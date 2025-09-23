Perú

Sismo de magnitud 4.5 sorprendió a Ica: segundo movimiento telúrico en menos de 48 horas en la provincia de Nazca

Un nuevo movimiento telúrico sacudió Marcona la tarde del martes 23 de septiembre, apenas un día después de otro sismo de 5.3 en la misma provincia

Jazmine Angulo

Por Jazmine Angulo

Guardar
El sismo ocurrió el martes
El sismo ocurrió el martes 23 de septiembre a las 16:05 horas. (@Asismet_IF)

Un nuevo movimiento telúrico sorprendió a la población de Marcona, en la provincia de Nazca (Ica), la tarde de este martes 23 de septiembre. Según el Centro Sismológico Nacional (Censis) del Instituto Geofísico del Perú (IGP), el sismo alcanzó una magnitud de 4.5 y ocurrió a las 16:05 horas locales.

El epicentro se localizó a 53 kilómetros al sur de Marcona, con una profundidad de 22 kilómetros y una intensidad percibida de II-III. Debido a sus características, la Red Sísmica Nacional emitió un rango de alerta de color amarillo, que corresponde a movimientos de magnitud entre 4.5 y 6.0.

Este evento ocurre apenas un día después de que otro sismo, de magnitud 5.3, se registrara en la misma provincia el lunes 22 de septiembre a la 1:46 p. m. Dicho temblor, cuyo epicentro fue ubicado a 39 kilómetros al sur de Marcona y con una profundidad de 21 kilómetros, tuvo una intensidad de III-IV en la escala de Mercalli y fue reportado como perceptible en Ica, Nasca, Puquio, Puerto Lomas y Caravelí.

Con este registro, se trata del segundo sismo en menos de 48 horas en la zona sur de Ica, lo que ha generado preocupación entre la población local. Aunque ninguno de los movimientos ha ocasionado daños materiales o personales, el IGP recuerda a la ciudadanía la importancia de mantener medidas de prevención y contar siempre con una mochila de emergencia.

Reporte de IGP
Reporte de IGP

Qué hacer antes, durante y después de un sismo

Aunque terremototemblorsismo y movimiento telúrico son sinónimos, en el lenguaje coloquial se habla de terremoto cuando el sismo ha causado víctimas o daños severos en las edificaciones, mientras que se dice que es un temblor para referirse a un sismo que no ha provocado daños significativos.

En cualquiera de los casos, sea un temblor o un terremoto, es esencial tener en cuenta los siguientes consejos y precauciones que el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) recomienda realizar antes, durante y después del sismo:

Antes del sismo:

  • Ubica las zonas seguras y las estructuras firmes para protegerte.
  • Ten preparada una mochila de emergencia.
  • Participa en los simulacros de sismo de tu barrio.
  • Educa a los niños de tu casa sobre medidas de precaución.
  • Contrata un ingeniero para reforzar tu vivienda.

Durante el sismo:

  • Mantén la calma. El asustarte solo puede paralizarte o hacerte cometer errores.
  • Aléjate de las ventanas y objetos que pueden caerse.
  • Si no llegas rápido a la salida, busca un espacio seguro.
  • No llames por teléfono. La línea estará sobrecargada, así que mejor envía mensajes de texto.
  • No uses ascensor.

Después del sismo:

  • Revisa si hay fugas de gas que podrían causar fuego.
  • Llama a los números de emergencia como: los Bomberos: 116Cruz Roja: (01) 2660481 y el Sistema de Atención Móvil de Urgencia (SAMU): 106.
  • Auxilia a los heridos.
  • Ten cuidado con las posibles réplicas. Evita estar cerca a casas que han sido afectadas por el sismo.
  • Si estás cerca al mar, aléjate de la zona hasta que se descarte la posibilidad de un maremoto.

Temas Relacionados

SismoPerúperu-noticiasIcaNazca

Más Noticias

Loreto: Denuncian abuso sexual contra una menor en centro del MIMP al que fue llevada para recibir protección

Una adolescente de 15 años denunció haber sido abusada por la directora de la Unidad de Protección Especial de Iquitos, adonde fue trasladada tras reportar violencia familiar. La funcionaria implicada fue separada del cargo

Loreto: Denuncian abuso sexual contra

Apareció niña de 11 años en Ate tras horas de búsqueda: PNP detuvo a sospechoso de 39 años que la captó a través de un videojuego

El Ministerio del Interior informó que la menor se reencontró con su familia en la comisaría de Santa Clara tras un operativo policial

Apareció niña de 11 años

Alerta naranja por lluvias en costa, sierra y selva: Lima y siete regiones en riesgo, advierte Senamhi

Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología comunicó que este fenómeno peligroso podría generar aniegos, inundaciones pluviales y descargas eléctricas

Alerta naranja por lluvias en

La Tinka: conoce quién es el dueño de la lotería más popular del Perú y los detalles detrás de su creación

Con casi tres décadas de trayectoria, la lotería con el lema ‘El que la sigue, la consigue’ se consolidó como un fenómeno cultural y social en el país

La Tinka: conoce quién es

Físico de la Universidad de California intenta resolver examen de admisión UNI y esta fue su reacción: “No la entiendo”

El youtuber peruano Math Senpai invitó a un egresado de la UCLA a resolver ejercicios de la prueba de ingreso a la Universidad Nacional de Ingeniería, mostrando la dificultad de preguntas con notaciones poco familiares y fórmulas complejas

Físico de la Universidad de
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Susana Villarán sobre muerte de

Susana Villarán sobre muerte de su exgerente municipal, José Miguel Castro: “Solo él y yo sabíamos de los aportes”

Dina Boluarte asegura ante la ONU que las familias son su prioridad, pero bajo su gobierno la pobreza en el Perú alcanzó a 9,4 millones de personas

Rafael López Aliaga informa que reunión con MTC sobre tren Lima–Chosica será secreta: “No voy a revelar fecha ni hora ni lugar”

José Domingo Pérez pide a Tomás Gálvez que rechace ataques de Juan José Santiváñez: “Que respalde la autonomía”

Congresistas presentan moción de censura contra Juan José Santiváñez por falta de idoneidad y probidad

ENTRETENIMIENTO

Luana Barrón rechaza relación sentimental

Luana Barrón rechaza relación sentimental con Sebastián Yatra: “Solo amigos, nada más”

Hernán Romero, su largo camino en la actuación y sus esperanzas en el cine peruano

Daddy Yankee sorprende en mercados de Lima degustando butifarra y chifa

Gustavo Salcedo deja de seguir a Maju Mantilla en redes y enciende las especulaciones sobre su distanciamiento

Hernán Romero, figura emblemática de la actuación peruana, murió a los 83 años

DEPORTES

Pedro García apunta contra Jean

Pedro García apunta contra Jean Ferrari por salida de Óscar Ibáñez y nombramiento de Manuel Barreto como técnico de Perú: “No improvises”

¿Hay un grupo partido en la selección peruana? La sincera postura de Paolo Guerrero sobre cuestionamientos dentro de Videna

“Muchos peruanos nos denigraban y Rizola nos quitó los celulares”: Voleibolista de Perú Sub 17 hizo fuerte confesión tras Sudamericano

“A Christian Cueva le hicieron un préstamo de 80 mil dólares”: la crítica de exjugador ecuatoriano a Emelec tras no valorar a ‘joya’ de 20 años

Óscar Ibáñez reveló si puso a los jugadores de la selección peruana en contra de Jean Ferrari: “Son personas adultas”