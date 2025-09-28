Perú

McKinsey: la inversión extranjera directa alcanza récord global, pero América Latina y Perú sufren caída histórica

El flujo mundial de IED supera los US$1,4 billones, mientras la región registra su menor cantidad de proyectos en dos décadas pese al auge del sector energético

Esteban Salazar Herrada

Desde 2022, los anuncios chinos
Desde 2022, los anuncios chinos en Europa, América Latina, Medio Oriente y norte de África han crecido más de dos tercios, abriendo nuevas alianzas y elevando la competencia internacional. REUTERS/Lisi Niesner

La inversión extranjera directa (IED) global logró un récord de US$1,4 billones, según el último informe del McKinsey Global Institute (MGI), dando forma a una transformación radical en la economía internacional y poniendo en relieve un realineamiento general en la competencia global.

El documento identifica un nuevo ciclo marcado por el avance de sectores estratégicos, polos tecnológicos y el refuerzo de economías avanzadas, mientras que América Latina y países como Perú , dependientes de sus materias primas y energías, enfrentan una de sus mayores caídas en captación de proyectos en dos décadas.

IED mundial alcanza récord impulsada por megadeals: McKinsey

Este monto de 1,4 billones resulta de la suma anualizada de todos los anuncios de proyectos de IED relevados entre 2022 y mayo de 2025, reflejando la magnitud y el ritmo actual de los flujos de capital internacional destinados a fábricas, infraestructura, energía, tecnología y otros sectores clave en más de 190 economías.

Entre enero y mayo de 2025, América Latina registró la cifra más baja de anuncios de IED en 20 años. Este desplome equivale a una reducción del 50% respecto al promedio anual del periodo 2022-2024. El retroceso acompaña una tendencia similar en otras economías emergentes, que viven la intensificación de competencia internacional y la dificultad creciente para atraer capital, sobre todo para energías.

La energía sigue siendo la base de la IED latinoamericana. Desde 2022, más del 80% del crecimiento de los flujos regionales responde a inversiones en combustibles fósiles impulsadas por capitales provenientes de Europa y Medio Oriente. Países como Argentina, Guyana y México se posicionaron como fuentes alternativas para la seguridad energética europea y asiática; el interés internacional busca rutas menos vulnerables que el Canal de Suez o el Estrecho de Ormuz.

El último informe de McKinsey
El último informe de McKinsey Global Institute revela que acuerdos superiores a US$1.000 millones concentran la mitad del valor comprometido, transformando polos industriales y tecnológicos en la economía internacional.

¿Energía, motor de la IED en América Latina? El factor China

Si bien esto refuerza la centralidad energética, significa también una dependencia sectorial en desmedro de nuevas áreas de diversificación. En manufactura avanzada, recursos e industrias tradicionales, los anuncios cayeron a mínimos históricos en América Latina, replicando la situación de economías emergentes como China o los mercados de Medio Oriente y África subsahariana. En industrias convencionales, los anuncios de entrada y salida de IED son escasos, salvo por aumentos leves en inversiones que salen desde países latinoamericanos y desde Medio Oriente.

Según McKinsey, uno de los motores ocultos de este giro es el papel de China, que dejó de ser receptor neto para convertirse en inversor central en sectores de futuro. Desde 2022, los anuncios chinos crecieron más de dos tercios en Europa, América Latina, Medio Oriente y el norte de África. Economías latinoamericanas y peruanas están captando capital desde múltiples actores geopolíticos, abriendo nuevas alianzas y competencia.

En minerales críticos, el promedio anual de acuerdos chinos llegó a US$16.000 millones, el triple del lustro anterior, incentivando el procesamiento local en países ricos en cobre y litio. Empresas avanzadas apuestan por exportar minerales ya procesados, aunque persiste la incertidumbre sobre la integración efectiva de capacidades de refinación en la cadena global.

EEUU lidera recepción de IED global en 2025: datacenters, semiconductores y más

El impacto de los megadeals es otra pieza clave: operaciones por más de US$1.000 millones, que representan apenas el 1% del total, pero concentran la mitad del valor comprometido globalmente; el doble de hace cinco años. Estos acuerdos dan forma a polos industriales y tecnológicos decisivos en el nuevo mapa productivo, con peso sobre la infraestructura, el empleo y la competencia internacional.

El informe de McKinsey resalta que tres cuartas partes de los anuncios globales de IED desde 2022 se dirigen a industrias de futuro: data centers, semiconductores, baterías, minerales críticos y energías renovables. El valor de los anuncios en centros de datos superó US$170.000 millones, y podría alcanzar los US$370.000 millones en 2025. En semiconductores se suman US$115.000 millones por año, cinco veces el promedio prepandémico, mientras que la energía de bajas emisiones retiene un promedio anual de US$330.000 millones .

En este mosaico, Estados Unidos amplió su liderazgo como imán de IED global. El país duplicó sus flujos anuales de inversión extranjera directa respecto al periodo prepandemia, atrayendo fondos de Japón, Corea, Taiwán y capital europeo en sectores de innovación avanzada. En 2025, Estados Unidos capturó cerca del 90% de los proyectos mundiales de semiconductores y subió su participación en data centers globales de menos del 10% al 20%. El país también figura en el desarrollo de energía de bajas emisiones, GNL y nuevas cadenas de hidrógeno, así como en la recepción de megadeals.

Los proyectos anuales de gas
Los proyectos anuales de gas natural licuado por US$35.000 millones en la región podrían aumentar un 25% la capacidad global, con roles destacados para Argentina y México

McKinsey: GNL de América Latina podría expandir capacidad mundial

Paralelamente, los anuncios de IED en proyectos de energía fósil y GNL en América Latina suman casi la mitad de las inversiones globales en extracción y nuevas infraestructuras desde 2022, en contraste con el 15% de la década pasada. Proyectos anuales de GNL por US$35.000 millones podrían expandir un 25% la capacidad mundial, con roles activos para Argentina, México y otros destinos regionales.

Sobre el futuro de los recursos estratégicos, la expansión de nuevas capacidades de refinación enfrenta incertidumbre logística y de integración. Inversiones chinas en litio latinoamericano destacan en el escenario competitivo, compitiendo con empresas de economías avanzadas que buscan cerrar el círculo productivo e incrementar la exportación de productos ya procesados.

Para McKinsey, la nueva ola de la IED deja de ser solo un motor de crecimiento y se instala como un barómetro principal de los cambios en la competencia, las rutas comerciales y la especialización regional. América Latina navega la paradoja de mantenerse atractiva en energía, pero perder terreno para proyectos de futuro, en un entorno donde el éxito o el retraso de megadeals y nuevos polos de industrialización puede torcer el destino productivo de países enteros.

