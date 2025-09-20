Perú

Sanrio, empresa dueña de Hello Kitty, gana caso contra negocio peruano por venta de productos sin licencia: sanción asciende a S/ 117.325

La resolución del Indecopi no solo impuso una fuerte multa, sino que también ordenó el decomiso de miles de artículos que reproducían sin autorización a los populares personajes Hello Kitty y Kuromi

Alejandro Delgado Tong

Por Alejandro Delgado Tong

Guardar
En enero de 2025, Sanrio
En enero de 2025, Sanrio interpuso su denuncia luego de ser notificada mediante una advertencia emitida por la Sunat. Foto: composición Infobae Perú/Sanrio/Pinterest

La Comisión de Derecho de Autor del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) resolvió a favor de Sanrio Company Ltd., reconocida mundialmente por ser la propietaria de Hello Kitty y otros personajes, de acuerdo a la Resolución N° 456-2025/CDA-INDECOPI, a la cual Infobae Perú tuvo acceso. La decisión se dio tras comprobar que la empresa peruana VIP Party Gifts Perú S.A.C. importó y comercializó artículos que reproducían sin autorización las obras artísticas “Hello Kitty” y “Kuromi”.

La resolución, emitida el 19 de junio de 2025, estableció una sanción económica de 21,93 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), equivalente a S/ 117.325, además de ordenar el decomiso de miles de productos ilegales. El caso marca un precedente en la protección de la propiedad intelectual en el país, al reforzar la importancia del respeto a los derechos de autor en el comercio internacional.

Los orígenes de la denuncia

Sanrio presentó su denuncia en enero de 2025, tras recibir una alerta de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat). La información advertía sobre la importación de mercadería a través de la Declaración Aduanera de Mercancías (DAM) N.º 118-2025-10-015095-01-7-00, en la que se incluían brazaletes y peluches con la imagen de Hello Kitty y Kuromi.

Según la empresa japonesa, VIP Party Gifts Perú no contaba con ningún tipo de autorización para reproducir ni distribuir los personajes. Por ello, solicitó a Indecopi que disponga la incautación de los productos y la imposición de una multa por infringir los derechos patrimoniales de importación.

Los personajes de Sanrio importados
Los personajes de Sanrio importados y distribuidos sin permiso por la empresa peruana. Foto: Indecopi

Inspección e incautación de la mercadería

En abril de 2025, el área de Fiscalización del Indecopi realizó una diligencia de verificación en el depósito temporal de la empresa logística donde se encontraba la mercadería. El acta levantada por los inspectores confirmó la existencia de 2.700 brazaletes de peluche con la imagen de Kuromi y 400 peluches sin relleno con la figura de Hello Kitty.

La cifra incautada no coincidía con la cantidad inicialmente declarada en la documentación aduanera, lo que reforzó la sospecha de irregularidad. Los productos quedaron bajo custodia hasta la resolución final, a fin de impedir su comercialización en el mercado peruano.

Argumentos de la defensa

VIP Party Gifts Perú, a través de su representante legal, tuvo la oportunidad de presentar descargos luego de ser notificada por el Indecopi. No obstante, la Comisión de Derecho de Autor señaló en su resolución que la empresa no acreditó contar con licencias de uso ni permisos de explotación comercial de los personajes.

Al no presentar pruebas suficientes, la compañía no logró desvirtuar los hallazgos que sustentaban la denuncia. Esto llevó a la autoridad a declarar fundada la infracción por importación indebida, aunque se declaró infundada la acusación respecto a la supuesta distribución, al no haberse acreditado plenamente este extremo.

Algunos de los productos de
Algunos de los productos de Kuromi observados. Foto: Indecopi

Multa y cálculo de la sanción

El monto de la multa fue calculado aplicando la metodología establecida en el Decreto Supremo N.º 032-2021-PCM. En dicho procedimiento se toman en cuenta el valor CIF de la mercadería incautada, el tipo de cambio vigente y la cantidad de unidades retenidas.

El resultado arrojó un valor total de 21,93 UIT, equivalente a S/ 117.325,5, cifra que deberá ser cancelada en un plazo máximo de 15 días tras la notificación de la resolución. En caso de incumplimiento, el cobro se ejecutará a través del área de Ejecución Coactiva del Indecopi.

Destino de los productos ilegales

Además de la multa, la resolución ordena que los artículos decomisados sean entregados directamente a Sanrio Company Ltd., en su calidad de titular de los derechos afectados. De acuerdo con la normativa de propiedad intelectual, la entrega al damnificado busca reparar parcialmente el daño causado y evitar que los productos vuelvan al mercado.

El fallo también dispuso que la sanción se inscriba en el Registro de Infractores a la Legislación sobre el Derecho de Autor, lo que implica antecedentes administrativos para la empresa peruana.

Temas Relacionados

Hello KittySanrioIndecopiperu-economia

Más Noticias

Perú vs Brasil EN VIVO HOY: punto a punto de la semifinal del Sudamericano Sub 17 de vóley 2025

Se juega el primer set. La selección peruana buscará dar la sorpresa cuando enfrente a la ‘verdeamarela’ en el Polideportivo Lucha Fuentes. Sigue todas las incidencias

Perú vs Brasil EN VIVO

Marcha de la Generación Z EN VIVO: jóvenes protestan en Lima este 20 y 21 de septiembre contra gobierno de Dina Boluarte y Congreso

Miles de jóvenes, junto a colectivos ecologistas, animalistas y gremios de trabajadores, se reunirán en la Plaza San Martín para recorrer las principales avenidas de Lima, exigiendo transparencia en las decisiones del Gobierno y del Congreso y rechazando la reforma del sistema de pensiones

Marcha de la Generación Z

Gianluca Lapadula está de vuelta en Italia: sumó sus primeros minutos con Spezia en la Serie B 2025/26

El delantero de la selección peruana se hizo presente en la caída a manos del Juve Stabia, en el marco de la cuarta fecha del certamen local. Aspira a recuperar espacio y protagonismo

Gianluca Lapadula está de vuelta

Daddy Yankee cae rendido a la gastronomía peruana: comió pan con chicharrón y chifa en Lima

El cantante reggaetón llegó a Lima y no dudó en disfrutar de nuestros platos principales en mercado de Miraflores y Barrio Chino de Lima

Daddy Yankee cae rendido a

Bandera de One Piece acompaña protestas de la Generación Z en Nepal, Indonesia y ahora Perú: ¿Qué representa para los jóvenes?

La popular bandera ‘Jolly Roger’ del manga de Eiichiro Oda ha sido adoptada por jóvenes en todo el mundo por su mensaje de libertad y resistencia frente a la injusticia

Bandera de One Piece acompaña
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Congreso rindió homenaje al Dr.

Congreso rindió homenaje al Dr. Aubyn Marath por liderar jornada de cirugías pediátricas gratuitas en el INSN San Borja

Gobierno anuncia comprar de 12 aviones subsónicos: ¿realmente funcionan para combatir el narcotráfico y la minería ilegal en Perú?

Sada Goray reaparece en audiencia tras demandar a Fiscalía y exigir un millón de dólares: “Siempre colaboré”

Eduardo Arana habría infringido neutralidad con pronunciamiento a favor de Fuerza Popular, según informe del JEE

Delia Espinoza queda desprotegida: Policía le retira seguridad a pesar de revelar que teme por su vida

ENTRETENIMIENTO

Daddy Yankee cae rendido a

Daddy Yankee cae rendido a la gastronomía peruana: comió pan con chicharrón y chifa en Lima

Hermanos Yaipén revelan por qué Leslie Shaw no estará en concierto de aniversario: “Dice que dejamos de ser sus amigos”

María Pía Copello confirma que sigue en ‘Mande quien Mande’, pero anuncia nuevo proyecto televisivo

Los influencers se suman a la Marcha de la Generación Z de hoy y mañana contra gobierno de Dina Boluarte

Janet Barboza hace inesperada confesión sobre Rafael Cardozo: “Yo fui antes que Cachaza en su vida”

DEPORTES

Perú vs Brasil EN VIVO

Perú vs Brasil EN VIVO HOY: punto a punto de la semifinal del Sudamericano Sub 17 de vóley 2025

Gianluca Lapadula está de vuelta en Italia: sumó sus primeros minutos con Spezia en la Serie B 2025/26

Resultados del Mundial de Vóley Masculino 2025: así van los partidos por los octavos de final del torneo

Exfutbolista de la U. de Chile confía en que ‘azules’ ganarán “por amplio margen” a Alianza Lima por Copa Sudamericana 2025

Universitario vs UTC EN VIVO HOY: minuto a minuto en Trujillo por Torneo Clausura de la Liga 1 2025