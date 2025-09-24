Magaly Medina manda misil a Christian Cueva tras retorno al Perú por lesión: “Su carrera va en picada”

Magaly Medina arremete contra Christian Cueva tras retorno al Perú: “Su carrera va en picada”. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Magaly Medina lanzó duras críticas contra Christian Cueva, quien recientemente regresó a Lima para atenderse por una lesión. La conductora de Magaly TV, La Firme no dudó en calificar de innecesaria y sospechosa la decisión del futbolista, cuestionando su compromiso con su club actual, el Emelec de Ecuador.

El hecho que desató la polémica fue confirmado por el propio entrenador del equipo ecuatoriano, Guillermo Duró, quien en conferencia de prensa explicó: “Cueva tiene un permiso especial porque se quiso atender con su médico en su país. Es simplemente eso”.

Uno de los más fuertes vino de parte de la llamada ‘Urraca’, quien dedicó varios minutos de su programa a comentar el tema y lanzar un misil contra el mediocampista peruano. “Todo para que se venga a recuperar acá, él siempre ha tenido esas poses de divo, ¿no?, ya de divo no tiene nada. Él realmente no ha logrado nada, su carrera va en picada hace bastante tiempo ya”, afirmó en tono contundente.

Lejos de quedarse ahí, Medina recordó episodios pasados de Christian Cueva que, según ella, muestran un patrón de actitudes poco comprometidas. “Cuando estuvo en Alianza, ¿no pidió que lo tratara un médico en Barcelona?, ¿no fue así? Que le dieron todo lo que quería y voló hasta Europa, según él para tratarse su lesión”, cuestionó la periodista.

En otro momento, la conductora insinuó que el futbolista podría estar aprovechando esta “pausa médica” para pasar tiempo en el Perú con su círculo cercano y, quizá, evitar responsabilidades deportivas en Ecuador.

“Él ha venido a darle el alcance a Pamela Franco, suponemos ¿no?, querrá sentirse apapachado. O de repente acá como esto es Perú, acá tiene a sus amigos, querrá hacer sus fiestecitas a puertas cerradas, donde nadie se entere”, lanzó la presentadora, encendiendo aún más la polémica.

Pero lo más duro llegó al final, cuando Magaly Medina cuestionó directamente a quienes todavía creen en un cambio real de actitud en el jugador. “¿Quiénes serán los tontos que le creen que Cueva es diferente, que es otro y que ha cambiado? Hasta el momento no le vemos nada diferente”, sentenció, dejando en claro su escepticismo frente al futuro del deportista.

Las palabras de Magaly reabrieron un debate sobre la disciplina y el compromiso de Christian Cueva, un jugador que ha pasado por varios equipos dentro y fuera del Perú, pero cuya carrera ha estado marcada por altibajos, lesiones y también controversias fuera de la cancha. En esta ocasión, la crítica no solo estuvo enfocada en la decisión de atenderse en Lima, sino en la percepción pública que aún arrastra el volante, considerado por muchos como un talento desperdiciado.

Mientras tanto, en Ecuador, el club Emelec intenta mantener la calma y respalda la decisión de darle permiso a su jugador, aunque en el Perú las especulaciones no dejan de crecer. Lo cierto es que el regreso de Cueva a suelo peruano no pasó desapercibido y, como suele suceder, la voz de Magaly Medina terminó marcando la pauta del debate mediático.

El tiempo dirá si el futbolista logra recuperarse plenamente y demostrar en la cancha que sus críticos están equivocados. Sin embargo, al menos en la opinión pública, cada movimiento de Christian Cueva es analizado con lupa, y las declaraciones de la ‘Urraca’ han vuelto a ponerlo en el centro de la polémica.