarán este lunes y martes la Mesa Directiva y la Junta de Portavoces del Congreso de la República. Ambas instancias evaluarán la admisión de la moción de censura presentada contra Santiváñez. Existe un debate técnico sobre si el proceso debe incluir una interpelación previa, por lo que la Oficialía Mayor respaldará la decisión.

La moción de censura fue impulsada por la congresista Susel Paredes del Bloque Democrático Popular y cuenta con el respaldo de legisladores de Perú Libre, Renovación Popular, Bancada Socialista y Juntos por el Perú. Solo un integrante de Somos Perú y Honor y Democracia suscribió el documento, mientras que algunos de Podemos Perú y congresistas no agrupados también sumaron firmas. En contraste, Fuerza Popular, Alianza para el Progreso y Acción Popular no respaldaron la medida.

Los argumentos a favor de la censura incluyen el reciente historial político de Santiváñez, las investigaciones fiscales abiertas en su contra y presuntos vínculos con redes de poder asociadas al direccionamiento de contratos públicos y actividades ilegales.

Temas Relacionados

Juan José SantiváñezDina BoluarteGobiernoMinjusperu-politica

Más Noticias

Madre de Edison Flores rompe en llanto al hablar de la separación de su hijo con Ana Siucho: “No veía a mis nietas, lo veía mal”

Alicia Peralta sorprendió al referirse por primera vez a la vida sentimental de su hijo. Confesó que la distancia de sus nietas también le afectó, pero ahora la relación está más estable

Madre de Edison Flores rompe

Partidos de hoy, lunes 29 de setiembre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

La agenda de este día está cargada de cotejos, con el inicio de la fecha 12 del Torneo Clausura de la Liga 1. También habrá actividad en Europa y el resto de Sudamérica

Partidos de hoy, lunes 29

El café global rompe los US$427 por libra en septiembre, pero el grano de Villa Rica se oscurece bajo la amenaza de calor extremo

El contexto arancelario favorece temporalmente al café de Villa Rica en Estados Unidos, pero expertos anticipan que la falta de volumen, calidad y logística puede limitar el aprovechamiento de esta ventaja

El café global rompe los

SBS cambia reglas del juego para la Derrama Magisterial y Caja de Pensiones Militar Policial que podrían derivar en su clausura

Nueva exigencia regulatoria impacta directamente en cajas de beneficios y derramas que han estado actuando sin controles independientes sobre las reservas

SBS cambia reglas del juego

‘Cri Cri’ contó como cambió su vida al trabajar con Jefferson Farfán: “Pasé de ganar sueldo mínimo a euros”

Cristian Martínez Guadalupe confesó que al tener comunicación con su primo, este le hizo una oferta que no rechazó para mantener a su familia. Su vida tuvo un giro radical

‘Cri Cri’ contó como cambió
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

La gran mayoría de peruanos

La gran mayoría de peruanos no ha definido su voto a menos de siete meses de las elecciones 2026

Rafael López Aliaga esperará hasta el 13 de octubre para definir su candidatura a la presidencia de la República

Congresista busca aprobar el Bono ONP, tras la oficialización del retiro AFP 2025: ¿quién lo impulsa?

Hermano de Martín Vizcarra empata a Keiko Fujimori en encuesta y ambos quedan detrás de Rafael López Aliaga

Susana Villarán y Rafael López Aliaga serán citados en investigación por supuesto homicidio de José Miguel Castro

ENTRETENIMIENTO

Madre de Edison Flores rompe

Madre de Edison Flores rompe en llanto al hablar de la separación de su hijo con Ana Siucho: “No veía a mis nietas, lo veía mal”

‘Cri Cri’ contó como cambió su vida al trabajar con Jefferson Farfán: “Pasé de ganar sueldo mínimo a euros”

Milett Figueroa rompe su silencio y da su versión tras separarse de Marcelo Tinelli: “No estoy triste”

‘Cri Cri’ revela la acusación que hizo Jefferson Farfán en su contra durante audiencia: “No sé por qué dijo eso”

Cri Cri perdona a Jefferson Farfán tras involucrarlo en drogas, pero su mamá evalúa demanda: “Que la ley se encargue”

DEPORTES

Partidos de hoy, lunes 29

Partidos de hoy, lunes 29 de setiembre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

Sporting Cristal vs Ayacucho FC EN VIVO HOY: minuto a minuto por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

A qué hora juega Sporting Cristal vs Ayacucho FC HOY: partido por fecha 12 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2025: así quedaron los equipos tras la fecha 11 del Torneo Clausura y Acumalada

Alianza Lima vs Cienciano 1-2: goles y resumen de la derrota ‘blanquiazul’ por Torneo Clausura de la Liga 1 2025