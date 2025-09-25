Padre de menor de 11 años captada por sujeto en redes sociales dio detalles de su rescate de su hija

El padre de la niña menor de edad, quien fue captada a través de videojuegos y desaparecida por 72 horas, da detalles sobre el rescate de la menor. | RPP Noticias

Una menor de 11 años que había sido reportada como desaparecida en San Juan de Lurigancho fue finalmente ubicada en el distrito de Ate, gracias a la intervención de la Policía Nacional del Perú y a la alerta oportuna de un pasajero.

La niña, que cursa el quinto grado de primaria, había sido captada por un sujeto de 39 años de edad a través de un videojuego en línea y estuvo en paradero desconocido por más de 40 horas.

El acusado, identificado como Jonathan Félix Laynes Moncada, fue detenido el martes 23 de septiembre en una cúster de la línea “El Chosicano”, cuando se trasladaba junto a la menor. El operativo se activó tras la denuncia de la familia y la rápida acción de una ciudadana que reconoció al sujeto y contactó con las autoridades.

Padre de la menor de 11 años hallada en Santa Clara sospecha que el presunto abusador de su hija intentaba escapar. (Capturas TVPerú/RPP, Composición Infobae)

Se hacía pasar por un menor de edad

Según la familia, el agresor se ganó la confianza de la niña fingiendo tener 12 años, valiéndose de varias cuentas en redes sociales y videojuegos. El domingo, alrededor de las 7 p.m., Laynes llegó hasta las inmediaciones del paradero Las Flores, en San Juan de Lurigancho, y se llevó a la menor con rumbo desconocido.

“Por las redes sociales la había captado (...) La llevó hasta Santa Clara, y de ahí, gracias a las personas que se unieron a la causa, me llamaron por teléfono y me ayudaron a encontrar a mi niña”, relató Marcos Tintayo, padre de la menor.

Durante tres días —domingo, lunes y parte del martes— el hombre mantuvo a la niña con él, hasta que una pasajera notó su actitud sospechosa y alertó a la Policía Nacional.

Menor de 11 años desaparece en SJL con sujeto a quien habría conocido en un juego virtual de Free Fire | Foto composición: Infobae Perú

El rostro del presunto abusador y de la menor habían sido difundidos por los familiares y se activó la Alerta Amber del Ministerio del Interior. La menor fue hallada en “buen estado físico”, aunque posteriormente se ha confirmado que fue víctima de abuso sexual.

Sospechan que intentaba escapar

En diálogo con RPP, el padre destacó la valentía de la ciudadana que permitió frenar la fuga del agresor. “Al parecer, se dio cuenta que la estaban buscando en Santa Clara y (él) quiso escapar, pero gracias a Dios y a ese pasajero, llegó a comunicarse con la Policía y lo detuvieron”, señaló.

La menor fue conducida inmediatamente a una revisión médica y puesta bajo resguardo. Laynes Moncada fue trasladado a la comisaría de Santa Clara, donde inicialmente negó haber cometido algún delito, pero posteriormente confesó, de manera fría y entre risas, el abuso sexual ante los efectivos policiales.

El presunto responsable, identificado como Jhonathan Laynes Moncada, habría contactado a la niña a través de un videojuego en línea. (24 Horas)

Familia pide cadena perpetua

El abogado de la familia ha señalado que los delitos cometidos por Laynes configuran una situación grave que podría derivar en una condena de cadena perpetua. “Con toda seguridad”, indicó, refiriéndose a las consecuencias legales que enfrentará el acusado, al tratarse de una menor catorce años, lo cual está respaldado en el Código Penal.

El día de hoy se han continuado con las diligencias, específicamente, una pericia psicológica de el sujeto. El caso ha generado una fuerte conmoción por la forma en que se produjo el rapto, a partir del uso manipulador de plataformas digitales y videojuegos para acercarse a una menor de edad.