Elizabeth Peralta descarta acogerse a la colaboración eficaz y ya se encuentra en la carceleta de Ancón

Elizabeth Peralta - Poder Judicial

Elizabeth Peralta, exfiscal superior, enfrenta una investigación en el marco del caso del exconductor de televisión Andrés Hurtado, ‘Chibolín’. Según su abogado, Benji Espinoza, Peralta ha decidido no acogerse a la figura de la colaboración eficaz como parte de su estrategia de defensa. Además, en una entrevista en TV Perú, Espinoza afirmó que no existe evidencia objetiva en contra de su cliente y que ella mantiene su inocencia.

El abogado explicó que, además de presentar un hábeas corpus, solicitarán diversas pericias y declaraciones para demostrar que las acusaciones contra Peralta carecen de fundamento. En relación a un supuesto intento de fuga, Espinoza aclaró que Peralta estuvo inubicable solo por un día, pero luego decidió entregarse para evitar cualquier narrativa de peligro de fuga.

Espinoza también mencionó que Peralta estuvo en constante comunicación con su familia, y que él mismo los convenció para que ella se entregara a las autoridades. En cuanto a su situación legal, se espera que la exfiscal sea trasladada a un penal en los próximos días, debido a la prisión preventiva de 18 meses que se le ha impuesto.

El caso de Peralta se enmarca en una investigación más amplia que involucra a figuras públicas y funcionarios, y ha captado la atención mediática por las implicaciones legales y políticas que podría tener.

Elizabeth Peralta siendo conducida al control de identidad luego de ponerse a disposición de las autoridades. | PJ

En carceleta del INPE

Un dispositivo policial, que incluyó tres vehículos de la Policía Nacional del Perú (PNP) y una camioneta con lunas polarizadas, escoltó a Elizabeth Peralta durante su traslado a las instalaciones del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) en Ancón.

Peralta, quien enfrenta una orden de prisión preventiva por 18 meses, será clasificada por el INPE antes de ser transferida a un centro penitenciario, aún no especificado. Se rumora sobre dos posibles destinos: el Anexo de Mujeres de Chorrillos o la Virgen de Fátima.

Benji Espinoza presentará demanda constitucional de habeas corpus

Según declaraciones de su abogado, Benji Espinoza, recogidas por RPP Noticias, en los próximos días se presentará una demanda de habeas corpus para cuestionar la legalidad de esta medida. Espinoza explicó que, tras concluir la discusión en la jurisdicción penal ordinaria, se buscará que la justicia constitucional evalúe si se han vulnerado los derechos de Peralta al dictar su prisión preventiva.

El abogado detalló que la familia de Peralta decidió que ella no se entregaría a las autoridades hasta que se resuelva el recurso de habeas corpus. Espinoza indicó que, aunque inicialmente se había coordinado su entrega, la familia comunicó que no lo harían hasta agotar todas las vías legales. Esta decisión, según el abogado, busca evitar que la Fiscalía argumente un riesgo de fuga, ya que los jueces han determinado unánimemente que no existe tal peligro.

Elizabeth Peralta se entregó a la justicia luego que se le dictara prisión preventiva. Canal N

Espinoza también mencionó que el proceso podría tardar aproximadamente seis meses en llegar al Tribunal Constitucional, si es que se admite. Mientras tanto, se espera que la junta clasificadora del Inpe determine a qué penal será trasladada Peralta. Cabe recordar que, el pasado miércoles 4 de diciembre, Peralta se entregó voluntariamente para cumplir con la orden de prisión preventiva.

La estrategia legal de Espinoza se centra en evitar que la Fiscalía utilice la narrativa de un posible riesgo de fuga, ya que esto podría perjudicar la situación de Peralta en el contexto del habeas corpus. El abogado enfatizó que la presentación voluntaria de Peralta ante las autoridades es parte de una estrategia más efectiva para enfrentar las acusaciones en su contra.

“Quiere dar el ejemplo”, aseguró el abogado de Elizabeth Peralta, Benji Espinoza, al confirmar que su cliente se entregó a la justicia la tarde del miércoles, luego de estar como no habida. La suspendida fiscal, implicada en una trama de cohecho y tráfico de influencias, acudió al despacho del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria para cumplir con la prisión preventiva de 18 meses en su contra.