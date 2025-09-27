Perú

Antes de morir acribillado, Franco Danós reveló que su padre fue asesinado: “Me lo mataron cuando estaba niño”

En su última entrevista, el cantante del género del Malianteo habló abiertamente sobre la pérdida de su padre, su deseo de alejarse de los conflictos y la fuerza que le dio la paternidad para buscar un futuro diferente, lejos de las calles del Callao

Clara Giraldo

Por Clara Giraldo

Guardar
Franco Danós reveló que su padre fue asesinado cuando era niño| Métrica Latina

El asesinato de Franco Danós en una barbería del Callao ha dejado conmocionados al género del Malianteo, luego de que se confirme que es la cuarta víctima en lo que va del año de la música urbana. Con apenas 20 años, el joven artista sumó su nombre a la lista de músicos que perdieron la vida por atentados, mientras las autoridades buscan pistas entre testimonios y pruebas.

Danós no era un desconocido en el mundo artístico, debido a que a su edad ya había logrado grabar canciones que lo posicionaron como un referente en la música urbana. En esas mismas calles donde la violencia le arrebató la vida, Franco había forjado su carácter y vocación.

Hace solo dos meses, en una entrevista con Métrica Latina difundida en YouTube, el cantante abrió una herida y narró con firmeza su historia.

Antes de morir acribillado, Franco
Antes de morir acribillado, Franco Danós reveló que su padre fue asesinado cuando era niño: "Me lo mataron cuando estaba bebito"|Captura de Métrica Latina

“Tú sabes que en el Callao pasan cosas. Lamentablemente, yo no tengo papá, ¿me entiendes? Porque a mi papá me lo mataron cuando yo estaba niño, cuando yo estaba bebito, en sí. Pensé mis cosas, hermano. Me puse para la música en serio. Dejé la calle de lado. Yo no quiero saber nada de los problemas. Yo estoy en la música ahorita”, mencionó en aquella entrevista.

El motor de la vida de Franco Dános

La música no fue solo refugio, sino también motor para dejar atrás una vida marcada por la dureza del barrio. Franco había terminado el colegio, pero desde niño sentía que su destino estaba de la mano con el ritmo y las letras.

Convertirse en padre a los dieciocho años marcó un punto de inflexión. Asimismo, fue su pequeña hija que le permitió tener otra visión para su futuro.

Muere cantante Franco Danos en una barbería del Callao| ATV Noticias

“Pensé qué podía pasar con mi hija si seguía en la calle y algún día me pasaba algo. Mi hija también se queda y no quiero que vuelva a repetir lo que yo pasé”, confesó el cantante.

Además, narró que tenía conocimiento la situación que golpea a la provincia constitucional y él iba a estar tranquilo si nadie “se mete con su familia”.

“Mientras no se metan con mi familia ni con los míos, todo bien”. Pero esa etapa quedó atrás. Desde que lanzó su primer tema, en 2023, el joven artista se dedicó completamente a la música, confiando en el momento indicado para mostrar su arte.

Asesinan a balazos al cantante
Asesinan a balazos al cantante Franco Danos dentro de una barbería en el Callao| Foto: Franco Danos (Instagram)

El artista señaló que fue importante el apoyo del streamer Neutro. “Le agradezco mucho, hermano, porque me dio la mano en la música. Estoy muy agradecido con las personas que me han apoyado, porque sé lo que se siente no tener apoyo de la gente”, explicó.

Por ello, Franco indicó que procuraba abrir camino a nuevos talentos del Callao, aquellos que buscan cambiar las armas por canto y contar lo que viven.

Ataque en barbería del Callao
Ataque en barbería del Callao deja sin vida al artista Franco Danos Espinoza| Foto: Franco Danos (Instagram)

El relato de Franco Danós, el joven que cargó con la muerte de su padre desde niño y soñó con sacar a su hija del círculo de violencia, fue recordado por sus seguidores a través de las redes sociales. “No quiero que mi hija vuelva a pasar lo que yo pasé”, señaló.

Temas Relacionados

Franco DanosCallaoAsesinato en el Callaoperu-noticias

Más Noticias

Marcha 27 y 28 de septiembre EN VIVO: ‘Generación Z’, transportistas y diversos gremios se suman a una tercera movilización

Miguel Palomino, vocero de los transportistas, confirmó que diversas empresas de transportistas se unirán a la protesta para alzar su voz frente a los recientes asesinatos de sus compañeros

Marcha 27 y 28 de

Dónde ver Italia vs Bulgaria en Perú: canales TV y streaming de la final del Mundial de Vóley Masculino 2025

Tras superar las semifinales, los italianos se medirán con los ‘leones’ por el título mundial este domingo 28 de septiembre. Entérate las señales disponibles para crucial duelo

Dónde ver Italia vs Bulgaria

Exjefe PNP revela presuntos nexos de ‘El Monstruo’ con el Congreso y otras autoridades locales

Francisco Rivadeneyra indicó que, durante su gestión, tenía previsto iniciar una investigación sobre los vínculos que habría establecido Moreno Hernández con ciertos parlamentarios

Exjefe PNP revela presuntos nexos

Coronas fúnebres, persecusiones, golpes y amenazas: el historial de denuncias del exproductor de Maju Mantilla contra Gustavo Salcedo

Los documentos de la PNP revelan episodios de intimidación que incluyen ataques en la vía pública y advertencias enviadas a la casa de Christian Rodríguez, quien advierte temer por su vida y la de sus seres queridos

Coronas fúnebres, persecusiones, golpes y

El caso del narco trujillano de 20 años buscado por Interpol por ser el ‘cerebro’ del asesinato de tres jóvenes en Argentina

La colaboración internacional permitió identificar al presunto líder narco, mientras la comunidad exige respuestas por el brutal crimen de tres jóvenes en Buenos Aires

El caso del narco trujillano
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Exjefe PNP revela presuntos nexos

Exjefe PNP revela presuntos nexos de ‘El Monstruo’ con el Congreso y otras autoridades locales

Rafael López Aliaga suma nueva derrota: Corte Suprema rechaza recurso de la MML para no reponer a obreros despedidos

Dina Boluarte felicitó a la PNP por la captura de ‘El Monstruo’, pese a que Paraguay negara participación peruana en el operativo

Martín Vizcarra irá a un segundo juicio por Lomas de Ilo: Juez rechaza último recurso para archivar acusación por colusión

“El agua es para la vida, no para la minería”: organizaciones agrarias y profesionales exigen la renuncia del ministro Ángel Manero tras priorizar la minería sobre la agricultura

ENTRETENIMIENTO

Coronas fúnebres, persecusiones, golpes y

Coronas fúnebres, persecusiones, golpes y amenazas: el historial de denuncias del exproductor de Maju Mantilla contra Gustavo Salcedo

Murió Camucha Negrete a los 80 años: actriz y conductora de TV deja un gran legado en la televisión peruana

Gustavo Salcedo responde tras agredir a Christian Rodríguez, productor vinculado con Maju Mantilla: “Bien merecido ¿No creen?"

Marcelo Tinelli molesto sobre rumores de infidelidad a Milett Figueroa con Sabrina Rojas: “Es una falta de respeto”

Jefferson Farfán y su familia furiosa con ‘Cri Cri’ tras participar en ‘El Valor de la Verdad’: “Sale en son de burla”

DEPORTES

Dónde ver Italia vs Bulgaria

Dónde ver Italia vs Bulgaria en Perú: canales TV y streaming de la final del Mundial de Vóley Masculino 2025

Pedro García reveló clave para que Alianza Lima pueda meterse en la lucha por el Torneo Clausura 2025: “Tendrá una segunda oportunidad”

Italia vs Bulgaria: día, hora y canal TV de la gran final del Mundial de Vóley Masculino 2025

A qué hora juega Real Madrid vs Atlético Madrid HOY: derbi español por la jornada 7 de LaLiga 2025

Programación de semifinales del Mundial de Vóley Masculino 2025: fechas, horarios y canales TV de los partidos en el torneo