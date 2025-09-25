Streamers de Kick en la mira de la Sunat: entidad advierte que creadores de contenido deberán pagar impuestos por sus ingresos online

Streamers de Kick en Perú deberán pagar impuestos por sus ingresos online. Fuente: RPP Noticias

La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) informó que los streamers peruanos que obtienen ingresos a través de la plataforma Kick deberán cumplir con el pago del impuesto a la renta. La jefa de la entidad, Marilú Llerena, explicó que todo ingreso percibido en Perú, sin importar el origen, está sujeto a tributación. Además, la plataforma Kick ya abona el impuesto general a las ventas (IGV).

La atención ahora recae en los streamers, quienes tendrán la obligación de declarar y pagar el impuesto correspondiente a sus ingresos. La Sunat aplicará cruce de información y herramientas de fiscalización para identificar a quienes aún no cumplen con esta disposición.

Aunque la etapa de inducción y acompañamiento voluntario se dirige principalmente a plataformas digitales, los streamers están sujetos a una obligación inmediata, ya que la norma general estipula que todo ingreso percibido en el país debe ser declarado. Durante este año, la Sunat desarrolla normativas y recurre a cruces de información con el fin de regular de forma más efectiva la actividad de los usuarios de plataformas digitales.

Streamers de Kick deberán declarar ingresos ante la Sunat

Marilú Llerena destacó que algunos creadores de contenido ya cumplen con el pago de sus impuestos, mientras que existe un grupo que aún no lo hace.

“Hay muchos que están pagando su impuesto a la renta, lo cual es positivo, pero con el cruce de información aún identificamos un número considerable de personas que deben cumplir con esta obligación”, precisó Llerena en diálogo con RPP Noticias.

FILE PHOTO: Kick logo is seen in this illustration taken August 21, 2025. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

El siguiente paso de la Sunat será monitorear los ingresos de los streamers de forma más sistemática, asegurando que todos los usuarios cumplan con la normativa tributaria vigente. Esta estrategia apunta a incrementar de manera significativa la recaudación proveniente de contribuyentes digitales.

La supervisión y fiscalización se acompañarán con la publicación de información y lineamientos específicos para que los usuarios regularicen su situación de manera voluntaria antes de recibir sanciones. El objetivo es favorecer el cumplimiento responsable de las obligaciones fiscales.

Más de 100 plataformas digitales ya pagan impuestos en Perú

La Sunat ha logrado avances notables en la regulación de la economía digital. Actualmente, más de cien plataformas digitales cuentan con RUC y contribuyen con el IGV que retienen a sus usuarios. Entre estas se encuentran Netflix, Cabify, Roblox, OnlyFans y Airbnb, las cuales aportan aproximadamente 500 millones de soles a la recaudación fiscal.

Pese al progreso, empresas como Uber aún están en proceso de ser inducidas al registro. La estrategia de la Sunat combina incentivos iniciales con la eventual imposición de sanciones, buscando que todas las plataformas cumplan voluntariamente antes de la aplicación de medidas más estrictas.

“Actualmente tenemos más de 100 plataformas digitales inscritas y pagando impuestos. Esto incluye a Netflix, Cabify, Roblox y OnlyFans. Hemos logrado recaudar 500 millones de soles y seguimos trabajando para que otras empresas, como Uber, también se regularicen”, declaró Llerena.

La implementación de esta política permite fortalecer la recaudación y asegurar un mercado digital más transparente y regulado, en beneficio tanto de los usuarios como del Estado.

Usuarios de Airbnb deberán declarar ingresos ante la Sunat

La Sunat resaltó la colaboración establecida con Airbnb, que cumple con el pago de impuestos y provee información sobre los usuarios que alquilan propiedades mediante su plataforma. Este mecanismo permite a la entidad identificar a quienes generan ingresos y garantizar su cumplimiento tributario.

“Airbnb nos ha proporcionado la información de todos los que alquilan a través de su plataforma. Primero buscamos transmitir esta información de manera inductiva, para que los usuarios voluntariamente cumplan con el pago de sus impuestos”, señaló la jefa de la Sunat.

SUNAT. (Foto: El Peruano)

Con estas acciones, la Sunat busca consolidar un sistema tributario más eficiente y asegurar que la economía digital contribuya al desarrollo económico del país. Los streamers de Kick y otros usuarios que perciben ingresos deben declarar a partir de este año para cumplir con la normativa vigente.