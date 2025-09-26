Perú

Cadena perpetua para madre y padrastro en Trujillo tras simular secuestro de menor y exigir rescate al padre biológico

El Poder Judicial determinó que el accionar de los responsables configuró un delito grave, agravado por el uso instrumental de la relación familiar y la exposición de la víctima menor de edad a un riesgo emocional y físico notable

David Solar Silva

Por David Solar Silva

Fueron condenados a cadena perpetua. (Foto: Captura de video)

El Juzgado Penal Colegiado de la Unidad de Flagrancia de Trujillo dictó sentencia de cadena perpetua contra Rodoil Paola Oballe Llocya y Franklin Rodríguez Castillo por planear y ejecutar el secuestro simulado de una adolescente de 14 años, con el fin de obtener un rescate económico de 20 mil soles a costa del padre biológico de la menor.

El caso, ocurrido en la región La Libertad, tuvo como origen la denuncia presentada el pasado 7 de abril por Víctor Jaime Pairazaman Chiyo, padre biológico de la adolescente y quien acudió a la policía luego de recibir mensajes y audios que exigían el pago de un rescate por su hija desaparecida.

Los extorsionadores, al ponerse en contacto con la víctima, enviaron fotos inquietantes de la menor atada de manos y pies y con los ojos vendados, intentando aumentar la presión y asegurar el pago de 20 mil soles.

La investigación a cargo del Ministerio Público permitió identificar rápidamente a los verdaderos responsables del hecho: la propia madre de la menor, Oballe Llocya, y su pareja sentimental, Rodríguez Castillo. Las pesquisas arrojaron que ambos planificaron el rapto bajo la modalidad de secuestro simulado y que la finalidad era netamente económica, al buscar sacar ventaja de la angustia paternal.

Fueron condenados a cadena perpetua.

Ambos fueron sindicados por integrar la organización criminal denominada ‘Los Injertos del Valle’, lo que permitió fortalecer el sustento acusatorio ante el Juzgado. Durante el proceso, quedó acreditado que la madre y el padrastro coordinaron cada paso de la maniobra, desde la desaparición de la menor hasta la entrega de los mensajes de extorsión y la propuesta del intercambio monetario.

El padre de la adolescente se desplazó hasta la capital regional luego de recibir las amenazas. Las comunicaciones lo condujeron a negociar y entregar un adelanto de 7 mil soles a quienes se identificaron como ‘Tía Paola’ y ‘Pelucas’. Mientras tanto, la menor fue liberada luego de varias gestiones y uno de los captadores fue capturado en las inmediaciones del óvalo La Marina.

Captura y condena

La detención de la pareja tuvo lugar el 12 de abril. Agentes de la División de Inteligencia de La Libertad ubicaron a los implicados gracias a la denuncia oportuna del padre y al seguimiento de las conversaciones mantenidas durante el proceso de extorsión. Una vez intervenidos, la madre fue internada en el Establecimiento Penitenciario Mujeres de Trujillo y su pareja en el penal El Milagro, ambos ubicados en la región.

Foto: Gobierno del Perú
Foto: Gobierno del Perú

El Poder Judicial de Trujillo determinó que el accionar de los responsables configuró un delito grave, agravado por el uso instrumental de la relación familiar y la exposición de la víctima menor de edad a un riesgo emocional y físico notable. El fallo estableció cadena perpetua para ambos procesados, recalcando la gravedad de promover secuestros ficticios en perjuicio directo de la integridad y seguridad de una adolescente.

La sentencia, de acuerdo a fuentes del proceso, refuerza el mensaje de que la modalidad de secuestro simulado y la participación de progenitores en extorsiones contra sus propios hijos constituye una infracción severa. El caso fue seguido de cerca por la ciudadanía y organizaciones de defensa de derechos infantiles en La Libertad, alertas ante la conmoción generada por el abuso de confianza y el impacto psicológico en la víctima.

Las autoridades reiteraron la importancia de denunciar desapariciones y mantener alerta a las redes familiares y escolares para detectar a tiempo cualquier irregularidad o indicio de riesgo. El proceso cerró con la confirmación de la cadena perpetua dictada por el Juzgado Penal Colegiado de Trujillo, que calificó la maniobra ejecutada por la madre y el padrastro como un grave atentado contra la dignidad, la seguridad personal y la protección de la infancia.

