Perú

Bloquean la Panamericana Norte: transportistas de la Línea 41 denuncian extorsiones y ataques que ponen en riesgo sus vidas

Choferes y cobradores improvisaron un bloqueo en la Panamericana Norte tras el ataque armado contra una de sus unidades en Villa El Salvador. Denuncian que las mafias los hostigan a diario y que el Estado no los protege

Jazmine Angulo

Por Jazmine Angulo

Guardar

A la altura del paradero Acobamba, en Puente Piedra, choferes y cobradores de la Línea 41 decidieron paralizar sus labores y colocar sus buses atravesados en la vía en dirección al sur. Lo que para algunos usuarios parecía un hecho planificado, en realidad fue, según los propios protagonistas, una acción improvisada para visibilizar una problemática que, dicen, ya no soportan: las extorsiones de bandas criminales.

La protesta interrumpe el tránsito y deja aislado al distrito de Puente Piedra. La Policía Nacional del Perú llegó hasta el lugar para restablecer el orden y evitar que la situación escalara. Sin embargo, los transportistas insistieron en que no buscaban enfrentamientos, sino ser escuchados. “Esto no ha sido planeado, pero nos estamos sumando a muchos colegas que están haciendo su protesta con sus unidades”, señaló un conductor frente a las cámaras.

El bloqueo fue la respuesta inmediata a una seguidilla de ataques sufridos por empresas de transporte público. El más reciente ocurrió en Villa El Salvador, donde un bus de la misma línea fue atacado a balazos en plena madrugada y recibió una carta con amenazas directas contra la gerencia. El incidente, registrado por cámaras de seguridad, encendió las alarmas dentro del gremio y terminó por detonar el malestar acumulado.

“Nosotros tenemos hijos, como todos ustedes, pero somos los más vulnerables. Nos están matando a diario, quedan desamparados niños y esos futuros se pierden”, expresó otro de los choferes que se sumó a la protesta en la Panamericana Norte.

Extorsión y violencia en el transporte público

Disparan contra bus de la “Línea 41” en Villa El Salvador y dejan carta extorsiva - Buenos Días Perú

El ataque contra el bus de la Línea 41, registrado en la avenida Mariano Pastor Sevilla de Villa El Salvador, mostró una dinámica que se repite con frecuencia: un vehículo particular se acerca, delincuentes disparan y dejan un mensaje extorsivo. En este caso, los atacantes utilizaron el limpiaparabrisas para colocar una carta en la que exigían el pago de un cupo, acompañado de un número telefónico con extensión extranjera.

“Es una pena que su gerencia poco o nada les importe la integridad de sus colaboradores. Desde mucho tiempo tienen conocimiento y no dan respuesta. Comuníquense con mi persona. Soy la seguridad. Se terminó la paciencia”, decía el mensaje difundido en un noticiero matutino.

El ataque no dejó heridos porque la unidad estaba estacionada en una cochera improvisada. Sin embargo, los disparos en la parte frontal y cerca de los faros del vehículo dejaron clara la amenaza. Los conductores de la empresa decidieron no iniciar su servicio habitual y estacionaron las unidades en la misma avenida como medida preventiva.

La protesta y el reclamo de los transportistas

Disparos y amenaza de extorsionadores
Disparos y amenaza de extorsionadores obligan a Línea 41 a suspender servicio en Villa El Salvador - Buenos Días Perú

La manifestación de la Línea 41 no se limitó a un acto de bloqueo. Fue también un espacio de denuncia pública. “Queríamos llegar al Congreso, pero los policías nos cerraron la vía. Ellos quieren capturar a las cabezas, por eso evité hablar antes. Pero ahora digo la verdad: estamos reclamando porque ya no se puede más”, explicó uno de los voceros improvisados durante la movilización.

Los transportistas denunciaron además que cada vez que intentan organizar protestas formales son objeto de persecución. “No vamos a convocar, esto va a ser improviso. Cada vez que planificamos en los sindicatos, ya nos esperan en Lima con bombardas o nos siembran cosas. No vamos a permitir que nos calumnien”, advirtió un chofer.

En algunos de los vehículos que participaron de la protesta se observaron stickers que, según la Policía, serían marcas utilizadas por las mafias para identificar a las empresas que deben pagar cupos.

Temas Relacionados

Panamericana Nortebloqueanlínea 41peru-noticias

Más Noticias

Polémica por posible aumento del pasaje en la Línea 1 del Metro de Lima: Congreso exige que no se afecte a millones de usuarios

La intención de subir la tarifa del pasaje de la Línea 1 genera preocupación entre sus usuarios. Se advierte que un alza impactaría la economía familiar de quienes usan este servicio como principal medio de transporte

Polémica por posible aumento del

Extirpan tumor dentro del corazón de una adolescente de 13 años en INSN de Breña

El procedimiento requirió detener el corazón durante una hora. La función cardíaca y pulmonar fue asumida de manera temporal por una máquina de circulación extracorpórea

Extirpan tumor dentro del corazón

Conductor violento se enfrentó a la Policía en Miraflores: debía más de S/19.000 en papeletas

El chofer acumulaba desde abril sanciones por infracciones de tránsito equivalentes a S/3.930, a las que se añadió una multa de S/16.050 por brindar el servicio de colectivo sin autorización

Conductor violento se enfrentó a

‘El Monstruo’ permanecerá en prisión de máxima seguridad en Paraguay y se niega a ser extraditado al Perú

La Justicia de Paraguay ordenó prisión preventiva para Erick Moreno Hernández mientras evalúa su extradición a Perú

‘El Monstruo’ permanecerá en prisión

Los ODS de la ONU y una carrera por descarbonizar la construcción en el Perú: sector genera el 37% de emisiones a nivel global

El sector de la edificación representa casi el 37% de las emisiones energéticas globales, lo que impulsa la adopción de prácticas responsables y tecnologías limpias para cumplir metas ambientales internacionales

Los ODS de la ONU
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Antauro Humala en contra de

Antauro Humala en contra de que Fuerza Popular sea ilegalizado y busca un fallo del TC para recuperar su partido

Rafael López Aliaga insiste en que EE.UU. reclamará al Gobierno de Boluarte por tren Lima-Chosica: “El tema es conocido”

Contraloría exige 254 millones de soles adicionales para prevenir una crisis institucional de cara a las Elecciones 2026

Rafael López Aliaga volvió a infringir la neutralidad electoral: JEE determina nueva falta del alcalde

Estas cinco regiones de Perú ejecutan menos del 50% de su presupuesto de inversión, advierte Contraloría

ENTRETENIMIENTO

Ethel Pozo enfurece con Edson

Ethel Pozo enfurece con Edson Dávila por burlarse de ruptura de Milett Figueroa y Marcelo Tinelli: “Sin llorar”

Maju Mantilla regresa a las pasarelas en Trujillo luego de dejar ‘Arriba mi gente’: “Volver me trae lindos recuerdos”

Pamela López acusa a Pamela Franco de manipular a Christian Cueva tras nueva denuncia: “Está mal asesorado”

Defensa de la familia de Jefferson Farfán se reafirma y acusa a ‘Cri Cri’ de burlarse del proceso legal

Marcelo Tinelli anuncia el fin de su relación con Milett Figueroa en su streaming: “Gracias por los momentos hermosos”

DEPORTES

Dónde ver Alianza Lima vs

Dónde ver Alianza Lima vs U. de Chile HOY: canal tv online por cuartos de final vuelta de la Copa Sudamericana 2025

Miguel Ángel Torres renunció a la administración de Sport Boys un día después de su nombramiento por la SUNAT

Alianza Lima vs U. de Chile EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por cuartos de final vuelta de la Copa Sudamericana 2025

ADT deberá afrontar la recta final de la Liga 1 2025 sin uno de sus baluartes en ataque por decisión del técnico Horacio Melgarejo

Ignacio Buse pisa fuerte en el Challenger de Lisboa 2025: victoria clave que alimenta sus sueños de un nuevo título