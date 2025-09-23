Perú

Suicidio: ¿por qué el riesgo es más alto en adolescentes?

El riesgo de suicidio en adolescentes es más alto que en otras etapas de la vida por una combinación de factores biológicos, psicológicos y sociales

Sandra Campó

Por Sandra Campó

Guardar
Los adolescentes construyen su identidad,
Los adolescentes construyen su identidad, enfrentan presiones escolares, familiares y sociales, y atraviesan transformaciones hormonales que afectan sus emociones (iStock)

El suicidio constituye una de las principales problemáticas de salud mental en el mundo y en el Perú. La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que más de 700 mil personas mueren cada año por esta causa, siendo los adolescentes y jóvenes uno de los grupos más vulnerables. En el contexto nacional, el Ministerio de Salud (Minsa) ha alertado que los casos de suicidio cometidos por adolescentes van en aumento, especialmente en zonas urbanas como Lima, Callao, Arequipa y Trujillo. Según reportes del Seguro Social de Salud (EsSalud), durante los últimos años se ha incrementado la atención en emergencias psiquiátricas vinculadas a intentos autolesivos, lo que refleja la urgencia de atender este problema con un enfoque preventivo y comunitario.

La adolescencia es una etapa de cambios profundos: físicos, psicológicos y sociales. En ella, los adolescentes construyen su identidad, enfrentan presiones escolares, familiares y sociales, y atraviesan transformaciones hormonales que afectan sus emociones. Estos factores, sumados a la dificultad para regular los impulsos, hacen que los adolescentes tengan un riesgo más alto de cometer suicidio en comparación con otras etapas de la vida.

¿Por qué el riesgo de suicidio es más alto en adolescentes?

Los adolescentes enfrentan presión académica,
Los adolescentes enfrentan presión académica, conflictos familiares, problemas económicos y expectativas sociales (Imagen Ilustrativa Infobae)

El riesgo de suicidio en adolescentes es más alto que en otras etapas de la vida por una combinación de factores biológicos, psicológicos y sociales.

  • Cambios biológicos y cerebrales
    • Durante la adolescencia el cerebro todavía está en desarrollo, especialmente la corteza prefrontal, que regula el control de impulsos y la toma de decisiones.
    • Esto puede llevar a que reaccionen con mayor intensidad a situaciones de estrés y tengan más conductas impulsivas.
  • Factores emocionales y psicológicos
    • La adolescencia es una etapa de construcción de identidad y de fuerte búsqueda de pertenencia.
    • La depresión, ansiedad y otros trastornos emocionales suelen aparecer en este periodo.
    • La dificultad para manejar emociones intensas como la tristeza, la culpa o la frustración puede aumentar el riesgo.
  • Presión social y escolar
    • Los adolescentes enfrentan presión académica, conflictos familiares, problemas económicos y expectativas sociales.
    • El bullying, tanto presencial como en redes sociales, es un factor de riesgo muy importante.
  • Aislamiento y falta de apoyo
    • La sensación de no ser comprendidos por adultos o pares puede intensificar sentimientos de soledad.
    • La ausencia de redes de apoyo emocional aumenta la vulnerabilidad.
  • Acceso a información y métodos
    • Internet y las redes sociales pueden exponer a los adolescentes a contenidos dañinos o incluso incitarlos a normalizar la idea del suicidio.
  • Factores de riesgo adicionales
    • Historia de abuso físico, emocional o sexual.
    • Consumo de alcohol y drogas.
    • Antecedentes familiares de suicidio o enfermedad mental.

Cómo reducir el riesgo de suicidio en los adolescentes

La psicoterapia individual brinda herramientas
La psicoterapia individual brinda herramientas al adolescente para manejar el estrés (AdobeStock)

La familia es el primer espacio de protección y acompañamiento emocional para los adolescentes. Existen varias acciones que los padres, madres o cuidadores pueden implementar para reducir el riesgo de suicidio:

  • Promover la comunicación abierta y sin juicios: escuchar a los adolescentes con empatía y sin minimizar sus problemas ayuda a que se sientan comprendidos.
  • Detectar señales de alerta: cambios drásticos en el comportamiento, aislamiento, expresiones de desesperanza o comentarios sobre la muerte no deben ser ignorados.
  • Fortalecer la autoestima: reconocer los logros, valorar los esfuerzos y evitar comparaciones negativas contribuye a que los adolescentes se sientan valorados.
  • Regular el uso de redes sociales: supervisar el contenido al que acceden y promover un uso responsable de internet es clave para evitar la exposición a mensajes dañinos.
  • Fomentar hábitos saludables: la práctica de deporte, el sueño adecuado y una alimentación equilibrada impactan directamente en la salud mental.

Salud mental y prevención del suicidio

El acompañamiento profesional es esencial para abordar el suicidio en adolescentes. Tanto la psicología como la psiquiatría cumplen un rol preventivo y terapéutico:

  • Diagnóstico temprano: un psicólogo puede identificar trastornos emocionales como depresión o ansiedad antes de que se agraven.
  • Tratamiento adecuado: en casos más complejos, los psiquiatras pueden recetar medicación que estabilice el estado de ánimo o reduzca la impulsividad.
  • Psicoterapia individual y familiar: brinda herramientas al adolescente para manejar el estrés y a la familia para mejorar la comunicación y el apoyo mutuo.
  • Reducción del estigma: buscar ayuda profesional normaliza la conversación sobre salud mental y reduce la idea de que los problemas emocionales deben ocultarse.
  • Prevención a largo plazo: un tratamiento integral no solo disminuye el riesgo de suicidio inmediato, sino que también fortalece la resiliencia del adolescente para enfrentar futuras crisis.

Temas Relacionados

suicidioadolescentessalud mentalperu-salud

Más Noticias

Qué se celebra el 23 de septiembre en el Perú: una fecha que entrelaza símbolos, memoria y transformación nacional

La conmemoración de este día reúne hitos culturales, políticos y artísticos que han forjado la identidad peruana y reflejan la evolución de sus valores y aspiraciones colectivas

Qué se celebra el 23

Hijo de Lucía de la Cruz saca pruebas desde EE. UU. y la acusa de manejar cuenta bancaria: “Mi mamá es responsable”

Christian Wong aseguró que solo busca limpiar su imagen y no cargar con acusaciones injustas

Hijo de Lucía de la

Detienen a ex suboficial de la FAP por presunta explotación sexual de menores: las reclutaba a través de WhatsApp y Telegram

La operación conjunta incluyó el allanamiento de un hostal en San Juan de Miraflores que permitió el rescate de cuatro víctimas de entre 15 y 17 años, una de las cuales estaba embarazada

Detienen a ex suboficial de

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2025: así quedaron los equipos tras la fecha 10 del Torneo Clausura y Acumulada

Universitario y Alianza Lima ganaron sus partidos. Mientras que Sporting Cristal no pudo con Juan Pablo II. Cusco FC, por su lado, fue el gran perdedor de la jornada

Tabla de posiciones de la

Bryan Torres sorprende al mostrar su apoyo a ‘Cri Cri’ y relanza orquesta en medio de tensiones con Jefferson Farfán: “De vuelta”

El salsero compartió en redes el emotivo abrazo con el primo de la ‘Foquita’, confirmando que su amistad sigue intacta

Bryan Torres sorprende al mostrar
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Rafael López Aliaga pide asistencia

Rafael López Aliaga pide asistencia masiva al Circuito Mágico del Agua para homenaje a Charlie Kirk: “Lo llenamos”

Susana Villarán declara tras seis años de silencio y pide perdón a horas de su juicio: “Callar nunca tendrá justificación”

Eliane Karp denuncia persecución política desde Israel e insiste en culpar al fallecido Josef Maiman: “Él utilizó a Alejandro Toledo”

Víctor Cubas renunció como vocero de la Fiscalía de la Nación tras designación de Tomás Gálvez

Tomás Gálvez minimiza críticas y asegura que investigación en su contra por ‘Cuellos Blancos del Puerto’ fue archivada: “Que hablen lo que quieran”

ENTRETENIMIENTO

Hijo de Lucía de la

Hijo de Lucía de la Cruz saca pruebas desde EE. UU. y la acusa de manejar cuenta bancaria: “Mi mamá es responsable”

Bryan Torres sorprende al mostrar su apoyo a ‘Cri Cri’ y relanza orquesta en medio de tensiones con Jefferson Farfán: “De vuelta”

Néstor Villanueva acusa a Susy Díaz de provocar derrame cerebral a su padre: “Por eso decidimos demandar”

Néstor Villanueva destruye a Susy Díaz y asegura que manipulaba a Florcita: “Le decía que yo no le convenía”

Rebeca Escribens sorprendió al público al reemplazar a María Pía Copello en ‘Mande quien Mande’: ¿se quedará con el puesto?

DEPORTES

Tabla de posiciones de la

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2025: así quedaron los equipos tras la fecha 10 del Torneo Clausura y Acumulada

Nolberto Solano pide mesura ante fuertes críticas en Perú por su mal inicio como entrenador en Pakistán: “A mi nadie me va a desanimar”

Bernardo Cuesta volvió al gol con Melgar después de un año: emotiva anotación contra Los Chankas en Liga 1 2025

Pedro García apunta contra Jean Ferrari por salida de Óscar Ibáñez y nombramiento de Manuel Barreto como técnico de Perú: “No improvises”

Delincuentes robaron utilería de Ayacucho FC en pleno partido ante Alianza Atlético y así reaccionaron los periodistas de L1MAX