Nueva campaña de cirugías gratuitas para paladar hendido: Esta es la fecha y lugar donde se realizarán las operaciones

Hasta la fecha, el programa ha beneficiado a 7.500 personas en el país gracias a la colaboración de voluntarios y especialistas nacionales e internacionales

Ricardo Mc Cubbin

Ricardo Mc Cubbin

Operación gratis a personas con
Operación gratis a personas con fisura labial y paladar hendido: fecha, lugar y cómo acceder a este beneficio| Andina

Operación Sonrisa Perú anunció una nueva campaña de cirugías reconstructivas gratuitas para pacientes con fisura labial y paladar hendido en el Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión, en el Callao.

La iniciativa, vigente entre el 27 de septiembre y el 3 de octubre, ofrece una oportunidad a cientos de familias para acceder a estos procedimientos sin costo. Hasta la fecha, el programa ha beneficiado a 7.500 personas en el país gracias a la colaboración de voluntarios y especialistas nacionales e internacionales.

Durante la campaña se evaluarán aproximadamente 180 pacientes y se realizarán 85 operaciones, según informó Lizet Campos, directora ejecutiva de la organización. La estrategia implica la participación de más de 100 profesionales de la salud, quienes donan su tiempo y experiencia para ofrecer tratamientos integrales y atención postoperatoria a los seleccionados. Detalló que la evolución y el acceso a tratamientos especializados han contribuido de manera sostenida a mejorar la calidad de vida de los afectados

Realizarán campaña de operación de paladar hendido
Realizarán campaña de operación de paladar hendido .Foto: Andina

“Cada sonrisa recuperada es fruto del trabajo desinteresado de más de 100 voluntarios médicos y especialistas, locales e internacionales, provenientes de 9 países”, afirmó Campos. La convocatoria está dirigida a personas de todas las edades con esta condición e incluye a mujeres gestantes cuyos bebés hayan sido diagnosticados.

Los requisitos para la operación

Los interesados deben enviar información básica, diagnóstico y fotografía del paciente al WhatsApp 987 014 816 o llamar al (01) 745 7738 de lunes a viernes, o registrarse en línea. Las evaluaciones médicas se realizarán el sábado 27 de septiembre; las intervenciones quirúrgicas tendrán lugar del lunes 29 de septiembre al viernes 3 de octubre.

Así puedes inscribirte para acceder
Así puedes inscribirte para acceder a operación gratuita de fisura labial y paladar hendido|Andina

Operación Sonrisa Perú garantiza que aquellos no seleccionados para cirugía recibirán atención multidisciplinaria en odontología, terapia de lenguaje, nutrición y psicología, y quedarán inscritos para próximas convocatorias. “Invitamos a todas las familias que necesiten esta atención a contactarnos y sumarse a esta gran cadena de solidaridad. Cada voluntario y cada aporte recibido contribuye a beneficiar a más niños y transformar sus vidas”, agregó Campos.

La organización precisó que desde su inicio la misión ha sido brindar atención gratuita que permita la reinserción social y familiar de los pacientes. El trabajo coordinado entre especialistas y el hospital busca asegurar atención integral y seguimiento a largo plazo. Esta labor voluntaria y sostenida ha cambiado la historia de miles de peruanos afectados por fisura labial y paladar hendido, resaltó la entidad.

El Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión

El Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión se posiciona como pieza clave dentro del sistema de salud en El Callao. Su función abarca la atención médica integral de enfermedades agudas y crónicas, así como la prevención activa para reducir la incidencia de patologías en la comunidad.

El hospital cuenta con un equipo especializado que atiende emergencias y urgencias durante todo el año, lo cual resulta esencial en casos críticos.

La labor del Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión no se limita al abordaje clínico, sino que contribuye al fortalecimiento de la salud pública y la educación. Esta institución desempeña, de forma permanente, un rol proactivo que impacta en la calidad de vida de las familias del sector.

Paladas hendidoCallaoHospital Nacional Daniel Alcides Carriónperu-noticias

