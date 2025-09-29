Diez distritos de Lima y Callao sufrirán corte de agua de Sedapal mañana 30 de septiembre: en estas zonas

La empresa Sedapal comunicó la suspensión temporal del suministro de agua potable en varias zonas de Lima y Callao a partir del martes 30 de septiembre.
El aviso detalla que el corte de agua programado afectará al menos diez distritos y se extenderá hasta por 37 horas en segmentos específicos, debido a labores de mantenimiento y limpieza de la red hídrica.
El impacto alcanza a miles de familias y comercios en distintas jurisdicciones de la capital y el primer puerto, según la información oficial publicada por la empresa.
Sedapal precisó que la interrupción responde a trabajos técnicos puntuales como ejecución de empalmes, limpieza de reservorios y reemplazo de válvulas en sectores estratégicos. De acuerdo con lo difundido, la medida responde a la necesidad de preservar la calidad del servicio.
Las interrupciones se organizan en función de cada distrito, con fechas y horarios específicos para la suspensión y restablecimiento del agua potable. En una comunicación oficial, la entidad remarcó la importancia de informar con 48 horas de antelación a los usuarios, en línea con su protocolo de cortes programados.
A continuación, la lista de distritos afectados y la relación de áreas comprometidas, de acuerdo al anuncio distribuido por Sedapal para este 30 de septiembre:
Chorrillos
- Urb. Matellini
- Urb. Paseo de la República
- Urb. Santa María de Villa
- Cuadrante: Av. El Sol, Av. Matellini, Av. Guardia Peruana, Av. Las Gaviotas
Los Olivos
- APV Patria Nueva
San Juan de Lurigancho
- A.H. Bayóvar
- Ampliación Parcela A
- Sector Cerro Vista Alegre
- A.H. Los Jardines 30 de Octubre II Etapa
- Vista Alegre
- Los Portales
- A.H. 10 de Octubre
- Señor de los Milagros
- Cuadrante: Av. Los Ángeles, Av. Los Rosales, Av. El Sol, Los Portales, Agrup. El Progreso, Agrup. Cristo Mueve Montañas
Cercado de Lima
- Jr. Quilca frente al N.º 585, cuadra Av. Alfonso Ugarte (N.º 31, 32, 33, 34, 42, 43)
- Áreas comprendidas: Margen izquierda: Jr. Rímac, Av. Alfonso Ugarte, Av. Tingo María, Av. Mariano Cornejo; límite con el distrito de San Miguel y el límite con Callao.
Breña
- Parcialmente sector 14.
Callao
- Sectores: 100, 102, 104, 106, 108, 109 y 110.
Carmen de La Legua
- El sector 37.
La Perla
- Sectores: 103, 105 y 107-
La Punta
- Sector 109
Bellavista
- Sectores: Sector 100, 101, 103, 105 y 107.
Más detalles
La programación precisa que en Chorrillos, la suspensión comenzará el martes 30 de septiembre a las 10:00 p.m. y el restablecimiento se prevé para las 11:00 p.m. del miércoles 1 de octubre.
Los Olivos tendrá un corte desde las 12:00 m. hasta las 8:00 p.m. del mismo martes, mientras que San Juan de Lurigancho estará sin suministro desde las 9:00 a.m. hasta las 8:00 p.m.
Según la comunicación difundida por Sedapal, en sectores de Lima Cercado, Breña, Callao, Carmen de La Legua, La Perla, La Punta y Bellavista, el cese del servicio comenzará a las 10:00 p.m. del martes 30 de septiembre y finalizará a las 11:00 p.m. del jueves 1 de octubre.
En áreas delimitadas por los márgenes de Jr. Rímac, Av. Alfonso Ugarte, Av. Tingo María y Av. Mariano Cornejo se empleará el abastecimiento por camiones cisterna a partir de las 4:00 a.m. del 1 de octubre, de acuerdo con lo coordinado con las autoridades municipales.
El comunicado oficial diferencia entre interrupciones programadas —por mantenimiento, empalme o limpieza de reservorios— y cortes imprevistos que suelen originarse tras rotura de redes, reparación de fugas o emergencias.
En este caso, Sedapal subraya que todos los cortes anunciados forman parte de una programación regular y que se han notificado a los usuarios con 48 horas de anticipación.
La empresa aseguró que los trabajos apuntan a mantener la eficiencia y calidad del servicio, a la vez que recomendó a la población tomar previsiones y informarse acerca de las rutas de atención alternativa.
La suspensión total del suministro en determinados sectores, con una duración máxima de 37 horas, pone de manifiesto la magnitud de las labores de infraestructura planificadas por el operador de servicios de agua y saneamiento en la capital peruana.