Perú

Camucha Negrete iba a conducir ‘Aló Camucha’, pero el programa terminó en manos de Gisela Valcárcel

La fallecida actriz tuvo en sus manos un proyecto que deseaba realizar, sin embargo una decisión del canal le terminó cambiando los planes. Tenía claro que la culpa no era de la popular ‘Señito’

Jazmín Marcos

Por Jazmín Marcos

Guardar
Camucha Negrete iba a conducir
Camucha Negrete iba a conducir ‘Aló Camucha’, pero el programa terminó en manos de Gisela Valcárcel

El inesperado fallecimiento de Camucha Negrete a los 80 años, generó una oleada de homenajes y comentarios sobre su paso por la televisión peruana. Entre los recuerdos que más circularon estos días destaca una anécdota que mezcla ilusión, cambio de planes y una pizca de decepción.

Negrete, quien fue figura de Utilísima, estuvo a punto de conducir un programa que llevaría su nombre: “Aló Camucha”. Aunque firmó contrato y llegó a trabajar en el proyecto con Panamericana Televisión, el show finalmente salió al aire como “Aló Gisela”, con Gisela Valcárcel al frente.

Durante una recordada entrevista en el programa Porque hoy es sábado con Andrés, Negrete revivió ese episodio, que coincidió con una etapa difícil de su vida.

“Era ‘Aló Camucha’ y no ‘Aló Gisela’. Yo firmé contrato y en ese entonces era un momento muy difícil porque acababa de perder a mi bebé y estaba con una depresión terrible... Me llamaban del canal y yo no quería ir, pero cuando logro venir me hablan del programa, me hacen ver los videos y las cosas, firmé contrato, pero no hubo nombre”, contó la actriz.
Camucha Negrete contó que Gisela
Camucha Negrete contó que Gisela Valcárcel se apoderó de su programa de TV. (Foto: Instagram)

La historia tomó otro rumbo cuando Panamericana le comunicó que el espacio sería para otra conductora. “Yo no lo creía porque tenía muchos años en Panamericana”, reconoció Negrete, detallando que el contrato “al parecer, no tenía validez” y el canal decidió apostar por una figura nueva.

Negrete admitió que subestimó a Gisela Valcárcel, quien por entonces recién iniciaba su carrera: “La subestimé, era una chiquilla, recién empezaba, pero lo hizo muy bien y mírala dónde está. En ese momento para mí fue terrible. Me resentí con el canal”.

Según explicó, nunca tuvo enojo personal con Valcárcel, sino que su malestar se concentró en la decisión de la empresa. Ahora, tras la noticia de su fallecimiento, numerosos seguidores del espectáculo recuerdan esta historia como uno de los grandes “y si…” de la televisión peruana: un proyecto que pudo haber llevado el nombre y rostro de Camucha Negrete, y terminó marcando el inicio del estrellato de otra figura.

Gisela Valcárcel despide a Camucha Negrete con emotivo mensaje: “Nos deja tan lindos recuerdos”

Gisela Valcárcel expresó su pesar tras el fallecimiento de Camucha Negrete, una noticia que sorprendió al mundo artístico y a los seguidores de la televisión peruana. La conductora utilizó su cuenta de Instagram para compartir unas palabras de despedida y destacar el legado humano y profesional de Negrete.

“Me acabo de enterar de la partida de nuestra Camucha Negrete. Nos deja como preguntándonos qué fue. Dios quiso acercar a una mujer bella, tanto por fuera como por dentro, rápidamente. Camucha ha estado bien hace unas semanas y hoy ya está viviendo en la eternidad”, escribió Valcárcel en su publicación.
Gisela Valcárcel expresó su pesar
Gisela Valcárcel expresó su pesar por la muerte de Camucha Negrete. IG

La presentadora añadió: “Que en paz descanse esta mujer que nos deja tan lindos recuerdos, que siempre priorizó a su familia y amó profundamente lo que hacía. Una mujer llena de sueños e ilusiones que hoy está en la eternidad. Abrazo a su familia con todo mi respeto y cariño”. Con sus palabras, Gisela Valcárcel subrayó el cariño y la admiración que sentía por Negrete, recordando su entrega y pasión por el trabajo, así como el apego a sus seres queridos.

La despedida de Valcárcel se suma a los numerosos mensajes de quienes recuerdan a Camucha Negrete como una figura entrañable de la televisión nacional.

Temas Relacionados

Camucha NegreteGisela Valcárcelperu-entretenimiento

Más Noticias

Octavo retiro AFP: Solicitantes pueden recibir hasta S/ 6 mil menos si cumplen con esta condición

Reglamento publicado por la SBS faculta a que las AFP retengan casi la tercera parte de los retiros solicitados por deudores

Octavo retiro AFP: Solicitantes pueden

Marcha de la Generación Z en Lima: enfrentamientos frente al Congreso y varios heridos en la movilización del 27 de septiembre

Incidentes violentos marcaron la tercera jornada de protestas cerca del Congreso, donde el uso de bombas incendiarias por parte de los manifestantes generó tensión en la avenida Abancay.

Marcha de la Generación Z

Retiro AFP 2025: ¿quiénes pueden solicitarlo tras la publicación del nuevo reglamento de la SBS?

El desembolso de hasta 21.400 soles (4 UIT) se realizará en cuatro armadas mensuales, con canales digitales y físicos habilitados para garantizar la seguridad y el acceso de los afiliados

Retiro AFP 2025: ¿quiénes pueden

Así quedó el Centro de Lima tras las protestas de la ‘Generación Z’: ornato destruido, escombros en las calles y heridos durante los disturbios

La movilización inició en la avenida Abancay frente al Congreso y terminó en la Plaza San Martín, donde se registraron choques con la Policía, uso de gases lacrimógenos y graves afectaciones al orden público

Así quedó el Centro de

Efemérides 28 de septiembre: se firma el acta de independencia en México, nace Hilary Duff y muere José José

Acontecimientos que transformaron el rumbo de la historia y que se conmemoran este día

Efemérides 28 de septiembre: se
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Dina Boluarte ratifica que el

Dina Boluarte ratifica que el Reinfo cerrará en diciembre de este año: “El tiempo es corto”

Jóvenes peruanos podrán trabajar legalmente en Hungría, una vez que entre en vigor el acuerdo suscrito por ambos países

Presidente de EsSalud sobre deficiencias en el Seguro: “La renovación de equipos constituye una prioridad”

Presidente de Brasil, Lula da Silva, invita formalmente a Dina Boluarte a la COP30 durante reunión bilateral en Estados Unidos

Arana responde a López Aliaga y niega conocimiento de una carta de queja de EE.UU.

ENTRETENIMIENTO

Orquesta Filarmónica de Lima presenta

Orquesta Filarmónica de Lima presenta ‘Aranjuez: entre el alma y la arena’ con artistas internacionales

Paco Bazán sorprende con disculpas públicas y anuncia posible reencuentro con Magaly Medina: “El lunes habrá cositas”

El desgarrador último mensaje de Camucha Negrete tras dejar obra de teatro por salud: “Voy a regresar, lo juro”

¿El adiós de Magaly Medina? La presentadora admite que su permanencia en la televisión está en duda para el 2026

Milett Figueroa reaparece radiante tras ruptura con Marcelo Tinelli y deja enigmático mensaje

DEPORTES

Dónde ver Alianza Lima vs

Dónde ver Alianza Lima vs Cienciano HOY: canal TV online del duelo por la fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Alianza Lima vs Cienciano EN VIVO HOY: minuto a minuto del duelo en Cusco por el Torneo Clausura de la Liga 1 2025

A qué hora juega Alianza Lima vs Cienciano HOY: partido en Cusco por el Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Facundo Callejo marcó golazo de cabeza para recortar distancias en Universitario vs Cusco FC por Liga 1 2025

“Vergüenza es que otros con el triple de presupuesto no peleen el campeonato”: la dura indirecta de DT de Cusco FC tras derrota ante Universitario