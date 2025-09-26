Perú

Municipalidad de Surquillo abre convocatoria laboral para personas con secundaria y profesionales titulados

Los sueldos varían entre S/ 1.500 y S/ 5.000, según el cargo, que incluyen puestos laborales de supervisores, analistas, operadores de cámara, serenos motorizados y a pie, entre otros perfiles

Por Tomás Ezerskii

Foto: Municipalidad de Surquillo
La Municipalidad de Surquillo abrió una nueva convocatoria de trabajo bajo la modalidad CAS, ofreciendo 36 plazas para personas con distintos niveles de formación: desde secundaria completa hasta profesionales titulados universitarios. Las vacantes incluyen puestos de supervisores, analistas, operadores de cámara, serenos motorizados y a pie, entre otros perfiles.

Los sueldos varían entre S/ 1.500 y S/ 5.000, según el cargo. La fecha límite para postular no es la misma para todas las posiciones: algunas cierran el 3 de octubre y otras el 4 de octubre de 2025. Por ello, se recomienda a los interesados revisar con detalle las bases y los requisitos de cada plaza antes de iniciar su inscripción.

¿Qué vacantes ofrece la Municipalidad de Surquillo?

La convocatoria cuenta con 36 puestos distribuidos en diferentes áreas de seguridad ciudadana y gestión administrativa, pensados para personas con distintos grados académicos: secundaria, técnicos, bachilleres y titulados universitarios. A continuación, un repaso de las principales plazas disponibles:

  • CAS N.° 106 – Analista Técnico de Seguridad en Edificaciones
    • Vacantes: 1
    • Requisito: Título universitario en Arquitectura o Ingeniería Civil
    • Sueldo: S/ 4.000
    • Cierre: 3 de octubre de 2025
  • CAS N.° 107 – Jefe(a) de Sector
    • Vacantes: 3
    • Requisito: Título técnico superior en Fuerzas Especiales o Seguridad Militar; y/o bachiller en Administración o Ciencias Militares
    • Sueldo: S/ 5.000
    • Cierre: 3 de octubre de 2025
  • CAS N.° 108 – Supervisor(a) de Operaciones
    • Vacantes: 3
    • Requisito: Egresado técnico en Fuerzas Especiales o Seguridad Militar; y/o egresado universitario en Administración o Ciencias Militares
    • Sueldo: S/ 3.000
    • Cierre: 3 de octubre de 2025
  • CAS N.° 109 – Supervisor(a) de la Central de Videovigilancia
    • Vacantes: 2
    • Requisito: Egresado técnico en Fuerzas Especiales; y/o estudiante universitario desde 8.º ciclo en Administración o Ciencias Militares
    • Sueldo: S/ 2.500
    • Cierre: 3 de octubre de 2025
  • CAS N.° 110 – Asistente del CODISEC
    • Vacantes: 1
    • Requisito: Egresado técnico o universitario en Administración, Contabilidad o Economía
    • Sueldo: S/ 3.000
    • Cierre: 3 de octubre de 2025
  • CAS N.° 111 – Operador(a) de Cámara
    • Vacantes: 7
    • Requisito: Secundaria completa
    • Sueldo: S/ 1.600
    • Cierre: 4 de octubre de 2025
  • CAS N.° 112 – Sereno(a) Motorizado(a)
    • Vacantes: 13
    • Requisito: Secundaria completa y licencia de conducir BIIb o BIIc
    • Sueldo: S/ 1.900
    • Cierre: 4 de octubre de 2025
  • CAS N.° 113 – Supervisor(a) de Serenazgo
    • Vacantes: 1
    • Requisito: Secundaria completa
    • Sueldo: S/ 2.000
    • Cierre: 4 de octubre de 2025
  • CAS N.° 114 – Sereno(a) a Pie
    • Vacantes: 3
    • Requisito: Secundaria completa
    • Sueldo: S/ 1.500
    • Cierre: 4 de octubre de 2025
  • CAS N.° 115 – Sereno(a) Chofer de Serenazgo
    • Vacantes: 2
    • Requisito: Secundaria completa y licencia de conducir categoría AI
    • Sueldo: S/ 2.000
    • Cierre: 4 de octubre de 2025

En total, la Municipalidad ofrece 36 oportunidades laborales, con una fuerte orientación a reforzar la seguridad ciudadana mediante la contratación de serenos, supervisores y operadores de cámaras de videovigilancia.

¿Cómo postular a la convocatoria de Surquillo?

Crear un currículum vitae (CV)
Crear un currículum vitae (CV) bien estructurado es crucial para sobresalir en el dinámico y competitivo mercado de trabajo en Perú.

Los interesados deben revisar las bases específicas de cada puesto para verificar si cumplen con los requisitos de formación, experiencia y documentos obligatorios a presentar. La inscripción se realiza únicamente dentro de los plazos establecidos en cada plaza.

Los pasos generales son:

  1. Ingresar a la página oficial de la Municipalidad de Surquillo y ubicar la sección de convocatorias CAS.
  2. Descargar las bases correspondientes al cargo de interés, donde se detallan requisitos, perfil, cronograma y anexos a presentar.
  3. Reunir la documentación solicitada (formularios, copias de DNI, constancias de experiencia, títulos o grados académicos).
  4. Presentar la postulación dentro del plazo establecido, ya sea de forma presencial o virtual, según lo indique cada convocatoria.
  5. Estar atento a la publicación de los resultados de evaluación y continuar con las siguientes etapas del proceso.

Es importante tener en cuenta que no todas las vacantes cierran en la misma fecha. Las que requieren profesionales universitarios y técnicos (analistas, jefes de sector, supervisores, asistentes) finalizan el 3 de octubre de 2025, mientras que los puestos operativos y de serenazgo cierran el 4 de octubre de 2025.

La convocatoria representa una oportunidad para quienes buscan integrarse al sector público en Lima, con sueldos competitivos y opciones para distintos niveles educativos. La Municipalidad de Surquillo busca fortalecer su equipo de seguridad y gestión, ofreciendo alternativas que van desde puestos técnicos hasta cargos especializados.

