Perú

Un candidato al Nobel en Arequipa: Mircea Cartarescu y otros 130 invitados participarán en el Hay Festival 2025

El evento rendirá un especial homenaje a Mario Vargas Llosa, autor fundamental de la literatura hispanoamericana

Carlos Oré Arroyo

Por Carlos Oré Arroyo

Guardar
Un candidato al Nobel en
Un candidato al Nobel en Arequipa: Mircea Cartarescu y otros 130 invitados participarán en el Hay Festival 2025

La ciudad de Arequipa se prepara para recibir una nueva edición del Hay Festival, uno de los encuentros culturales más destacados del país y de la agenda internacional. Entre el jueves 6 y el domingo 9 de noviembre de 2025, la Ciudad Blanca se transformará en el epicentro de la conversación literaria, el pensamiento crítico y el intercambio artístico. El festival presentará a 130 invitados de 15 países, quienes participarán en charlas, debates, presentaciones de libros, exposiciones y una variada programación para jóvenes y comunidades.

Este año, el Hay Festival Arequipa rendirá un especial homenaje al Nobel Mario Vargas Llosa, autor fundamental de la literatura hispanoamericana y figura emblemática de la ciudad. El tributo incluirá una exposición fotográfica y tres conversatorios sobre su trayectoria literaria y su influencia política e intelectual. La programación general contempla además actividades para el público joven y comunitario, así como la presencia de representantes de la literatura nacional e internacional, reforzando el carácter diverso e inclusivo del evento.

Entre los invitados internacionales, destaca la participación del escritor rumano Mircea Cărtărescu, reconocido por su trilogía Cegador y la novela Theodoros, exploraciones fundamentales de la literatura onírica contemporánea. Desde el Cono Sur llegarán Alberto Fuguet, autor chileno que presentará su nueva obra Missing y verá reeditados varios de sus títulos; Alejandra Moffat (Chile) y Fernanda Trías (Uruguay), quien presentará El mundo de las furias. El escritor mexicano Guillermo Arriaga compartirá su más reciente novela, El Hombre, en la que reconstruye la vida de Henry Lloyd mediante seis voces entrelazadas, demostrando una vez más su oficio para la polifonía narrativa.

Jeremías Gamboa conversó con Infobae
Jeremías Gamboa conversó con Infobae Perú sobre su novela "El principio del mundo". (Foto: Dante Pineda)

La literatura peruana ocupará un lugar esencial en la agenda. Destacan Jeremías Gamboa, quien indagará en el mestizaje y las contradicciones nacionales desde su novela El principio del mundo; Gustavo Rodríguez, ganador del Premio Alfaguara y autor del homenaje familiar Mamita; y Carlos Enrique Freyre, que analizará los vínculos entre violencia y poder en Tierra de canes. También participarán escritoras como María Luisa del Río y Olga Montero Rose, quienes abordarán temas de identidad y deseo desde sus novelas Se busca final feliz y Culpa, respectivamente. Además, Patricia del Río presentará Jauría, un relato en el que diez perros encarnan la memoria y la resistencia.

Homenajes a Mario Vargas Llosa

La importancia de Mario Vargas Llosa en la literatura mundial será reconocida en el Hay Festival Arequipa 2025 con actividades que resaltan su legado. La edición se inicia con un conversatorio en el que Héctor Abad Faciolince, Patricia del Río y Carlos Granés dialogarán sobre la obra y vigencia del Nobel arequipeño. Tres de las personas más cercanas a Vargas Llosa —Alonso Cueto, su amigo y escritor, Verónica Ramírez, colaboradora, y Juan Gabriel Vásquez, considerado uno de sus continuadores literarios— compartirán una segunda mesa sobre su impacto cultural y personal.

Una tercera discusión contará con Carlos Caamaño, Alejandro Castellote y Dante Trujillo. Caamaño y Castellote, comisarios de la exposición ‘Mario Vargas Llosa: el escribidor y la palabra’ de Morgana Vargas Llosa, debatirán sobre la huella del Nobel en la imagen pública y privada, mientras la muestra podrá visitarse durante los días del festival en la Casa Tristán del Pozo de la Fundación BBVA. Trujillo, a su vez, presentará el volumen editado por el Fondo de Cultura Económica con las conversaciones de Vargas Llosa en diversos Hay Festivals.

El fotógrafo ha publicado “Vargas Llosa. El escribidor y la vida”, libro que reúne sus mejores fotos del Nobel de Literatura.

A estas actividades se suman la presentación de Mario Vargas Llosa. Palabras en el mundo, texto de Alonso Cueto que explora la vida y obra del Nobel desde una perspectiva íntima; y el análisis del ideario político del escritor a cargo de Pedro Cateriano.

Las entradas están disponibles en la web oficial del festival y se podrán adquirir presencialmente en la boletería del Teatro Municipal desde el 20 de octubre. El costo general es de 15 soles por actividad, mientras que las sesiones comunitarias y para jóvenes son gratuitas. El recital de la pianista Afra Kane tiene un precio especial de 30 soles. Universitarios y adultos mayores pueden acceder hasta a diez boletos con acreditación.

Temas Relacionados

ArequipaHay FestivalMircea CartarescuMario Vargas Llosaperu-noticias

Más Noticias

Stephanie Orúe, lista para una pausa actoral tras culminar ‘Temis’, su última obra: “Es tiempo de estar con mi familia”

La actriz peruana Stephanie Orúe atraviesa un momento de plenitud artística y personal. Mientras protagoniza la obra Temis en el Teatro La Plaza, se prepara también para recibir a su primer hijo

Stephanie Orúe, lista para una

Gestante es agredida por familiares de su expareja en el centro de salud en Ayacucho

Una mujer la encaró en la puerta del hospital y a los segundos la golpea junto a dos acompañantes. El estado de salud es grave y podría perder al bebé

Gestante es agredida por familiares

Pleno del Congreso verá este 1 de octubre denuncia constitucional contra Betssy Chávez

La exministra es acusada de contrataciones irregulares en EsSalud, SUNAFIL y SENATI, durante su gestión como ministra de Trabajo

Pleno del Congreso verá este

Isabella Ladera inicia acciones legales tras filtración de video íntimo con Beéle: “No lo podemos pasar por alto”

La influencer venezolana recurrió a su equipo jurídico para denunciar la difusión no consentida del material, advirtiendo que la publicación del contenido constituye una grave violación a su privacidad y puede ser sancionada por la ley

Isabella Ladera inicia acciones legales

Aeropuerto Jorge Chávez aplicará nueva tarifa unificada con doble cobro a viajeros en tránsito desde el 26 de septiembre

La medida impactará a quienes realicen escalas nacionales e internacionales, generando un cargo adicional que se cobrará tanto al arribar al aeropuerto como al continuar hacia su destino final, aumentando los costos de viaje

Aeropuerto Jorge Chávez aplicará nueva
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Pleno del Congreso verá este

Pleno del Congreso verá este 1 de octubre denuncia constitucional contra Betssy Chávez

Delia Espinoza pide la abstención de María Teresa Cabrera y los otros miembros de la JNJ

Betssy Chávez y las razones de por qué no puede trabajar en el Congreso: Exoficial mayor lo explica

Poder Judicial rechaza aplicar ley de Amnistía a militares procesados por masacres en Chumbivilcas y Antabamba

Alejandro Muñante defiende polémico proyecto de ley que busca criminalizar a mujeres que denuncian violencia

ENTRETENIMIENTO

Isabella Ladera inicia acciones legales

Isabella Ladera inicia acciones legales tras filtración de video íntimo con Beéle: “No lo podemos pasar por alto”

Beéle se enfrenta a Isabella Ladera y la denunciará por calumnia: “Él no filtró el video”

Isabella Ladera: Hugo García ya sabía de la filtración del video íntimo semanas antes del escándalo

Sin Bandera celebrará sus 25 años en Lima con un concierto inolvidable: fecha, lugar, precio de entradas y todo lo que necesitas saber

Isabella Ladera anuncia acciones legales tras la filtración de video íntimo con Beéle : “Mi valor no se define por un video”

DEPORTES

Venezuela y Bolivia buscan repechaje

Venezuela y Bolivia buscan repechaje al Mundial EN VIVO HOY: minuto a minuto por fecha 18 de las Eliminatorias 2026

Perú vs Paraguay EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por fecha 18 de las Eliminatorias 2026

Dónde ver Venezuela vs Colombia HOY en Perú: canal tv online del duelo por fecha 18 de las Eliminatorias 2026

Alineaciones de Perú vs Paraguay HOY: con tres sorpresivos cambios, posibles titulares para fecha 18 de las Eliminatorias 2026

A qué hora juega Perú vs Paraguay HOY: partido en el Nacional por la fecha 18 de las Eliminatorias 2026