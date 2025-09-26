Del huayno a la marinera: la riqueza de las danzas peruanas que preservan tradición y cultura en el Día Mundial del Turismo

Día Mundial del Turismo: del huayno a la marinera, el Perú exhibe la fuerza de sus danzas. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)

En el marco del Día Mundial del Turismo, el Perú celebra no solo su vasta riqueza natural y gastronómica, sino también el legado cultural que lo identifica en el mundo: sus danzas. Desde el huayno hasta la marinera, pasando por el festejo afroperuano y las expresiones amazónicas, la diversidad dancística del país se convierte en un símbolo vivo de tradición, mestizaje y orgullo nacional.

Estas manifestaciones artísticas, que han trascendido generaciones, se mantienen vigentes gracias a su transmisión oral, la práctica en comunidades, concursos y festivales, así como el reconocimiento oficial que varias han recibido como Patrimonio Cultural de la Nación e incluso como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por parte de la Unesco. Cada danza no solo es un espectáculo, sino también un relato de la historia, identidad y espiritualidad de los pueblos peruanos.

Artesanías, danzas y gastronomía hacen de Huancayo una joya de los Andes. Su identidad sigue firme, transmitida de generación en generación con orgullo y pasión. (El Peruano)

Danza como identidad y cultura

La danza ocupa un lugar fundamental en la cultura peruana, ya que constituye una forma de expresión colectiva que transmite sentimientos, valores y costumbres. Su origen se remonta a épocas ancestrales y se ha enriquecido con el paso de los siglos gracias al mestizaje entre lo andino, lo europeo y lo africano. El resultado es un repertorio de coreografías que combina lo festivo con lo ritual, y que hoy se difunde en escenarios locales e internacionales.

Así como la música, la gastronomía o la artesanía, las danzas son parte del orgullo nacional. Su práctica refuerza la identidad cultural en fiestas patronales, carnavales, celebraciones religiosas y encuentros comunitarios. A nivel internacional, han cruzado fronteras para convertirse en embajadoras del Perú en ferias turísticas y festivales donde el país muestra al mundo la riqueza de sus tradiciones.

La diablada puneña, una importante danza de los Andes peruanos. (Andina)

La marinera, embajadora cultural del Perú

Entre todas las expresiones, la marinera se reconoce como el baile más representativo del Perú. Elegancia, coquetería y picardía definen este baile de pareja que simboliza el cortejo amoroso. En 1986 fue declarada Patrimonio Cultural de la Nación y en 2012 se estableció el Día Nacional de la Marinera, cada 7 de octubre, en homenaje al destacado intérprete Augusto Áscuez Villanueva.

Existen diversas variantes regionales, como la marinera norteña, limeña y puneña, que reflejan estilos particulares en su interpretación. Todas comparten un elemento común: el uso del pañuelo como instrumento de seducción y comunicación entre los bailarines. La marinera, además, es protagonista en los concursos nacionales e internacionales que reúnen a cultores de todas las edades y se ha consolidado como símbolo de peruanidad.

Las danzas peruanas son testimonio vivo de un país donde cada región encuentra en el movimiento una manera vibrante de honrar su memoria ancestral. (Andina)

Danzas del mestizaje y la alegría popular

En el norte del país también destaca el tondero, originario de Morropón en Piura. Con un carácter libre y rebelde, es un baile que representa el cortejo y se acompaña de guitarra y cajón. Sus movimientos enérgicos, marcados por zapateos y fugas, transmiten el espíritu vivaz de la región norteña.

Otro ejemplo es el festejo, expresión del folclore afroperuano que surgió en el siglo XVII. Alegre y vibrante, este baile está acompañado por el cajón, la quijada de burro, bongós y congas. Se interpreta en reuniones sociales y festividades, y constituye una celebración de la resistencia cultural de las comunidades afrodescendientes en el Perú. Hoy en día, el festejo se ha posicionado como un emblema de diversidad cultural que se disfruta en todo el país.

Día Mundial del Folklore: ¿Por qué se creó este día y cuáles son las danzas folklóricas peruanas consideradas patrimonio cultural? (Captura)

Huayno y huaylarsh: herencia de los Andes

En la sierra peruana, el huayno es la danza más emblemática y antigua. Sus orígenes se remontan a tiempos preincaicos y, según el escritor José María Arguedas, representa la esencia del mestizaje entre lo indígena y lo español. Interpretado tanto en quechua como en castellano, el huayno combina alegría y melancolía en sus letras y pasos, ejecutados en pareja. Es parte esencial de las fiestas patronales y celebraciones comunitarias de los Andes.

En el valle del Mantaro, región Junín, el huaylarsh constituye la danza regional por excelencia. Declarada Patrimonio Cultural de la Nación en 2005, presenta dos variantes: el huaylarsh antiguo, vinculado a la agricultura, y el huaylarsh moderno, de carácter festivo y urbano. Esta danza se ha consolidado en los carnavales y concursos nacionales, donde resalta la vitalidad de los jóvenes bailarines y el colorido de los trajes típicos.

Rituales, patrimonio y danzas amazónicas

El Perú también alberga danzas reconocidas internacionalmente. Entre ellas, la Danza de las Tijeras, inscrita en 2010 en la lista de la Unesco, se caracteriza por su competencia ritual entre cuadrillas de bailarines que ejecutan acrobacias al ritmo de arpa y violín. De igual manera, la Huaconada de Mito, en Junín, inscrita en el mismo año, simboliza la autoridad de los ancianos a través de enigmáticas máscaras.

La diversidad se completa con las danzas amazónicas, como la Ani Sheati de los shipibo-conibo, la Danza de la Boa o la Danza de la Anaconda, que reflejan la cosmovisión espiritual y social de los pueblos de la selva. Estas manifestaciones se integran a rituales y celebraciones que mantienen viva la conexión con la naturaleza y los ancestros.

La Fiesta de San Juan representa un valioso patrimonio cultural que fusiona tradiciones ancestrales, danzas tradicionales y una gastronomía exquisita. (PromPerú)

Orgullo cultural en el Día Mundial del Turismo

Cada danza peruana es un testimonio de la historia y la identidad de sus pueblos. Algunas nacieron como expresión de cortejo, otras como ritual agrícola o religioso, y muchas se transformaron con la influencia española y africana. Hoy todas conviven en la diversidad cultural que hace único al Perú.

En el Día Mundial del Turismo, las danzas del Perú no solo son motivo de orgullo nacional, sino también un atractivo que despierta interés en visitantes extranjeros. Representan un patrimonio vivo que trasciende escenarios, preserva tradiciones y proyecta al país como un destino cultural de gran riqueza y autenticidad.