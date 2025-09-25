Bronquitis y asma: ¿cuál es la diferencia entre estas enfermedades respiratorias?

La bronquitis consiste en la inflamación de los bronquios, los conductos que llevan aire hacia los pulmones (Freepik)

La bronquitis y el asma son dos enfermedades respiratorias comunes que afectan a muchas personas en el Perú y en el mundo. En el Perú, las infecciones respiratorias agudas (IRA) representan una carga importante para el sistema de salud, con decenas o cientos de miles de casos notificados cada año.

El Seguro Social de Salud (EsSalud) advierte que los casos de bronquitis se presentan con frecuencia especialmente en adultos mayores, sobre todo durante los cambios de estación. En cuanto al asma, el Ministerio de Salud (Minsa) estima que su prevalencia en el Perú ronda el 7,1 % en la población general.

A pesar de que la bronquitis y el asma comparten síntomas como la tos, las sibilancias (silbidos al respirar) y la dificultad para respirar, se trata de enfermedades diferentes con mecanismos, pronósticos y tratamientos distintos. Por ello, es vital distinguir entre ellas correctamente, para que el manejo clínico sea adecuado y evitar complicaciones.

¿Qué es la bronquitis?

El asma es una enfermedad inflamatoria crónica de las vías respiratorias, caracterizada por una hiperreactividad bronquial (Andina: Agencia Peruana de Noticias)

La bronquitis consiste en la inflamación de los bronquios, los conductos que llevan aire hacia los pulmones. Puede manifestarse de forma aguda (transitoria) o crónica (persistente).

En la bronquitis aguda , la causa suele ser una infección viral (resfrío, gripe, virus respiratorio sincitial, etc.), y menos frecuentemente bacteriana.

La bronquitis crónica es una forma persistente que generalmente forma parte del espectro de la EPOC (enfermedad pulmonar obstructiva crónica), especialmente en fumadores o personas con exposición prolongada a contaminantes o polvo.

Síntomas comunes de la bronquitis:

Tos persistente, inicialmente seca y luego productiva (con moco)

Producción de esputo (mucosidad)

Sensación de opresión en el pecho

Cansancio o fatiga

Sibilancias o silbidos al respirar

Dificultad para respirar, especialmente al esfuerzo

A veces fiebre o malestar general (en el caso agudo)

La bronquitis aguda suele durar días o semanas, mientras que la crónica es recurrente y puede durar meses o años, con episodios de exacerbación.

¿Qué es el asma?

El asma es una enfermedad inflamatoria crónica de las vías respiratorias, caracterizada por una hiperreactividad bronquial: los bronquios reaccionan exageradamente a estímulos como alérgenos, aire frío, ejercicio, irritantes, etc. Esa reacción provoca contracción del músculo liso bronquial, inflamación local y producción de moco, lo que estrecha el paso del aire.

Síntomas típicos del asma:

Sibilancias (silbidos al exhalar)

Tos, que puede empeorar especialmente en la noche o la madrugada

Opresión en el pecho

Dificultad para respirar, especialmente durante ataques o ante desencadenantes

Las exacerbaciones asmáticas pueden llegar a crisis agudas severas que requieren intervención médica

Diferencia entre bronquitis y asma

Tanto para la bronquitis como para el asma se emplean broncodilatadores (Clínica CIC/Infobae Perú)

Aunque bronquitis y asma pueden parecer similares en sus síntomas, tienen diferencias clave en su fisiopatología, curso y tratamiento:

Naturaleza Bronquitis : Es la inflamación de los bronquios, generalmente causada por una infección (en el caso de la bronquitis aguda) o por exposición prolongada a contaminantes y humo (en la bronquitis crónica). Asma : Es una enfermedad inflamatoria crónica caracterizada por hiperreactividad bronquial.

Curso temporal Bronquitis : La forma aguda es autolimitada y suele resolverse en días o semanas; la crónica es persistente y recurrente. Asma : Es crónica, con episodios de exacerbación y períodos de remisión.

Mecanismo de obstrucción Bronquitis : La obstrucción de los bronquios ocurre por inflamación y aumento de secreciones. Asma : La obstrucción se produce por broncoespasmo, inflamación y producción de moco.

Desencadenantes típicos Bronquitis : Infecciones virales o bacterianas, exposición a polvo, humo o contaminantes. Asma : Alérgenos, ejercicio, aire frío, irritantes o infecciones respiratorias.

Tratamiento Bronquitis : En la forma aguda se utilizan broncodilatadores, expectorantes y, en casos bacterianos, antibióticos. En la crónica, es clave el control de factores de riesgo como el tabaquismo y la polución. Asma : Se emplean broncodilatadores de acción corta y larga, corticoides inhalados, medicamentos de mantenimiento y control de desencadenantes.

Reversibilidad Bronquitis : En muchos casos, la obstrucción es solo parcialmente reversible. Asma : La obstrucción es altamente reversible con el tratamiento adecuado.

Edad de inicio típica Bronquitis : Puede presentarse en todas las edades. La bronquitis aguda es muy común en niños y adultos durante las infecciones respiratorias. Asma : Suele comenzar en la infancia, aunque también puede manifestarse en adultos.

