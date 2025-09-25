Apareció Diego Londoño en Chiclayo: caso de colombiano que se viralizó a través del video de una influencer en TikTok

Apareció Diego Londoño en Chiclayo luego de viralizarse video en TikTok| Exitosa Noticias

Diego Londoño, filósofo y músico colombiano de 41 años, apareció en la ciudad de Chiclayo, Perú, tras permanecer desaparecido más de dos años y ser intensamente buscado por su familia. La confirmación de su paradero sucedió gracias a un video viral de la empresaria e influencer ecuatoriana Amy Solano, publicado en TikTok, que permitió identificar al artista.

Durante el proceso de búsqueda, Solano se trasladó voluntariamente a Perú después de recibir mensajes de ciudadanos que aseguraban haber visto a Londoño en la localidad de Máncora. El primer día de indagaciones no arrojó pistas directas sobre el paradero del colombiano, aunque la empresaria mantuvo la esperanza de obtener resultados positivos durante la jornada del 25 de septiembre.

A través de sus redes sociales, la empresaria confirmó que Londoño fue encontrado. Se reportó que Londoño permanece bajo la custodia de la Policía Nacional del Perú (PNP) en una comisaría de Chiclayo. Las autoridades locales ya notificaron a la familia, que llevaba más de dos años sin noticias del artista.

La familia señaló que el filósofo fue diagnosticado con demencia senil, el cual afectada la memoria.

El trayecto desde Lima hasta Chiclayo puede realizarse en una hora y media en avión o en aproximadamente 13 horas por vía terrestre.

Exitosa Noticias logró conversar con Londoño en el territorio nacional. El músico manifestó que busca llegar a Lima en los próximos días.

“Es difícil explicar para mí que no estoy como otras personas, pero mi familia está allá. [...] De aquí hasta Lima y de ahí regreso a Colombia. Necesito trabajar un poco, casi nunca tengo planes”, mencionó.

En otro momento, señaló que se encuentra bien de salud.

Más de dos años sin su rastro

La familia de Diego Londoño enfrentó más de dos años de incertidumbre mientras buscaba rastros de su paradero. Durante ese periodo, solo recibieron reportes aislados sobre avistamientos en distintas ciudades de América Latina. Su desaparición se suma a la situación de muchas personas vulnerables en territorios afectados por el narcotráfico y otras actividades ilegales.

Antes de que la demencia senil alterara su vida, Londoño participaba activamente en la escena cultural y educativa de Colombia. Su familia pedía hasta entonces a las autoridades colombianas y peruanas activar protocolos de búsqueda y atención médica especializada, ya que el tiempo es crucial debido a su diagnóstico de demencia senil.

