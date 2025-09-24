Padre de escolar que murió al caer de colegio en SJM pide esclarecer tragedia: “Nadie me devolverá a mi niña”

Escolar de 14 años falleció luego de luchar por cinco días por su vida| ATV

Tras luchar durante cinco días en una cama UCI en el Hospital María Auxiliadora, falleció la adolescente de 14 años que cayó del cuarto piso de su colegio Carmelitas American High School en San Juan de Miraflores. Los padres de la menor aún no pueden creer que ya no verán más a la niña que les robaba una sonrisa.

“Que te den una noticia que tu hija ha fallecido es lo muy doloroso. Que de verdad no se lo deseo a nadie”, señaló el progenitor a ATV.

La escolar fue sometida a diversos exámenes y tratamientos tras sufrir fracturas en el cráneo y las costillas. La estudiante cursaba el segundo año de secundaria y, según el testimonio de la familia, se resbaló y cayó de espaldas por una ventana que no tenía protección.

“No había ninguna protección, solo una ventana que todo tiene vidrio. Como son niños siempre van a jugar, tiene que tener una malla de protección”, señaló el padre y cuestionó que los escolares permanezcan en el aula, pero no en el patio.

En tanto, desconoce si hay cámaras de seguridad que ayuden en el proceso. Asimismo, pidió justicia a las autoridades y exhortó que se desarrollen las investigaciones correspondientes para conocer si existe responsables.

“Quiero que se haga justicia, nadie me va a devolver a mi niña”, refiere.

Clausura del colegio

La institución educativa se encuentra clausurada luego de que no se permitiera el ingreso del personal de la UGEL y del municipio de San Juan de Miraflores para realizar las diligencias correspondientes. El colegio anunció la suspensión de clases y adelantó el periodo de vacaciones escolares del 13 al 17 de octubre, mientras duren las investigaciones.

Los padres de la menor formalizaron la denuncia ante la comisaría de Pamplona. Los restos de la estudiante serán velados en su vivienda en San Juan de Miraflores. La joven practicaba voleibol y era considerada una alumna con futuro en el deporte.

No es el primer caso que se reporte sobre las caídas de escolares en su colegio, por lo cual las autoridades deben fiscalizar de manera permanente las infraestructuras para un ambiente seguro.

Canales de ayuda

Estos son los medios que debes comunicarte para reportar cualquier accidente en un colegio, ya seas padre o madre de familia, como también una autoridad educativa.

Central de Emergencias 105 (Policía Nacional del Perú): Para reportar cualquier accidente que requiera intervención policial inmediata.

Samu 106 (Servicio de Atención Móvil de Urgencia): Para solicitar atención médica urgente y ambulancias.

Bomberos 116 (Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú): Para accidentes que involucren incendios, rescates o asistencia en emergencias mayores.

Municipalidad distrital correspondiente: Muchas municipalidades cuentan con oficinas de Defensa Civil o Seguridad Ciudadana que pueden atender y canalizar reportes sobre accidentes en el distrito.

Institución educativa: Directamente con la dirección o los responsables de la seguridad de la escuela.

Línea SíseVe: Plataforma para reportar casos vinculados a accidentes, situaciones de riesgo o violencia en instituciones educativas. Se puede acceder en https://www.siseve.pe/ o llamando al 0800-76888.