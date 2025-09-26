Natalie Dormer rechaza promocionar The Lady y dona su salario tras revelaciones sobre Jeffrey Epstein y Sarah Ferguson

a actriz británica Natalie Dormer anunció que no participará en la promoción de la serie The Lady producida por ITV y Britbox tras conocerse los vínculos de Sarah Ferguson con Jeffrey Epstein

La actriz británica Natalie Dormer anunció que no promocionará la serie The Lady, donde interpreta a Sarah Ferguson, tras revelarse nuevos detalles sobre los vínculos de la duquesa de York con el fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein. Dormer también confirmó que ha donado todo su salario a organizaciones benéficas que trabajan contra el abuso infantil.

The Lady, una coproducción de ITV y Britbox realizada por Left Bank Pictures, productora detrás de The Crown, es un drama de cuatro episodios que narra la historia de Jane Andrews, ex asistente de vestuario de Ferguson. Andrews fue condenada en 2001 por el asesinato de su novio, Thomas Cressman, un caso que conmocionó a la opinión pública británica.

En la serie, Dormer da vida a Sarah Ferguson, un rol que la actriz describió inicialmente como un reto interpretativo. “Sabía que interpretar a la Sarah Ferguson del guion requeriría matices, pues las personas tienen múltiples facetas”, comentó. El rodaje se realizó a inicios de 2025 y se espera su estreno a finales de 2025 o principios de 2026.

Un correo electrónico filtrado de 2011 mostró a la duquesa de York disculpándose con Epstein pese a haber declarado anteriormente que su relación con él había sido un error de juicio. REUTERS/Adam Gray

El detonante: correos electrónicos filtrados

La decisión de Dormer llega después de que se filtrara un correo electrónico de 2011 en el que Ferguson aparentemente pedía disculpas a Epstein. En el mensaje, la exesposa del príncipe Andrés le escribió: “Siempre has sido un amigo fiel, generoso y supremo para mí y mi familia”, apenas semanas después de haber declarado públicamente que su relación con él había sido un “gigantesco error de juicio”.

En ese mismo correo, Ferguson expresaba sentirse arrepentida por haberlo rechazado en público: “Sé que te sientes terriblemente decepcionado por mí”. Estas palabras contradicen sus intentos previos por desvincularse de Epstein, condenado en 2008 por delitos sexuales y posteriormente acusado de mantener una red de explotación de menores hasta su muerte en prisión en 2019.

Dormer: “Inconciliable con mis valores”

Tras la divulgación de estos mensajes, Dormer explicó que no podía mantener su apoyo público al proyecto:“Desde que finalicé el proyecto, ha salido a la luz nueva información que me impide conciliar mis valores con el comportamiento de Sarah Ferguson, lo cual considero inexcusable. Por esa razón, no participaré en la promoción del proyecto”.

Además, la actriz subrayó que su decisión no guarda relación con la productora: “Left Bank Pictures es una empresa extraordinaria con la que colaborar, y estoy agradecida por el tiempo que pasamos juntos”.

Donación a organizaciones contra el abuso infantil

Como gesto de coherencia con su postura, Dormer destinó su salario a dos entidades dedicadas a la protección de la infancia: la Asociación Nacional para Personas Abusadas en la Infancia (NAPAC) y el Centro de Expertos sobre Abuso Sexual Infantil, coordinado por Barnardo’s. Ambas organizaciones trabajan en programas de apoyo, prevención y asesoramiento para víctimas.

Dormer, conocida mundialmente por su papel de Margaery Tyrell en Game of Thrones, ha expresado en varias ocasiones su compromiso con causas sociales, especialmente relacionadas con la infancia y los derechos de las mujeres.

La reacción de Ferguson y sus vínculos cuestionados

Las revelaciones sobre Ferguson han tenido repercusiones directas en su imagen pública. Varias organizaciones benéficas, como Teenage Cancer Trust, Children’s Literacy Charity y la British Heart Foundation, han decidido retirarla como embajadora o patrocinadora.

Un portavoz de la duquesa aseguró que los correos electrónicos fueron escritos en un contexto de presión. Según la BBC, Ferguson habría seguido el consejo de sus asesores para “apaciguar” a Epstein, quien supuestamente amenazaba con demandarla por difamación. “La duquesa todavía lamenta su asociación con él”, afirmaron en un comunicado.

Varias organizaciones benéficas como Teenage Cancer Trust y British Heart Foundation retiraron a Sarah Ferguson de sus cargos de embajadora tras revelarse su cercanía con el delincuente sexual. REUTERS/Manon Cruz

Epstein y la conexión con la realeza británica

La figura de Epstein ha dejado un fuerte impacto en la reputación de varios personajes públicos, incluido el príncipe Andrés, quien enfrentó acusaciones de abuso sexual relacionadas con la red de Epstein. En 2022, el príncipe llegó a un acuerdo extrajudicial con Virginia Giuffre, una de las denunciantes, lo que lo llevó a abandonar sus funciones reales.

La relación entre Epstein y la realeza británica, especialmente con Sarah Ferguson y Andrés, ha sido objeto de intenso escrutinio mediático, reforzando la percepción de que el magnate utilizaba sus vínculos con figuras influyentes para legitimar su imagen.

Un golpe para la promoción de “The Lady”

Aunque The Lady sigue programada para su lanzamiento, la decisión de Dormer supone un revés para la campaña de promoción, dado que su participación era uno de los principales atractivos del elenco. Si bien otros actores continúan asociados al proyecto, la negativa de Dormer de respaldar públicamente la serie podría afectar su recepción.

La serie busca explorar la caída de Jane Andrews, pero ahora está marcada por un debate paralelo sobre la imagen de Sarah Ferguson y las consecuencias de sus vínculos con Epstein.