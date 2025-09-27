Mircea Cartarescu canceló su participación en el Hay Festival Arequipa a días del anuncio del Nobel de Literatura

(Gustavo Gavotti)

El reconocido escritor rumano Mircea Cartarescu no participará en el Hay Festival 2025 de Arequipa, pese a haber sido anunciado semanas atrás como principal invitado del evento, según confirmó la organización a Infobae. La baja de Cartarescu representa un cambio en la programación de uno de los encuentros culturales más relevantes del Perú, programado del jueves 6 al domingo 9 de noviembre.

Fuentes de Infobae informaron que Cartarescu, autor de obras como “Solenoide”, comunicó la decisión de cancelar su asistencia debido a “agotamiento físico y mental” y la falta de fuerzas para realizar un viaje tan extenso desde Europa hasta Sudamérica. La noticia se produce pocas semanas después del anuncio oficial de la programación, en la que el nombre del autor aparecía como figura estelar. “El escritor canceló su asistencia al festival por agotamiento físico y mental, y no tiene fuerzas para asumir un viaje al otro lado del continente”, explicaron a Infobae fuentes cercanas a la organización.

El alejamiento de Cartarescu del festival ocurre en un contexto marcado por expectativas internacionales. El escritor ha sido uno de los candidatos más mencionados para el Premio Nobel de Literatura, cuyo anuncio está previsto para el 9 de octubre. La especulación sobre la posibilidad de que la Academia Sueca le conceda el galardón este año ha incrementado el interés en su figura, tanto en círculos literarios como en la prensa especializada.

El Hay Festival, que cada año reúne a destacados exponentes de la literatura, las artes y las ciencias, había presentado a Cartarescu como el plato fuerte de su edición 2025. Conocido por un estilo experimental y reflexivo, el autor de “Solenoide” y “Nostalgia” cuenta con una sólida trayectoria internacional respaldada por reconocimientos en Europa y América Latina. Su ausencia deja un vacío en la agenda, que la organización evalúa cubrir con nuevas actividades.

Anuncios esperados

El calendario oficial para el anuncio de los ganadores del Premio Nobel 2025 establece las fechas en las que se revelarán los nombres de quienes recibirán uno de los reconocimientos más prestigiosos del mundo. Los anuncios comenzarán el lunes 6 de octubre con el Premio Nobel de Medicina o Fisiología, seguido el martes 7 de octubre por el Premio Nobel de Física. El miércoles 8 de octubre se comunicará el galardón correspondiente a Química.

El Premio Nobel de Literatura se anunciará el jueves 9 de octubre desde la sede de la Academia Sueca en Estocolmo. El Premio Nobel de la Paz, tradicionalmente comunicado desde Oslo, Noruega, se dará a conocer el viernes 10 de octubre. Por último, el lunes 13 de octubre será el turno del Premio Sveriges Riksbank de Ciencias Económicas en memoria de Alfred Nobel, que cierra el ciclo de anuncios.

El secretario permanente de la Academia Sueca, Mats Malm, habla al anunciar que el escritor surcoreano Han Kang recibirá el Premio Nobel de Literatura 2024 en la Academia Sueca en Estocolmo, Suecia, el 10 de octubre de 2024. REUTERS/Tom Little

Cada galardón se da a conocer en una ceremonia oficial transmitida por los canales del Nobel Prize y en portales internacionales. Los premios, instituidos en 1895 por el científico Alfred Nobel, reconocen contribuciones sobresalientes en ciencia, literatura y la promoción de la paz mundial.

Gran evento cultural

La ciudad de Arequipa se convertirá en el punto de encuentro de la literatura y el pensamiento contemporáneo durante el Hay Festival 2025, que se celebrará entre el 6 y el 9 de noviembre. El evento reunirá a 130 destacados invitados de 15 países, quienes participarán en charlas, exposiciones, presentaciones de libros y actividades especialmente diseñadas para jóvenes y comunidades.

En esta edición, el festival rinde homenaje al premio Nobel Mario Vargas Llosa con una exposición fotográfica y tres conversatorios sobre su impacto en la literatura y la esfera pública. El programa ofrece una agenda diversa que abarca tanto a escritores internacionales como a representantes de la literatura peruana. Durante el festival también participarán Alberto Fuguet, Alejandra Moffat y Fernanda Trías, mientras que Guillermo Arriaga presentará su más reciente libro “El Hombre”.

ARCHIVO - El Premio Nobel de Literatura peruano Mario Vargas Llosa se acomoda el sombrero durante la ceremonia de investidura de Doctor en Literatura Honoris Causa en la Universidad De La Salle en Manila, Filipinas, el 8 de noviembre de 2016. (Foto AP/Aaron Favila, Archivo)

El festival acogerá presentaciones de autores nacionales como Jeremías Gamboa, Gustavo Rodríguez y Carlos Enrique Freyre, junto con escritoras como María Luisa del Río y Olga Montero Rose. Las entradas pueden adquirirse en línea y en la boletería del Teatro Municipal de Arequipa desde el 20 de octubre.