Indignación por nuevo caso de discriminación: hombre iracundo lanza insultos a joven que pasó cerca de él sin pedir permiso

Sujeto lanza insultos racistas a mujer en un minimarket. Foto: Composición Infobae Perú

Un hombre visiblemente alterado lanzó insultos racistas a una mujer que cruzó cerca de él en un minimarket en Lima, sin pedirle permiso. El incidente, registrado por las cámaras de seguridad del local, se difundió rápidamente en redes sociales, lo que generó una ola de indignación entre los usuarios.

La joven afectada intentó mantener la calma mientras el hombre la increpaba de forma agresiva. Sus intentos de diálogo cortés no lograron detener la actitud hostil del sujeto, quien persistió en lanzar insultos racistas y mostró un comportamiento desbordado ante los presentes.

Este caso ocurrió pocos días después del episodio protagonizado por la influencer Alejandra Argumedo en el Metropolitano, donde también se registraron expresiones discriminatorias hacia usuarios del transporte público. Ambos hechos refuerzan la evidencia sobre la permanencia de actitudes racistas en espacios públicos de Lima.

Sujeto reacciona con insultos raciales en local comercial

Las imágenes de las cámaras de seguridad muestran al hombre en el pasillo del minimarket, situado entre la entrada y la caja. Mientras prestaba atención a la vitrina de panes, la joven clienta pasó frente a él de manera inadvertida, lo que desató la ira del sujeto.

Insultos racistas a joven en minimarket provocan indignación. Fuente: X/ ChacoteroPeru

“Se pide permiso”, reclamó el hombre con tono irrespetuoso. La joven respondió: “Disculpe, no me percaté, sea más cortés”, intentando moderar la situación. Sin embargo, el hombre prosiguió con insultos y actitudes hostiles.

“¡Tienes todo el espacio por detrás y decides pasar por mi delante, ignorante!”, gritó el agresor. Añadió: “¡Lárgate mejor, oe, lárgate!”. La joven mencionó la falta de respeto, pero el hombre continuó con expresiones raciales ofensivas como “Ignorante” y “Tú estás loca o qué te pasa”.

Usuarios exigen acción de autoridades

Al difundirse las imágenes, usuarios en redes sociales exigieron a autoridades como el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (Mimp), la Defensoría del Pueblo y el Ministerio Público que ejecuten acciones inmediatas. Resaltaron la gravedad de la agresión verbal, comparable a incidentes recientes en Lima.

Hasta el cierre de esta edición, a diferencia de lo ocurrido en el Metropolitano con Alejandra Argumedo, las instituciones competentes no han emitido pronunciamiento oficial. Esta ausencia de respuesta preocupa a la ciudadanía.

Organizaciones defensoras de derechos humanos subrayan la importancia de sancionar y registrar este tipo de hechos, con el propósito de evitar que las conductas discriminatorias se normalicen en el espacio público.

Influencer lanza insultos racistas en bus del Metropolitano

En una unidad del Metropolitano de Lima, se documentó un episodio que evidencia la vigencia de la discriminación en lugares públicos. La influencer Alejandra Argumedo Alegre profirió insultos racistas contra pasajeros.

El altercado de Alejandra Argumedo en el Metropolitano, registrado en video, mostró insultos racistas y motivó la intervención de la Defensoría, que pidió esclarecer el caso con urgencia. (TikTok)

El video capta a Argumedo lanzando frases como: “Serranos son y serranos morirán”, mientras comparaba a los pasajeros con llamas, vicuñas y alpacas. Estas manifestaciones crearon un ambiente de tensión y rechazo entre los presentes.

Después de la difusión del video, Argumedo fue identificada, lo que generó debate sobre la responsabilidad de los influencers en sus plataformas. El caso derivó en pronunciamientos oficiales y puso en primer plano la urgencia de sancionar la discriminación.

Hasta tres años de cárcel para quienes cometan discriminación

El abogado penalista Julio Rodríguez aclaró que estos comportamientos van más allá de una simple ofensa. La discriminación está estipulada en el Código Penal peruano y puede acarrear hasta tres años de prisión o trabajos en beneficio de la comunidad.

Rodríguez explicó que los calificativos emitidos contra pasajeros en lugares públicos constituyen el delito de discriminación según el artículo 323 del Código Penal. Las sanciones pretenden que los agresores asuman responsabilidad y comprendan las consecuencias de sus actos.

Rodríguez precisó que la normativa peruana castiga los insultos racistas bajo el artículo 323 del Código Penal, que establece sanciones proporcionales a la gravedad de la conducta.

Además de la pena de cárcel, la legislación contempla medidas como el trabajo comunitario, buscando enfrentar al infractor con el impacto real de sus acciones. Con estas medidas se pretende evitar la repetición de comportamientos discriminatorios en una sociedad caracterizada por su pluralidad y diversidad racial.