“El Monstruo” cayó en Paraguay y señaló que en el operativo a su cajera de “Los Injertos del Cono Norte” se perdió un millón de soles

La mujer fue detenida en junio en Lima, cuando se hallaron bienes, documentos y negocios fachada que encubrían las finanzas de la organización. (Panorama)

La detención de Erick Luis Moreno Hernández, conocido como “El Monstruo”, no solo representó un golpe a una de las organizaciones criminales más activas en el Perú, también dejó al descubierto nuevas tensiones en torno a sus vínculos, especialmente con Grace Bado Neyra, la mujer señalada por la Policía como su aliada más cercana. En sus primeras declaraciones, el propio Moreno intentó desviar la atención hacia ella, sugiriendo la existencia de un dinero que nunca fue formalmente registrado.

El operativo que culminó con la captura se ejecutó en San Lorenzo, Paraguay, tras tres meses de seguimiento. Más de 40 agentes rodearon una vivienda en la que Moreno se escondía. La información para dar con su paradero llegó desde una fuente reservada. Sin embargo, al ser detenido, el capo no se limitó a responder sobre sus armas o su red, sino que señaló a Grace, insistiendo en que la Policía manipuló un caso relacionado con la desaparición de un millón de soles.

“Grace tenía un millón de soles en su casa y la policía pintó eso, pintó eso”, expresó durante su interrogatorio. Estas palabras pusieron en relieve un episodio que ya había generado suspicacias meses atrás, cuando la empresaria fue detenida en Lima bajo acusaciones de ser proveedora de dinero y recursos para el grupo criminal.

El cruce de versiones entre las autoridades y el propio Moreno refleja un escenario donde las acusaciones mutuas no solo buscan deslindar responsabilidades, sino también explicar el origen de un capital que desapareció en circunstancias poco claras.

La intervención a Grace Bado Neyra

Clarén Grace Bado Neyra intentó deshacerse de pruebas que la vincularan al líder de Los Injertos del Cono Norte, pero fue detenida por agentes de la PNP. (Foto: Composición - Infobae/América TV)

En junio de este año, la Policía Nacional del Perú intervino la vivienda de Grace Bado Neyra en el distrito limeño de Los Olivos. La operación, dirigida por la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) y la Fiscalía de Crimen Organizado, derivó en su traslado a la cárcel de Santa Mónica. La acusación principal: ser parte de la red de “Los Injertos del Norte”, organización encabezada por Moreno.

En la intervención se incautaron documentos, equipos electrónicos y artículos vinculados a actividades comerciales. De acuerdo con los agentes, la fachada de negocios —venta de ropa, juguetes, productos importados e incluso una página inmobiliaria— servía para encubrir los movimientos económicos de la organización.

El coronel a cargo de la investigación le señaló directamente a Moreno: “Grace también ha dicho que tú eres el encabecida, eres la persona que le dabas tú toda la situación de los armamentos que se te encontró, los siete fusiles que se te encontró de guerra, también son tuyos”. El detenido replicó que ella buscaba salvarse a sí misma.

En su defensa, Moreno insistió en que Grace intentaba apartarse de las acusaciones a costa de señalarlo. “Grace puede decir mil cosas, como lo ha dicho aquí también. Mil cosas”, afirmó, poniendo en duda la credibilidad de su supuesta cómplice.

No obstante, lo que más llamó la atención fue la mención al dinero perdido. Al insistir en que la Policía “pintó” la existencia de un millón de soles, Moreno dejó entrever que durante la intervención algo más ocurrió, sugiriendo irregularidades en el procedimiento.

En otro momento, buscó justificar el comportamiento de la mujer: “¿Quién no se quiere salir de esta vida? Le pregunto yo. ¿Quién se quiere hundir cuando tiene la posibilidad de defenderse? Eso es lo que hace ella, es mujer”. Con esas palabras intentó relativizar las acusaciones en su contra y reforzar la idea de que Grace actuaba para salvarse.

Un entorno familiar bajo sospecha

Grace Bado fue detenida por la Policía por su vinculación con 'El Monstruo'. Foto: Latina

La intervención en Los Olivos no se limitó a Grace. Sus hermanas y su abuela también fueron detenidas durante el operativo y trasladadas a la sede de la Dirincri. Todas ellas quedaron sometidas a exámenes de ley y diligencias que forman parte de la investigación fiscal.

Este entorno familiar, que en redes sociales aparecía vinculado a emprendimientos y actividades cotidianas, quedó bajo la lupa de los investigadores por el rol que habrían cumplido en el soporte logístico y económico de la organización.