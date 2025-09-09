Un candidato al Nobel en Arequipa: Mircea Cartarescu y otros 130 invitados participarán en el Hay Festival 2025

La ciudad de Arequipa se prepara para recibir una nueva edición del Hay Festival, uno de los encuentros culturales más destacados del país y de la agenda internacional. Entre el jueves 6 y el domingo 9 de noviembre de 2025, la Ciudad Blanca se transformará en el epicentro de la conversación literaria, el pensamiento crítico y el intercambio artístico. El festival presentará a 130 invitados de 15 países, quienes participarán en charlas, debates, presentaciones de libros, exposiciones y una variada programación para jóvenes y comunidades.

Este año, el Hay Festival Arequipa rendirá un especial homenaje al Nobel Mario Vargas Llosa, autor fundamental de la literatura hispanoamericana y figura emblemática de la ciudad. El tributo incluirá una exposición fotográfica y tres conversatorios sobre su trayectoria literaria y su influencia política e intelectual. La programación general contempla además actividades para el público joven y comunitario, así como la presencia de representantes de la literatura nacional e internacional, reforzando el carácter diverso e inclusivo del evento.

Entre los invitados internacionales, destaca la participación del escritor rumano Mircea Cărtărescu, reconocido por su trilogía Cegador y la novela Theodoros, exploraciones fundamentales de la literatura onírica contemporánea. Desde el Cono Sur llegarán Alberto Fuguet, autor chileno que presentará su nueva obra Missing y verá reeditados varios de sus títulos; Alejandra Moffat (Chile) y Fernanda Trías (Uruguay), quien presentará El mundo de las furias. El escritor mexicano Guillermo Arriaga compartirá su más reciente novela, El Hombre, en la que reconstruye la vida de Henry Lloyd mediante seis voces entrelazadas, demostrando una vez más su oficio para la polifonía narrativa.

Jeremías Gamboa conversó con Infobae Perú sobre su novela "El principio del mundo". (Foto: Dante Pineda)

La literatura peruana ocupará un lugar esencial en la agenda. Destacan Jeremías Gamboa, quien indagará en el mestizaje y las contradicciones nacionales desde su novela El principio del mundo; Gustavo Rodríguez, ganador del Premio Alfaguara y autor del homenaje familiar Mamita; y Carlos Enrique Freyre, que analizará los vínculos entre violencia y poder en Tierra de canes. También participarán escritoras como María Luisa del Río y Olga Montero Rose, quienes abordarán temas de identidad y deseo desde sus novelas Se busca final feliz y Culpa, respectivamente. Además, Patricia del Río presentará Jauría, un relato en el que diez perros encarnan la memoria y la resistencia.

Homenajes a Mario Vargas Llosa

La importancia de Mario Vargas Llosa en la literatura mundial será reconocida en el Hay Festival Arequipa 2025 con actividades que resaltan su legado. La edición se inicia con un conversatorio en el que Héctor Abad Faciolince, Patricia del Río y Carlos Granés dialogarán sobre la obra y vigencia del Nobel arequipeño. Tres de las personas más cercanas a Vargas Llosa —Alonso Cueto, su amigo y escritor, Verónica Ramírez, colaboradora, y Juan Gabriel Vásquez, considerado uno de sus continuadores literarios— compartirán una segunda mesa sobre su impacto cultural y personal.

Una tercera discusión contará con Carlos Caamaño, Alejandro Castellote y Dante Trujillo. Caamaño y Castellote, comisarios de la exposición ‘Mario Vargas Llosa: el escribidor y la palabra’ de Morgana Vargas Llosa, debatirán sobre la huella del Nobel en la imagen pública y privada, mientras la muestra podrá visitarse durante los días del festival en la Casa Tristán del Pozo de la Fundación BBVA. Trujillo, a su vez, presentará el volumen editado por el Fondo de Cultura Económica con las conversaciones de Vargas Llosa en diversos Hay Festivals.

El fotógrafo ha publicado “Vargas Llosa. El escribidor y la vida”, libro que reúne sus mejores fotos del Nobel de Literatura.

A estas actividades se suman la presentación de Mario Vargas Llosa. Palabras en el mundo, texto de Alonso Cueto que explora la vida y obra del Nobel desde una perspectiva íntima; y el análisis del ideario político del escritor a cargo de Pedro Cateriano.

Las entradas están disponibles en la web oficial del festival y se podrán adquirir presencialmente en la boletería del Teatro Municipal desde el 20 de octubre. El costo general es de 15 soles por actividad, mientras que las sesiones comunitarias y para jóvenes son gratuitas. El recital de la pianista Afra Kane tiene un precio especial de 30 soles. Universitarios y adultos mayores pueden acceder hasta a diez boletos con acreditación.