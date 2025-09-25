Perú

Apareció Diego Londoño en Chiclayo: caso de colombiano que se viralizó a través del video de una influencer en TikTok

La confirmación de su hallazgo sucedió gracias a un video viral de la empresaria e influencer ecuatoriana Amy Solano, publicado en TikTok, que permitió identificar al artista

Clara Giraldo

Por Clara Giraldo

Guardar
Apareció Diego Londoño en Chiclayo luego de viralizarse video en TikTok| Exitosa Noticias

Diego Londoño, filósofo y músico colombiano de 41 años, apareció en la ciudad de Chiclayo, Perú, tras permanecer desaparecido más de dos años y ser intensamente buscado por su familia. La confirmación de su paradero sucedió gracias a un video viral de la empresaria e influencer ecuatoriana Amy Solano, publicado en TikTok, que permitió identificar al artista.

Durante el proceso de búsqueda, Solano se trasladó voluntariamente a Perú después de recibir mensajes de ciudadanos que aseguraban haber visto a Londoño en la localidad de Máncora. El primer día de indagaciones no arrojó pistas directas sobre el paradero del colombiano, aunque la empresaria mantuvo la esperanza de obtener resultados positivos durante la jornada del 25 de septiembre.

Apareció Diego Londoño en Chiclayo
Apareció Diego Londoño en Chiclayo luego de viralizarse video en TikTok: colombiano llevaba más de dos años desaparecido| Exitosa Noticias

A través de sus redes sociales, la empresaria confirmó que Londoño fue encontrado. Se reportó que Londoño permanece bajo la custodia de la Policía Nacional del Perú (PNP) en una comisaría de Chiclayo. Las autoridades locales ya notificaron a la familia, que llevaba más de dos años sin noticias del artista.

La familia señaló que el filósofo fue diagnosticado con demencia senil, el cual afectada la memoria.

El trayecto desde Lima hasta Chiclayo puede realizarse en una hora y media en avión o en aproximadamente 13 horas por vía terrestre.

Diego Londoño apareció en Chiclayo|
Diego Londoño apareció en Chiclayo| Amy Solano

Colombiano se encuentra en comisaría de Chiclayo

Exitosa Noticias logró conversar con Londoño en el territorio nacional. El músico manifestó que busca llegar a Lima en los próximos días.

“Es difícil explicar para mí que no estoy como otras personas, pero mi familia está allá. [...] De aquí hasta Lima y de ahí regreso a Colombia. Necesito trabajar un poco, casi nunca tengo planes”, mencionó.

En otro momento, señaló que se encuentra bien de salud.

TikTok reaviva búsqueda de Diego
TikTok reaviva búsqueda de Diego Londoño: filósofo colombiano con demencia estaría en Máncora. Foto captura: Latina Noticias

Más de dos años sin su rastro

La familia de Diego Londoño enfrentó más de dos años de incertidumbre mientras buscaba rastros de su paradero. Durante ese periodo, solo recibieron reportes aislados sobre avistamientos en distintas ciudades de América Latina. Su desaparición se suma a la situación de muchas personas vulnerables en territorios afectados por el narcotráfico y otras actividades ilegales.

Antes de que la demencia senil alterara su vida, Londoño participaba activamente en la escena cultural y educativa de Colombia. Su familia pedía hasta entonces a las autoridades colombianas y peruanas activar protocolos de búsqueda y atención médica especializada, ya que el tiempo es crucial debido a su diagnóstico de demencia senil.

Canales de emergencia

  • La Policía Nacional del Perú (PNP) responde a emergencias de seguridad ciudadana, delitos y situaciones que requieren intervención policial por medio del número 105. Este canal opera las 24 horas y permite reportar robos, desapariciones, disturbios u otros incidentes que pongan en riesgo la integridad de las personas.
  • El servicio de ambulancias y urgencias médicas SAMU está disponible en el número 106. Atiende emergencias médicas urgentes y traslados sanitarios, coordinando la asistencia inmediata en casos de accidentes de tránsito, enfermedades repentinas u otras situaciones de salud crítica.
  • Los bomberos pueden ser contactados a través del 116 para reportar incendios, fugas de gas, rescates y otros accidentes domésticos o industriales. Este servicio cubre tanto áreas urbanas como rurales, desplazando unidades especializadas cuando la situación lo requiere.

Temas Relacionados

Diego LondoñoChiclayoTikTokperu-noticiasColombia

Más Noticias

Más de 3.300 traslados aéreos de emergencia financiados por el SIS en 2024 y 2025

Historias recientes muestran cómo la logística y la cobertura estatal pueden marcar la diferencia en casos de vida o muerte

Más de 3.300 traslados aéreos

Programación de la fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025: partidos, horarios y canales de TV

Una nueva jornada del campeonato peruano comienza este jueves 25 de setiembre, la cual tendrá como el principal compromiso el Universitario vs Cusco FC

Programación de la fecha 11

U. de Chile tomó firme medida tras controversial banderazo previo al duelo decisivo con Alianza Lima por Copa Sudamericana 2025

Barristas chilenos se enfrentaron a la policía y lanzaron pirotécnicos que terminaron en un incendio a las afueras de su hotel de concentración

U. de Chile tomó firme

Magaly Medina se burla de la ruptura entre Marcelo Tinelli y Milett Figueroa: “Ahora si le dice te amo”

La conductora de espectáculos no fue ajena a esta noticia e ironizó el mensaje del argentino a la peruana en su anuncio de separación

Magaly Medina se burla de

Programación de semifinales del Mundial de Vóley Masculino 2025: fechas, horarios y canales TV de los partidos en el torneo

Se jugaron los partidos por cuartos de final y se definió a los cuatro equipos que irán en busca del título mundial. Entérate cómo quedaron los cruces de la etapa decisiva

Programación de semifinales del Mundial
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Dina Boluarte afirmó ante la

Dina Boluarte afirmó ante la ONU que el COVID-19 dejó más de dos millones de muertos en Perú, pero cifras oficiales la desmienten

El TC le da la razón a Dina Boluarte y limita pedidos de información en investigaciones contra presidentes

Franco Vidal, alcalde streamer de Ate, señala que acusación de proxenetismo contra su padre es una “leyenda urbana”

Susana Villarán en su segundo día de juicio: “El 65% de los peajes de Lima los entregó Luis Castañeda Lossio”

Gobierno confirma reconciliación con Rafael López Aliaga y declara reservada la información del tren Lima–Chosica

ENTRETENIMIENTO

Magaly Medina se burla de

Magaly Medina se burla de la ruptura entre Marcelo Tinelli y Milett Figueroa: “Ahora si le dice te amo”

Magaly Solier fue trasladada a un centro de salud mental tras intoxicación: primeras imágenes de la actriz

La reacción de Candelaria Tinelli ante el anuncio de separación de Marcelo y Milett Figueroa: “Gracias”

Austin Palao rompe su silencio tras polémica de su padre y su hermanita de 7 años

Magaly Medina se burla de doña Martha tras separación de Milett Figueroa y Marcelo Tinelli: “¿Le habrá dado un soponcio a la Marthita?”

DEPORTES

Programación de la fecha 11

Programación de la fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025: partidos, horarios y canales de TV

U. de Chile tomó firme medida tras controversial banderazo previo al duelo decisivo con Alianza Lima por Copa Sudamericana 2025

Programación de semifinales del Mundial de Vóley Masculino 2025: fechas, horarios y canales TV de los partidos en el torneo

Este es el millonario premio que recibiría Alianza Lima si elimina a U. de Chile y clasifica a semifinales de la Copa Sudamericana 2025

Resultados del Mundial de Vóley Masculino 2025: así van los partidos por cuartos de final del torneo