Perú

Hombre salió de su vivienda con puñaladas, condujo unas cuadras en busca de ayuda, pero chocó con tres autos y murió en Huancayo

Un insólito caso conmocionó a El Tambo. El promotor musical José Eduardo Baldeón presentaba graves heridas de arma blanca y, tras su muerte, la Policía detuvo a su pareja como parte de las investigaciones

Valeria Mendoza Talledo

Por Valeria Mendoza Talledo

Guardar
José Eduardo Baldeón, conocido como
José Eduardo Baldeón, conocido como “El Flecha”, fue hallado malherido dentro de su vehículo tras impactar contra tres autos en Huancayo. Foto: Composición Infobae Perú

El impacto de un vehículo en la intersección de los jirones Los Nevados y Los Andes, en el distrito de El Tambo, Huancayo, sorprendió la mañana del jueves 25 de setiembre a vecinos y transeúntes. Un Toyota Yaris azul metálico perdió el control, colisionó con tres autos estacionados y dejó gravemente herido a su conductor.

En un inicio, tanto testigos como agentes de tránsito interpretaron la escena como un accidente con consecuencias fatales. Esta hipótesis se desmoronó cuando, al revisar el cuerpo del conductor, hallaron múltiples heridas de arma blanca en el pecho y la pierna. Se activó de inmediato el protocolo de investigación por homicidio.

La víctima fue trasladada al hospital Daniel Alcides Carrión, donde los médicos confirmaron su deceso a causa de las múltiples heridas punzocortantes que presentaba.

La víctima fue identificada como José Eduardo Baldeón Camarena, de 35 años, conocido como “El Flecha” en el ámbito artístico. La Policía Nacional del Perú (PNP) indicó que presentaba al menos tres puñaladas: una en el tórax y dos en la pierna derecha. Todo indica que, a pesar de las lesiones, trató de conducir hasta el hospital por sus propios medios, falleciendo en el trayecto.

De un accidente a posible un caso de homicidio: hallazgos clave de la Policía

De acuerdo con el Diario Correo, el origen de la tragedia se remontaba a la vivienda de Baldeón, ubicada entre el pasaje Santa Isabel y el jirón Aguirre Morales, en El Tambo. Vecinos relataron que escucharon gritos que alertaron a la comunidad y, al salir, vieron al promotor musical tambaleante y sangrando en la vereda.

La víctima fue trasladada al
La víctima fue trasladada al hospital Daniel Alcides Carrión, donde los médicos confirmaron su deceso

Algunos le ofrecieron ayuda con un llamado al serenazgo, pero Baldeón la rechazó. Subió a su auto azul con dificultad y se dirigió hacia el hospital EsSalud de Huancayo. Logró avanzar solo unas cuadras antes de perder el conocimiento, lo que provocó el choque que generó alarma en la zona al impactar contra tres vehículos estacionados.

Los agentes que respondieron al accidente observaron que el conductor tenía heridas de arma blanca, descartando el simple accidente vehicular. De inmediato, el caso fue transferido a la División de Investigación Criminal para continuar con las pesquisas.

Pareja de José Baldeón fue detenida como principal sospechosa

Horas más tarde, la Policía comunicó que la pareja de la víctima, Rut Palacios Gonzales, fue detenida como parte de las investigaciones, quedando bajo custodia por presunto homicidio simple, en tanto se clarifican las circunstancias.

Durante su declaración, Palacios expresó que Baldeón llegó en estado de ebriedad al hogar y sostuvo que, tras una discusión motivada por celos, él intentó agredirla y luego se autolesionó con un cuchillo. Esta versión será confrontada con los resultados de la necropsia y otras pruebas forenses.

El choque en la intersección
El choque en la intersección de los jirones Los Nevados y Los Andes reveló que la víctima presentaba varias heridas de arma blanca. Foto: Composición Infobae Perú

Además, la madre de Palacios y un niño de nueve años que estaban en la vivienda han sido considerados testigos clave para la investigación. Sus relatos serán fundamentales para reconstruir los momentos previos a la salida de Baldeón del domicilio.

Divincri de Huancayo lidera la investigación del crimen

La División de Investigación Criminal (Divincri) de Huancayo asumió la dirección del caso y ha iniciado las diligencias correspondientes, incluida la necropsia, que permitirá determinar la causa de muerte y si las lesiones fueron autoinfligidas o provocadas por otra persona. Los peritos analizarán las evidencias recogidas en la vivienda y contrastarán los testimonios obtenidos.

En tanto, Rut Palacios permanece bajo custodia policial, a la espera del resultado de los peritajes y la evolución del proceso. La Fiscalía y la PNP coordinan los pasos siguientes de la investigación.

La División de Investigación Criminal
La División de Investigación Criminal (Divincri) de Huancayo asumió la dirección del caso y ha iniciado las diligencias correspondientes. Foto referencial

La muerte de José Eduardo Baldeón Camarena, conocido como “El Flecha”, ha causado consternación en el ambiente artístico de Junín. Como promotor de eventos musicales, era reconocido por la organización de conciertos y espectáculos en la región. El trágico suceso ha despertado preocupación e incertidumbre entre los vecinos de El Tambo, quienes presenciaron tanto el violento choque como los momentos posteriores al hecho.

Temas Relacionados

Homicidio Policía Nacional del Perú Divincri Huancayo El TamboHuancayoperu-noticias

Más Noticias

Christian Rodríguez, productor vinculado con Maju Mantilla, fue brutalmente golpeado y acusa a Gustavo Salcedo de ser el autor

El productor de televisión fue golpeado frente a su esposa e hijo. Identificó al exesposo de Maju Mantilla como su atacante y terminó hospitalizado de emergencia.

Christian Rodríguez, productor vinculado con

Productor de ‘Arriba mi gente’ denunció en comisaria a Gustavo Salcedo por agresión física y poner en riesgo a su familia

Christian Rodríguez relató que el deportista chocó su camioneta contra su auto y luego lo golpeó en presencia de su familia, en San Isidro.

Productor de ‘Arriba mi gente’

Reimond Manco criticó a Néstor Gorosito por suplencia de Kevin Quevedo: “Lo metes para que te salve la cabeza”

El exjugador señaló que el técnico argentino no debió convocar al atacante peruano para el Alianza Lima vs U. de Chile por la Copa Sudamericana 2025

Reimond Manco criticó a Néstor

Golazo ‘maradoniano’ de Carlos López en la victoria de Sport Boys vs Alianza Universidad por Liga 1 2025

El futbolista colombiano arrancó desde su propio campo, se llevó a cinco rivales y definió como ‘nueve’ en el Heraclio Tapia León

Golazo ‘maradoniano’ de Carlos López

¿Quieres enseñar en tu lengua originaria? Pronabec lanza 20 mil nuevas vacantes para estudiantes que busquen ser docentes bilingües

El programa nacional de becas otorga recursos económicos y acompañamiento a quienes busquen enseñar en escuelas con enfoque intercultural y dominio de alguna lengua originaria del país

¿Quieres enseñar en tu lengua
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Martín Vizcarra irá a un

Martín Vizcarra irá a un segundo juicio por Lomas de Ilo: Juez rechaza último recurso para archivar acusación por colusión

“El agua es para la vida, no para la minería”: organizaciones agrarias y profesionales exigen la renuncia del ministro Ángel Manero tras priorizar la minería sobre la agricultura

Delia Espinoza denuncia que la JNJ le tendió una trampa: “Si entregaba el cargo (a Patricia Benavides), igual me denunciaban”

Ministerio de Justicia lanza convocatoria para terminar de construir el Megapenal de Ica, después de 5 años

Piden citar al ministro del Interior y al jefe de la PNP por presuntos “soplos” de información a ‘El Monstruo’

ENTRETENIMIENTO

Christian Rodríguez, productor vinculado con

Christian Rodríguez, productor vinculado con Maju Mantilla, fue brutalmente golpeado y acusa a Gustavo Salcedo de ser el autor

Productor de ‘Arriba mi gente’ denunció en comisaria a Gustavo Salcedo por agresión física y poner en riesgo a su familia

Beto Ortiz desafía a Jefferson Farfán tras intento de censura a EVDLV de ‘Cri Cri’: “El dinero no calla a los periodistas”

Mario Irivarren confunde el cumpleaños de Onelia Molina y desata polémica en redes: “El 15 es de Vania”

Pamela López recibe propuesta de matrimonio de Paul Michael, pero le recuerdan su divorcio con Christian Cueva: “Tumba la fiesta”

DEPORTES

Reimond Manco criticó a Néstor

Reimond Manco criticó a Néstor Gorosito por suplencia de Kevin Quevedo: “Lo metes para que te salve la cabeza”

Golazo ‘maradoniano’ de Carlos López en la victoria de Sport Boys vs Alianza Universidad por Liga 1 2025

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2025: así van los equipos mientras se juega la fecha 11 del Torneo Clausura y Acumalada

Dos periodistas peruanos se agarraron a golpes en vivo tras eliminación de Alianza Lima de Copa Sudamericana 2025

Programación de semifinales del Mundial de Vóley Masculino 2025: fechas, horarios y canales TV de los partidos en el torneo