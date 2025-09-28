Perú

EdTech Summit 2025 reunirá a líderes de MIT, Harvard y Khan Academy en Lima

El evento ofrecerá espacios de networking, desafíos de inteligencia artificial y acceso a herramientas prácticas para transformar el aprendizaje

La ciudad de Lima será el epicentro de la innovación educativa en América Latina con la realización del EdTech Summit 2025, un evento internacional que reunirá a expertos, líderes del sector y organizaciones clave para abordar los desafíos actuales de la educación mediante tecnología educativa y colaboración. El encuentro, que se llevará a cabo durante la Peru Tech Week, tendrá un enfoque especial en la inteligencia artificial y contará con la participación de figuras reconocidas de instituciones como MIT, Harvard, Tec de Monterrey y Khan Academy.

El EdTech Summit 2025 tiene como objetivo principal impulsar la co-creación de soluciones que integren tecnología y aprendizaje, adaptadas a las necesidades de América Latina. Organizado por Musa, la Universidad Continental y Aidea for Education, el evento se desarrollará en la sede de UTEC, en Lima, y ofrecerá un espacio para que startups, educadores, inversionistas y representantes del sector público y privado colaboren en la construcción de un ecosistema educativo más innovador y sostenible.

Innovación, IA y networking

Entre las actividades principales del summit se encuentran conferencias magistrales a cargo de expertos internacionales, paneles de innovación y la presentación de casos disruptivos de startups y organizaciones educativas que ya están transformando la educación en la región. Uno de los puntos destacados será el edHack, un desafío de inteligencia artificial en el que equipos formados por docentes y especialistas en tecnología diseñarán prototipos de IA aplicados a problemas reales del aula. Las propuestas más innovadoras serán reconocidas durante el evento.

El programa también contempla espacios de networking estratégico, diseñados para facilitar la conexión entre emprendedores, inversionistas, mentores, representantes de la academia y el sector público. Los asistentes podrán establecer colaboraciones y explorar nuevas iniciativas, además de acceder a una comunidad activa que promueve el intercambio de aprendizajes globales y locales. Como parte de los beneficios, los participantes recibirán materiales digitales, un certificado de participación y herramientas prácticas para aplicar en sus instituciones.

Líderes globales presentes en el EdTech Summit

El EdTech Summit 2025 contará con la presencia de líderes destacados como Mariana Costa, fundadora de Laboratoria; Carlos Lau, fundador de Kurios; Ian Sznak, gerente de Innovación de la Universidad Continental; Rossana Valdizán, gerente de Innovación y Emprendimiento de UTEC Ventures; y Paloma Aramburú, directora general de Endeavor Perú.

También participarán José García, presidente de la Junta Directiva de PECAP y fundador de MKF; María Pía Morante, directora de inversiones de ALIVE Ventures; Ghislaine Liendo, responsable de alianzas para Latinoamérica en Khan Academy; Karim Rifai, fundador de Uayki; y Claudia Urrea, directora ejecutiva de la iniciativa MIT pK-12.

Las inscripciones para el EdTech Summit 2025 estarán abiertas hasta el 30 de septiembre. El evento se desarrollará en horario de 17:00 a 21:00 en las instalaciones de UTEC, en Lima. Los asistentes podrán registrarse a través de la plataforma digital habilitada y encontrar información adicional en el sitio web oficial del summit (www.edtechsummitperu.com).

Detrás de la organización del evento se encuentran tres entidades con amplia trayectoria en el sector. Musa, una organización peruana dedicada a impulsar la innovación educativa en América Latina; la Universidad Continental, y Aidea for Education, con el respaldo del MIT, que se especializa en promover la alfabetización en inteligencia artificial y el acceso a tecnología educativa significativa para docentes de la región.

