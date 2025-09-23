Niña de 11 años desaparece en SJL y cámaras la muestran con un hombre en Huachipa: la contactó por juego Free Fire

Padre de niña desaparecida en SJL denuncia llamadas extorsivas por información de su hija | Video: Buenos Días Perú

La desaparición de Madhaley Nathaly Tintayo Raymundo, de tan solo 11 años, mantiene en vilo a su familia y vecinos de San Juan de Lurigancho. La menor fue vista por última vez saliendo de su vivienda en compañía de un hombre al que conoció por internet, según revelaron las primeras investigaciones.

El rastro que dejó la menor

El caso salió a la luz cuando los padres de Madhaley encontraron su celular en casa. En el dispositivo hallaron conversaciones de WhatsApp con quien sería Jhonathan Laynes Moncada (39), el presunto captor, quien la llamaba con frases como “Hola preciosa”. De acuerdo con su progenitor, el contacto entre ambos habría iniciado a través de juegos en línea como Free Fire.

Cámaras de seguridad registraron a la niña caminando junto al sujeto en la zona de Huachipa, lo que marcó el último rastro confirmado antes de que desapareciera.

Padre continúa búsqueda de menor sin apoyo policial

El padre de Madhaley, identificado como Marcos, no se ha detenido desde el domingo en su afán por encontrarla. Denunció que la Policía solo lo acompañó durante una hora y, tras retirarse por otras diligencias, quedó prácticamente solo en la búsqueda. Desde entonces ha recorrido distintos distritos, ingresando incluso a hostales en Surco, San Juan de Miraflores, El Agustino y nuevamente San Juan de Lurigancho.

Menor de 11 años desaparece en SJL con sujeto a quien habría conocido en un juego virtual de Free Fire | Foto composición: Infobae Perú

En medio de la angustia, Marcos denunció haber recibido llamadas extorsivas en las que le exigían 2.000 soles a cambio de revelar el paradero de la menor. Una de estas comunicaciones se produjo incluso frente a agentes policiales. El progenitor, a través de las cámaras del noticiero Buenos Días Perú, invocó a estas personas del mal vivir a enviar falsas esperanzas y abstenerse a solicitar dinero.

La madre de la niña interpuso la denuncia en la comisaría de Santa Elizabeth y familiares cercanos acudieron a la Dirincri para pedir acciones inmediatas. “La hizo salir con engaños. Mi hija vivía con su mamá”, declaró el padre entre lágrimas.

Durante una vigilia organizada por los vecinos, surgió una alerta de que la menor habría sido vista en Huachipa, específicamente en el paradero Carapongo. La información ya fue puesta en conocimiento de las autoridades.

Llamado a la ciudadanía

La Policía Nacional habría identificado al sospechoso y continúa con las diligencias para dar con su paradero. Mientras tanto, la familia implora ayuda a la población. “Vuelve, hija, te extrañamos”, fue el mensaje que su madre lanzó en medio de la vigilia, acompañado de pancartas y videos difundidos en redes sociales.

Cualquier persona que tenga información sobre Madhaley puede comunicarse al 114 o acudir a la comisaría más cercana.

¿Qué es el grooming y cómo actuar frente a estos casos?

El grooming es una forma de acoso y abuso sexual en línea en la que un adulto se gana la confianza de un menor de edad mediante engaños, manipulación o afecto falso con el objetivo de obtener imágenes íntimas, mantener conversaciones sexuales o concretar encuentros presenciales.

Este delito suele comenzar en espacios virtuales como redes sociales, chats, videojuegos en línea o aplicaciones de mensajería, donde los agresores se hacen pasar por personas de la misma edad o utilizan estrategias para acercarse poco a poco a los niños y adolescentes

Algunas señales de alerta pueden ser:

El niño o adolescente pasa demasiado tiempo en línea con una sola persona.

Recibe regalos virtuales, recargas de celular o promesas de obsequios.

Se muestra nervioso o intenta ocultar conversaciones en su teléfono o computadora.

Tiene cambios de ánimo repentinos o evita hablar sobre sus actividades en internet.

¿Cómo actuar frente a estos casos?

No culpar al menor: Es fundamental darle confianza y explicarle que él o ella no tiene la culpa. Guardar las pruebas: Conservar mensajes, capturas de pantalla y registros de llamadas para la denuncia. Denunciar de inmediato: En Perú, se puede acudir a la Policía Nacional (División de Investigación de Delitos de Alta Tecnología – Divindat). Llamar a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Presentar la denuncia en cualquier comisaría o a través de la Dirincri. Acompañar psicológicamente: El apoyo emocional es clave, ya que el menor puede sentirse confundido, amenazado o avergonzado. Prevenir: Supervisar el uso de internet y redes sociales. Hablar abiertamente con los hijos sobre los riesgos en línea. Configurar controles parentales y privacidad en dispositivos.