Hombre salió de su vivienda con puñaladas, condujo unas cuadras en busca de ayuda, pero chocó con tres autos y murió en Huancayo

José Eduardo Baldeón, conocido como “El Flecha”, fue hallado malherido dentro de su vehículo tras impactar contra tres autos en Huancayo. Foto: Composición Infobae Perú

El impacto de un vehículo en la intersección de los jirones Los Nevados y Los Andes, en el distrito de El Tambo, Huancayo, sorprendió la mañana del jueves 25 de setiembre a vecinos y transeúntes. Un Toyota Yaris azul metálico perdió el control, colisionó con tres autos estacionados y dejó gravemente herido a su conductor.

En un inicio, tanto testigos como agentes de tránsito interpretaron la escena como un accidente con consecuencias fatales. Esta hipótesis se desmoronó cuando, al revisar el cuerpo del conductor, hallaron múltiples heridas de arma blanca en el pecho y la pierna. Se activó de inmediato el protocolo de investigación por homicidio.

La víctima fue trasladada al hospital Daniel Alcides Carrión, donde los médicos confirmaron su deceso a causa de las múltiples heridas punzocortantes que presentaba.

La víctima fue identificada como José Eduardo Baldeón Camarena, de 35 años, conocido como “El Flecha” en el ámbito artístico. La Policía Nacional del Perú (PNP) indicó que presentaba al menos tres puñaladas: una en el tórax y dos en la pierna derecha. Todo indica que, a pesar de las lesiones, trató de conducir hasta el hospital por sus propios medios, falleciendo en el trayecto.

De un accidente a posible un caso de homicidio: hallazgos clave de la Policía

De acuerdo con el Diario Correo, el origen de la tragedia se remontaba a la vivienda de Baldeón, ubicada entre el pasaje Santa Isabel y el jirón Aguirre Morales, en El Tambo. Vecinos relataron que escucharon gritos que alertaron a la comunidad y, al salir, vieron al promotor musical tambaleante y sangrando en la vereda.

Algunos le ofrecieron ayuda con un llamado al serenazgo, pero Baldeón la rechazó. Subió a su auto azul con dificultad y se dirigió hacia el hospital EsSalud de Huancayo. Logró avanzar solo unas cuadras antes de perder el conocimiento, lo que provocó el choque que generó alarma en la zona al impactar contra tres vehículos estacionados.

Los agentes que respondieron al accidente observaron que el conductor tenía heridas de arma blanca, descartando el simple accidente vehicular. De inmediato, el caso fue transferido a la División de Investigación Criminal para continuar con las pesquisas.

Pareja de José Baldeón fue detenida como principal sospechosa

Horas más tarde, la Policía comunicó que la pareja de la víctima, Rut Palacios Gonzales, fue detenida como parte de las investigaciones, quedando bajo custodia por presunto homicidio simple, en tanto se clarifican las circunstancias.

Durante su declaración, Palacios expresó que Baldeón llegó en estado de ebriedad al hogar y sostuvo que, tras una discusión motivada por celos, él intentó agredirla y luego se autolesionó con un cuchillo. Esta versión será confrontada con los resultados de la necropsia y otras pruebas forenses.

El choque en la intersección de los jirones Los Nevados y Los Andes reveló que la víctima presentaba varias heridas de arma blanca. Foto: Composición Infobae Perú

Además, la madre de Palacios y un niño de nueve años que estaban en la vivienda han sido considerados testigos clave para la investigación. Sus relatos serán fundamentales para reconstruir los momentos previos a la salida de Baldeón del domicilio.

Divincri de Huancayo lidera la investigación del crimen

La División de Investigación Criminal (Divincri) de Huancayo asumió la dirección del caso y ha iniciado las diligencias correspondientes, incluida la necropsia, que permitirá determinar la causa de muerte y si las lesiones fueron autoinfligidas o provocadas por otra persona. Los peritos analizarán las evidencias recogidas en la vivienda y contrastarán los testimonios obtenidos.

En tanto, Rut Palacios permanece bajo custodia policial, a la espera del resultado de los peritajes y la evolución del proceso. La Fiscalía y la PNP coordinan los pasos siguientes de la investigación.

La División de Investigación Criminal (Divincri) de Huancayo asumió la dirección del caso y ha iniciado las diligencias correspondientes. Foto referencial

La muerte de José Eduardo Baldeón Camarena, conocido como “El Flecha”, ha causado consternación en el ambiente artístico de Junín. Como promotor de eventos musicales, era reconocido por la organización de conciertos y espectáculos en la región. El trágico suceso ha despertado preocupación e incertidumbre entre los vecinos de El Tambo, quienes presenciaron tanto el violento choque como los momentos posteriores al hecho.