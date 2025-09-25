El nombre falso que usó ‘El Monstruo’ para burlar a la policía: el criminal más buscado de Sudamérica cayó en Paraguay

‘El Monstruo’ usaba identidad falsa en Paraguay para escapar de la justicia. (Crédito: Canal N)

Tras permanecer tres años prófugo, el peruano Erick Moreno Hernández, conocido como “El Monstruo” y señalado como líder de la organización criminal Los Injertos del Norte, fue capturado en Paraguay utilizando documentación falsa. El cabecilla de la red delictiva, dedicada al sicariato, extorsión y secuestros, se había movido entre Bolivia, Brasil y Paraguay para escapar de las autoridades, hasta que finalmente fue ubicado y detenido.

De acuerdo con información difundida por el periodista paraguayo Iván Leguizamón, el criminal peruano usaba la identidad de Pierre Jesús Neciosub Rodríguez, nombre con el que aparecía en cédulas y pasaportes adulterados. Estos documentos confirmaron cómo buscaba consolidar su fachada para permanecer en el país sin levantar sospechas.

‘El Monstruo’ usó una identidad falsa para ingresar a Perú. (Foto: Captura video/Canal N)

Irá a cárcel de máxima seguridad en Paraguay

Dos jueces de Paraguay resolvieron que “El Monstruo” no sea trasladado de inmediato al Perú, sino que quede recluido en una cárcel de máxima seguridad. El detenido manifestó que no quiere regresar a su país y argumentó problemas de salud como parte de su defensa.

Además, Moreno Hernández aseguró que durante su tiempo en la clandestinidad contó con protección de la Policía Nacional del Perú (PNP) para evadir la justicia. Si bien esa versión aún no ha sido corroborada, lo que sí quedó acreditado es que portaba varios documentos falsos con identidades ficticias.

Tras la captura de Erick Moreno en Paraguay, la PNP lo entrevistó y le recordó un acuerdo de 2021 en Perú donde se le advirtió sobre futuros secuestros. | Composición: Infobae Perú

Un golpe a ‘Los Injertos del Norte’

La captura de Erick Moreno Hernández representa un duro golpe para Los Injertos del Norte, organización considerada una de las más violentas de la criminalidad organizada peruana. Sus integrantes han sido vinculados con asesinatos por encargo, secuestros extorsivos y cobro de cupos en el norte del país.

Con la detención de su principal cabecilla, las autoridades esperan debilitar la estructura de la banda, aunque especialistas en seguridad advierten que la red aún mantiene operaciones y que el proceso de extradición será clave para enfrentar a Moreno Hernández ante la justicia peruana.

Alias ‘El Monstruo’ escondía su verdadera identidad en Paraguay con el nombre de Pierre Jesús Neciosub Rodríguez. (Foto composición: Infobae Perú/Canal N)

‘Monstruo’ dice haber pagado a policías

De acuerdo con el periodista paraguayo Iván Leguizamón, durante su captura en Paraguay, Erick Moreno Hernández se identificó con su nombre completo y señaló su nacionalidad peruana. El cabecilla de Los Injertos del Norte no ocultó que era buscado en su país y, además, intentó deslindar responsabilidades sobre los crímenes cometidos por la organización que lideraba.

Según relató Leguizamón en entrevista con Exitosa, el delincuente incluso acusó a la Policía Nacional del Perú de corrupción y de cargarle todos los delitos ocurridos en Lima. “Dijo su nombre completo, reveló que es peruano y, al poco tiempo, contó que era buscado en su país. Es más, aseguró que la Policía de Perú es muy corrupta y que lo culpan de todo lo que pasa en Lima”, precisó el periodista.

El Monstruo acusa a la Policía peruana de corrupción

Acusaciones a la PNP

En junio pasado, pocos días después de los megaoperativos que desarticularon a su organización criminal, Erick Moreno Hernández, alias El Monstruo y cabecilla de Los Injertos del Norte, difundió un video de más de seis minutos en el que lanzó graves acusaciones contra las fuerzas del orden.

En la grabación, aseguró que algunos agentes que participaron en los operativos para capturarlo habrían mantenido contacto con él y, además, recibido dinero a cambio de favores.

Erick Moreno Hernández recibió información de la Policía de Perú sobre operativos y así logró evitar su captura, según información de inteligencia de la PNP | Foto composición: Infobae Perú

“Lo que más risa me da es que algunos policías que han participado en ese operativo han conversado conmigo y han recibido su platita. Y si hablara quiénes más están metidos no estarían allí”, afirmó Moreno Hernández, con el rostro cubierto y la voz distorsionada.