Antes de morir acribillado, Franco Danós reveló que su padre fue asesinado: “Me lo mataron cuando estaba niño”

Franco Danós reveló que su padre fue asesinado cuando era niño| Métrica Latina

El asesinato de Franco Danós en una barbería del Callao ha dejado conmocionados al género del Malianteo, luego de que se confirme que es la cuarta víctima en lo que va del año de la música urbana. Con apenas 20 años, el joven artista sumó su nombre a la lista de músicos que perdieron la vida por atentados, mientras las autoridades buscan pistas entre testimonios y pruebas.

Danós no era un desconocido en el mundo artístico, debido a que a su edad ya había logrado grabar canciones que lo posicionaron como un referente en la música urbana. En esas mismas calles donde la violencia le arrebató la vida, Franco había forjado su carácter y vocación.

Hace solo dos meses, en una entrevista con Métrica Latina difundida en YouTube, el cantante abrió una herida y narró con firmeza su historia.

“Tú sabes que en el Callao pasan cosas. Lamentablemente, yo no tengo papá, ¿me entiendes? Porque a mi papá me lo mataron cuando yo estaba niño, cuando yo estaba bebito, en sí. Pensé mis cosas, hermano. Me puse para la música en serio. Dejé la calle de lado. Yo no quiero saber nada de los problemas. Yo estoy en la música ahorita”, mencionó en aquella entrevista.

El motor de la vida de Franco Dános

La música no fue solo refugio, sino también motor para dejar atrás una vida marcada por la dureza del barrio. Franco había terminado el colegio, pero desde niño sentía que su destino estaba de la mano con el ritmo y las letras.

Convertirse en padre a los dieciocho años marcó un punto de inflexión. Asimismo, fue su pequeña hija que le permitió tener otra visión para su futuro.

Muere cantante Franco Danos en una barbería del Callao| ATV Noticias

“Pensé qué podía pasar con mi hija si seguía en la calle y algún día me pasaba algo. Mi hija también se queda y no quiero que vuelva a repetir lo que yo pasé”, confesó el cantante.

Además, narró que tenía conocimiento la situación que golpea a la provincia constitucional y él iba a estar tranquilo si nadie “se mete con su familia”.

“Mientras no se metan con mi familia ni con los míos, todo bien”. Pero esa etapa quedó atrás. Desde que lanzó su primer tema, en 2023, el joven artista se dedicó completamente a la música, confiando en el momento indicado para mostrar su arte.

Asesinan a balazos al cantante Franco Danos dentro de una barbería en el Callao| Foto: Franco Danos (Instagram)

El artista señaló que fue importante el apoyo del streamer Neutro. “Le agradezco mucho, hermano, porque me dio la mano en la música. Estoy muy agradecido con las personas que me han apoyado, porque sé lo que se siente no tener apoyo de la gente”, explicó.

Por ello, Franco indicó que procuraba abrir camino a nuevos talentos del Callao, aquellos que buscan cambiar las armas por canto y contar lo que viven.

Ataque en barbería del Callao deja sin vida al artista Franco Danos Espinoza| Foto: Franco Danos (Instagram)

El relato de Franco Danós, el joven que cargó con la muerte de su padre desde niño y soñó con sacar a su hija del círculo de violencia, fue recordado por sus seguidores a través de las redes sociales. “No quiero que mi hija vuelva a pasar lo que yo pasé”, señaló.