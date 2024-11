Solo 1 de cada 100 delincuentes es menor de edad: ¿Es efectiva la polémica ley del Congreso que sanciona con cárcel a adolescentes?

Expertos advierten ineficacia de la medida del Congreso. Foto: composición Congreso/Andina

“Estamos convirtiendo al Perú en Sodoma y Gomorra porque somos muy consentidores”. El congresista de Acción Popular, Edwin Martínez, defiende así su voto a favor de que se sancione con cárcel a menores de 16 y 17 años que cometan delitos graves.

Para el parlamentario, una falta es una falta y muchas veces, los menores de edad se excusan en que son inimputables para cometer crímenes. Si bien Martínez reconoció que no hay cifras que demuestren la efectividad de esta medida, tampoco hay datos que respalden que no sancionarlos funcione.

“Lamentablemente en el país no tenemos políticas penitenciarias. No tenemos políticas de formación ciudadana y no tenemos políticas de educación. Entonces, si tú no tienes una buena política de educación, no vas a poder formar bien a la población. (...) Tenemos que pensar bien que queremos para nuestra sociedad, hoy. Nos guste o no nos guste, estamos en un estado de emergencia, donde la criminalidad alcanzó un alto índice, que tenemos que frenar. Y la medida drástica, no es la más adecuada, pero sí la más eficiente”, indicó en declaraciones a Infobae Perú.

El Pleno del Congreso aprobó la imputabilidad de menores en segunda votación - crédito composición Infobae Perú

Su colega, la parlamentaria Norma Yarrow, de Renovación Popular, también votó a favor de esta medida. La congresista señaló que en la actualidad las bandas criminales reclutan a menores de edad para fines delincuenciales. “Hemos visto en menores de edad que agarran un arma, y lamentablemente, sin ningún tipo de arrepentimiento, te matan porque saben que son inimputables”.

Sin embargo, recordó que la atención a la imputabilidad a menores de edad pone en la palestra pública la necesidad de hacer toda una reforma al sistema de justicia y ver qué políticas se implementan desde el Estado para crear nuevos centros de detención a menores.

“Es un momento de poner un alto. Llamar la atención del Ejecutivo, como también llamar la atención al Ministerio Público y también llamar la atención a las familias para el cuidado de sus hijos. (...) La mayor parte de extorsiones y asesinatos en motocicletas, están hechas por menores de 18 años. Entonces, acá estamos en un problema, el sistema es el que no está funcionando. Es más, esto me va a obligar a mí a hacer centros de reclusión para menores, mejorar el sistema carcelario, ver que el Ministerio Público aplique las penas”, declaró a Infobae Perú.

Congresistas Yarrow y Martínez se mostraron a favor de sancionar con prisión a menores que cometan delitos graves.

En contra

Claro que también hay congresistas que consideran que la solución a los altos índices de criminalidad que afronta el país no es sancionar con cárcel a los menores de 16 y 17 años. El congresista Guillermo Bermejo de Juntos Por el Perú - Voces por el Pueblo dijo que la propuesta es “absurda” y que no resuelve el tema de fondo.

“Es una medida populista, que trata de agradar a las tribunas y creen que con eso se va a resolver, y como ves, han pasado semanas. Igual que con otras leyes, donde estamos aumentando penas, y sigue el sicariato, sigue el secuestro. Entonces, mientras no tratamos el problema de fondo, que es la pobreza, mientras no le demos una solución al ausentismo en las escuelas, mientras no generemos fuentes de trabajo, pues podremos poner las leyes más draconianas que ustedes quieran, pero el fondo no va a funcionar”, enfatizó.

En la misma línea, en conversación con Infobae Perú, su ex colega de bancada y vocero de Perú Libre, Flavio Cruz, se pronunció en contra de esta iniciativa y espera que la Mesa Directiva agende la votación a la reconsideración, pero si es que esta norma se aprueba, la bancada presentará una propuesta para que los menores de 16 y 17 puedan participar en las elecciones.

“Estamos en contra nosotros, justo porque soy profesor. No se puede imputar. Y, estamos viendo la forma de que si eso se aprobara, nosotros, también vamos a plantear que los adolescentes de 16 y 17 años también voten en las elecciones, como pasa en muchos países, Argentina, Cuba y en otros sitios. Si los vamos a considerar como mayores de edad es muy importante, también que participen en las decisiones del país. Entonces, que también tengan derecho a votar”, explicó.

Guillermo Bermejo y Flavio Cruz están en contra de medidas punitivas contra adolescentes de 16 y 17 años. Foto: Congreso

El círculo de la violencia

El 20 de noviembre se cumplieron 35 años de la aprobación de la Convención sobre los Derechos del Niño, un tratado internacional, al que el Perú está adscrito. Esta convención es una herramienta de políticas públicas que, entre otras cosas, recomienda mantener alejado al menor del sistema penal.

Por eso es preocupante que a más de 30 años, uno de los poderes del Estado apruebe un proyecto de ley que, en lugar de proteger a los adolescentes, los expone a una espiral de violencia.

Beatriz Gamarra, oficial de Protección de Unicef Perú, habló del impacto negativo que la aprobación de este proyecto tendría en las infancias. Recordó lo que indica la Convención sobre los Derechos del Niño, que sí se debe intervenir con justicia, pero con protección.

A pesar de que solo el 1% de los delitos es cometido por menores de edad, el Congreso aprobó una ley que sanciona con cárcel a adolescentes, medida que expertos califican de ineficaz.

La funcionaria indicó que las pocas cifran que existen en Perú sobre la incidencia delictiva en menores de edad dicen que la privación de libertad no es una medida efectiva y que al contrario expone a los adolescentes más vulnerables a un sistema penitenciario fallido y a un círculo de violencia.

Los datos del Ministerio Público y el Poder Judicial indican que, de cada 100 delincuentes, solo uno es menor de edad. Esto significa que el porcentaje de adolescentes de 16 y 17 años que cometen delitos es inferior al 9 %.

Además, otras cifras relevantes refuerzan esta tendencia. Solo el 4 % de los menores sancionados con medidas correctivas reincide en actos delictivos, mientras que la tasa de reincidencia entre aquellos que recibieron una pena de prisión efectiva asciende al 7 %.

Diferentes contextos

Carmen Lagos, especialista en psiquiatría del niño y adolescente de la Pontificia Universidad Católica de Chile, explicó que las medidas punitivas son poco efectivas, porque cada menor proviene de un contexto diferente. La neurociencia plantea que hay menores de 15 años que tienen el control de impulsos de un niño de 2 años, y que debido al entorno violento en el que crecieron, su cerebro está programado para estar siempre alerta.

Carmen Lagos, especialista en neurociencia, considera que hay que tratar a cada menor infractor de acuerdo al contexto.

Lagos añade que el cerebro está en formación hasta los 25 años, por lo que si se envía a un menor de 16 y 17 a un entorno donde hay más violencia, no se va a corregir su actitud, sino que se empeora. La doctora también aclaró que no se trata de dejar sin castigo a los menores que comenten delitos.

“Entonces, hay que ver un poco el perfil del chico, para ver cuál es el medio indicado y en qué contexto también ocurrió la situación. Pero de que hay que hacer algo, hay que hacer algo. No es como que uno diga, ‘a no, si es menor de edad, entonces no (se castiga)’. Hay que ver qué fue lo que pasó, por qué ese niño está teniendo esa conducta, para poder saber cómo tratar”, comentó.