La confesión del sujeto que mantuvo cautiva a una niña de 11 años tras captarla en un videojuego por más de 40 horas

La desaparición de la escolar en San Juan de Lurigancho activó una búsqueda y permitió identificar el patrón de captación de menores a través de videojuegos y redes sociales

Por Clara Giraldo

Una niña de 11 años permaneció desaparecida por más de cuarenta horas. El caso comenzó cuando la menor fue captada por Jonathan Laynes Moncada a través de un videojuego en línea. La investigación permitió reconstruir el caso, la búsqueda y el posterior reencuentro con su familia.

Luego de ser detenido, este hombre confesó que permaneció con la menor durante estas horas. Reconoció que mantuvo a la niña en su habitación durante este tiempo. Según su propia confesión, compartieron alimentación y juegos, el medio por donde logró ponerse en contacto.

Tu mamá me va a poner denuncia, me va a poner esto. ‘No, no, yo vengo ya contigo’. No, te vas a quedar ni dos días y de ahí te vas. No quiero un problema. Ya, pues, hasta que hemos quedado ahí, hemos comido, hemos tomado el desayuno, hemos salido a pasear”, relata su captor en un video que accedió Panamericana.

La angustia de la familia logró que la búsqueda continúe así no sea en presencia de la PNP. Es así como el padre solicita cadena perpetua para este sujeto por raptar a la menor.

La menor ya se encuentra resguardada por las autoridades y pasando los exámenes médicos correspondientes para conocer su estado de salud.

¿Cómo fue captada la menor?

La menor había conocido a Jhonathan Laynes Moncada, de 39 años, a través de TikTok y el chat de Free Fire, un popular videojuego en línea. El domingo 21, cerca de las 6:00 p.m., luego de salir de su casa en San Juan de Lurigancho junto a su mascota, la niña se dirigió al encuentro con el acusado.

Cámaras de seguridad registraron el recorrido de la menor junto al hombre por el parque Reino Unido de Gran Bretaña, un trayecto habitual para la niña y su mascota, lo que permitió identificar el momento en que ingresó al parque y luego se perdió su rastro en otro sector del distrito.

La familia detectó su ausencia y acudió a la Dirincri para interponer la denuncia y trabas en el proceso. Frente a dificultades iniciales con las autoridades, insistieron públicamente en la necesidad de acelerar la búsqueda. Madres, vecinos y el entorno cercano manifestaron su preocupación y exigieron respuestas inmediatas.

Las labores de búsqueda se intensificaron luego de que el Ministerio del Interior activó los protocolos especializados y la división de búsqueda de personas realizó operativos de inteligencia. El padre de la menor participó activamente en el rastreo.

Ubicación y captura del sujeto

Vecinos de Ate Vitarte notaron comportamientos inusuales y aportaron información clave para localizar a la niña, quien fue descrita con rostro de preocupación. Uno de los testimonios sugirió la sospecha de que la menor podría haber sido víctima de captación por parte de un adulto.

Fue un agente de la comisaría de Santa Clara logró ubicar a la menor gracias a la difusión de su fotografía. Un ciudadano alertó sobre su presencia y se ejecutó una intervención a un vehículo de transporte público, donde la menor se encontraba junto al acusado, quien fue detenido.

