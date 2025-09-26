Perú

Con el poder del sol y el viento: Orygen apuesta por más energías renovables con US$ 3.000 millones

PERUMIN 37. En plan de Orygen, la empresa peruana líder en la generación de energía renovable, es seguir construyendo proyectos híbridos hacia el futuro

Edwin Montesinos Nolasco

Las plantas estarán ubicadas en Lambayaque, Cajamarca, Ica, Arequipa, Moquegua, entre otras regiones. Orygen participa por primera vez en PERUMIN 37. - Crédito Acciona Energía

PERUMIN 37 ha traído no solo grandes anuncios desde el Gobierno peruano, sino también desde el sector privado. En su primera participación en el evento, Orygen, la empresa peruana líder en la generación de energía renovable, ha anunciado su nuevo plan a futuro para seguir dando fuerza a las energías renovables.

El Perú, según señala la empresa, tiene un panorama de inversión en energía renovable en auspicioso por “las condiciones únicas del país y la creciente demanda de esta energía limpia”. En es línea, Orygen anunció un plan de inversiones de US$ 3.000 millones en 10 proyectos de esta naturaleza en los siguientes cinco años.

Se trata de proyectos híbridos que combinan energía solar y eólica, que se ubicarán en diferentes partes del país, como Lambayeque, Cajamarca, Ica, Arequipa, Moquegua, entre otras regiones, según reveló la subgerente de Comercialización de la compañía Karen Soto al Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP).

La energía del sol se aprovecha con los paneles solares. - Crédito Difusión

El futuro ‘renovable’ de Orygen

Los proyectos híbridos que planea Orygen serán 10 que estarán en regiones clave como Lambayaque, Cajamarca, Ica, Arequipa, Moquegua, entre otras. Para esto se destinarán US$ 3.000 millones y se desarrollarán hasta el 2030.

Así, estas se sumarán a su portafolio que ya incluye 13 plantas de generación eléctrica y una capacidad instalada de 2,3 GW, que combinan hasta cuatro tecnologías: energía solar, energía eólica, energía hidroeléctrica y energía térmica a gas.

Pero también, actualmente tienen en construcción el proyecto Wayra Solar, la que sería la primera planta híbrida de gran escala en el país, y que estará ubicada en Marcona, en Ica. Esta se sumará a su vez a los parques eólicos Wayra I y Wayra Extensión. Para este caso, se tiene previsto que la operación comercial de esta nueva planta se inicie el último trimestre del 2026, el próximo año.

La energía eólica es aquella
La energía eólica es aquella que se genera con el poder del viento. - Crédito Europa Press

En entrevista con la revista Energiminas, Pedro Cruz, gerente comercial de Orygen, reveló más datos sobre los planes de la empesa y señaló que “la minería es un aliado aliado estratégico fundamental en la transición energética”.

“No solo nos provee los minerales necesarios para esta transformación, como el cobre, sino que también tiene la oportunidad de transitar a procesos más limpios, buscando la disminución de emisiones con efecto invernadero de sus propios procesos productivos. Hoy, la industria minera exige un suministro eléctrico que no solo sea estable y accesible, sino también sostenible”, añadió.

Así, destaco que desde Orygen se posicionan como el socio estratégico que acompaña a la minería y los principales agentes dentro de la cadena de valor en su transición energética.

El gerente comercial de Orygen
El gerente comercial de Orygen destacó la importancia del cobre en las energías renovables. - Crédito Comex Perú

Orygen en PERUMIN 37

Como se sabe, Orygen participa por primera vez en PERUMIN 37, convención minera líder en Latinoamérica y el mundo, que se desarrolló hasta el viernes 26 de setiembre, en Arequipa.

Esta es una empresa peruana de generación que abastece de energía sostenible a compañías del sector minero, como Las Bambas, Raura, Corona y Andalucita. Recientemente firmó nuevos contratos con Raura y Kolpa para proyectos de ampliación. Por esas alianzas, el volumen de energía renovable certificada destinada al sector minero ha pasado de 0,1 TWh en 2019 a más de 1,5 TWh proyectados para 2025.

