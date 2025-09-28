Perú

Caen extorsionadores que ofrecían “servicios” de reglaje y quema de combis a transportistas en el Cercado de Lima

Además de los ataques a vehículos, los detenidos facilitaban a otras organizaciones criminales información de cuentas bancarias, redes sociales y otros datos personales de sus víctimas, permitiendo planificar extorsiones y ataques

Valeria Mendoza Talledo

Por Valeria Mendoza Talledo

Guardar
Capturan a extorsionadores que ofrecían “servicios” de quema de vehículos. Fuente: Latina Noticias

Alias ‘Rata’ y ‘Flaco’ fueron capturados por la Policía Nacional cuando se alistaban para incendiar un vehículo de transporte público en Lima Centro. Los dos jóvenes, considerados presuntos integrantes de la banda 'Los Perros del Camino’, se encuentran señalados como responsables de por lo menos nueve ataques recientes, dirigidos a combis, mototaxis y otros vehículos pertenecientes a transportistas que se negaban a pagar cuotas de extorsión.

De acuerdo con información difundida por TVPerú, el ataque más reciente se registró hace solo una semana en el Cercado de Lima. La acción oportuna de los agentes de la policía impidió que se perpetrara el incendio de un nuevo vehículo y permitió la incautación de combustible, tarjetas bancarias y panfletos utilizados como mecanismo de intimidación para amedrentar a las víctimas.

El coronel Víctor Hugo Meza Farfán, jefe de la División Policial Lima Centro, explicó que los implicados fueron interceptados en la cuadra tres del jirón Enrique Meiggs. Según la autoridad policial, intentaban huir a bordo de una moto lineal con placa falsa. “Llevaban galoneras con combustible, aparentemente para atentar contra la propiedad de un comerciante que se había negado a pagar un cupo”, detalló el coronel Meza a TVPerú.

Alias Rata y Flaco operaban bajo la banda Los Perros del Camino

Los detenidos fueron identificados como Samuel Antonio García Gonzales (21), alias Rata, y Jesús Ángel Soplín La Rosa (22), alias Flaco, quienes actuaban bajo la dirección de Los Perros del Camino, confirmó Latina Noticias. Las investigaciones sugieren que ambos ofrecían sus servicios criminales a diferentes bandas, encargándose de incendiar vehículos de transporte público y mototaxis de propietarios que se negaban a pagar sumas exigidas como parte de extorsiones.

Alias Rata y Flaco fueron
Alias Rata y Flaco fueron capturados mientras intentaban incendiar otra combi en Lima Centro, tras estar implicados en al menos nueve ataques a transporte público. Foto: Composición Infobae Perú

Durante los meses recientes, se han documentado nueve vehículos afectados por esta modalidad delictiva. Un video proporcionado por la policía muestra a dos sujetos acercándose en motocicleta, arrojando gasolina sobre un vehículo y prendiéndolo fuego. A pesar de los esfuerzos realizados por los dueños, las llamas consumieron la unidad, lo que causó preocupación y alarma entre los transportistas de la zona, agravando la sensación de inseguridad en el sector.

El coronel Meza, al ser consultado por Latina Noticias, explicó que los detenidos empleaban fachadas de empresas informales, especialmente promocionadas mediante redes sociales. Usaban denominaciones como “Empresa MX” o “Junín MX” y ofrecían servicios de reglaje y marcaje de posibles víctimas. “Entre redes criminales, cada integrante ofrece servicios diversos y así colaboran bajo la dirección de cabecillas”, afirmó el coronel Meza.

Cómo operaban los capturados: obtención de datos y ataques selectivos

Además de su participación en incendios de vehículos, los capturados practicaban el doxxing, una actividad que consiste en la obtención y divulgación de información personal de víctimas con fines delictivos. Según TVPerú, esa labor les permitía a otras bandas criminales seleccionar víctimas concretas y planificar extorsiones de forma más efectiva y focalizada.

“Si una banda criminal buscaba marcar a una persona para extorsionarla, estos sujetos recopilaban sus datos personales y les brindaban ese servicio”, explicó el coronel Meza a Latina Noticias. Entre la información recopilada se incluía el acceso a cuentas bancarias, perfiles en redes sociales y otros datos confidenciales, lo que daba lugar a la ejecución de extorsiones por encargo y ataques dirigidos. De este modo, las organizaciones delictivas podían operar con mayor precisión y menor exposición.

Los detenidos también realizaban doxxing,
Los detenidos también realizaban doxxing, obteniendo información personal de sus víctimas para facilitar extorsiones de otras bandas criminales. Foto: Composición Infobae Perú

Las autoridades explicaron que los detenidos ofrecían estos servicios, tanto de manera independiente como en coordinación con otras agrupaciones. La investigación permanece abierta para determinar el alcance real de las operaciones de la banda Los Perros del Camino y la posible existencia de otros colaboradores o integrantes involucrados en delitos afines.

Al cierre de este informe, no se ha confirmado si los detenidos cuentan con antecedentes penales. Los interrogatorios continúan con el objetivo de esclarecer la totalidad de sus operaciones y determinar si existe vinculación con otras bandas criminales en Lima. La información permanece bajo reserva mientras las autoridades recopilan evidencia adicional para sustentar las futuras acusaciones y ampliar el radio de la investigación.

Temas Relacionados

Extorsión Los Perros del Camino Policía Nacional Cercado de Lima Doxxingperu-noticias

Más Noticias

Gol de penal de Alex Valera para doblete en Universitario vs Cusco FC por Liga 1 2025

El goleador nacional ha llegado a los 69 gritos vistiendo la camiseta ‘crema’. Cada vez recorta más distancias para instalarse en el top-10 de artilleros históricos

Gol de penal de Alex

Marchas del 27 y 28 de septiembre EN VIVO: choques en el Congreso provocan heridos entre manifestantes y policías

Incidentes violentos marcaron las protestas cerca del Congreso, donde el uso de bombas incendiarias por parte de los manifestantes generó tensión en la avenida Abancay.

Marchas del 27 y 28

Sin compasión ni diálogo: Municipalidad de Chorrillos vuelve a dejar a sus pescadores sin luz y al borde del colapso

El dirigente Guillermo Delgado Virrueta fue arbitrariamente detenido. El corte de suministro ha castigado la conservación de productos y profundizado la emergencia para cientos de pescadores y sus familias

Sin compasión ni diálogo: Municipalidad

Talara: OEFA supervisa presencia de hidrocarburos en zona marítima administrada por Petroperú

La intervención responde a la presencia de hidrocarburos en el área submareal, situación que podría tener consecuencias ambientales en el ecosistema marino de la zona norte del país

Talara: OEFA supervisa presencia de

Universitario vs Cusco FC 3-2: goles y resumen del triunfazo ‘crema’ por el Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Los dirigidos por Jorge Fossati vencieron a un rival directo en el estadio Monumental con doblete de Alex Valera y un gol de Williams Riveros

Universitario vs Cusco FC 3-2:
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Dina Boluarte ratifica que el

Dina Boluarte ratifica que el Reinfo cerrará en diciembre de este año: “El tiempo es corto”

Jóvenes peruanos podrán trabajar legalmente en Hungría, una vez que entre en vigor el acuerdo suscrito por ambos países

Presidente de EsSalud sobre deficiencias en el Seguro: “La renovación de equipos constituye una prioridad”

Presidente de Brasil, Lula da Silva, invita formalmente a Dina Boluarte a la COP30 durante reunión bilateral en Estados Unidos

Arana responde a López Aliaga y niega conocimiento de una carta de queja de EE.UU.

ENTRETENIMIENTO

Milett Figueroa reaparece radiante tras

Milett Figueroa reaparece radiante tras ruptura con Marcelo Tinelli y deja enigmático mensaje

“¡Qué le pasa!“, le increpa esposa de Christian Rodríguez a Gustavo Salcedo tras ataque a su familia: ”Me miró de manera desafiante”

Gustavo Salcedo, los delitos que enfrentaría y que podrían llevarlo a prisión: “Delito de marcaje, de tres a seis años”

Falleció Camucha Negrete: ¿Dónde y cuándo será velada la primera actriz?

Rodrigo González conmueve con mensaje de despedida a Camucha Negrete: “Te admiraré por siempre”

DEPORTES

Gol de penal de Alex

Gol de penal de Alex Valera para doblete en Universitario vs Cusco FC por Liga 1 2025

Universitario vs Cusco FC 3-2: goles y resumen del triunfazo ‘crema’ por el Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2025: así van los equipos mientras se juega la fecha 11 del Torneo Clausura y Acumalada

Gol de Williams Riveros con el que aumentó la ventaja en Universitario vs Cusco FC por Liga 1 2025

Golazo de Alex Valera tras una notable jugada preparada en Universitario vs Cusco FC por Liga 1 2025