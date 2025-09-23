Sismo de magnitud 4.5 sorprendió a Ica: segundo movimiento telúrico en menos de 48 horas en la provincia de Nazca

El sismo ocurrió el martes 23 de septiembre a las 16:05 horas. (@Asismet_IF)

Un nuevo movimiento telúrico sorprendió a la población de Marcona, en la provincia de Nazca (Ica), la tarde de este martes 23 de septiembre. Según el Centro Sismológico Nacional (Censis) del Instituto Geofísico del Perú (IGP), el sismo alcanzó una magnitud de 4.5 y ocurrió a las 16:05 horas locales.

El epicentro se localizó a 53 kilómetros al sur de Marcona, con una profundidad de 22 kilómetros y una intensidad percibida de II-III. Debido a sus características, la Red Sísmica Nacional emitió un rango de alerta de color amarillo, que corresponde a movimientos de magnitud entre 4.5 y 6.0.

Este evento ocurre apenas un día después de que otro sismo, de magnitud 5.3, se registrara en la misma provincia el lunes 22 de septiembre a la 1:46 p. m. Dicho temblor, cuyo epicentro fue ubicado a 39 kilómetros al sur de Marcona y con una profundidad de 21 kilómetros, tuvo una intensidad de III-IV en la escala de Mercalli y fue reportado como perceptible en Ica, Nasca, Puquio, Puerto Lomas y Caravelí.

Con este registro, se trata del segundo sismo en menos de 48 horas en la zona sur de Ica, lo que ha generado preocupación entre la población local. Aunque ninguno de los movimientos ha ocasionado daños materiales o personales, el IGP recuerda a la ciudadanía la importancia de mantener medidas de prevención y contar siempre con una mochila de emergencia.

Reporte de IGP

Qué hacer antes, durante y después de un sismo

Aunque terremoto, temblor, sismo y movimiento telúrico son sinónimos, en el lenguaje coloquial se habla de terremoto cuando el sismo ha causado víctimas o daños severos en las edificaciones, mientras que se dice que es un temblor para referirse a un sismo que no ha provocado daños significativos.

En cualquiera de los casos, sea un temblor o un terremoto, es esencial tener en cuenta los siguientes consejos y precauciones que el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) recomienda realizar antes, durante y después del sismo:

Antes del sismo:

Ubica las zonas seguras y las estructuras firmes para protegerte.

Ten preparada una mochila de emergencia.

Participa en los simulacros de sismo de tu barrio.

Educa a los niños de tu casa sobre medidas de precaución.

Contrata un ingeniero para reforzar tu vivienda.

Durante el sismo:

Mantén la calma. El asustarte solo puede paralizarte o hacerte cometer errores.

Aléjate de las ventanas y objetos que pueden caerse.

Si no llegas rápido a la salida, busca un espacio seguro.

No llames por teléfono. La línea estará sobrecargada, así que mejor envía mensajes de texto.

No uses ascensor.

Después del sismo:

Revisa si hay fugas de gas que podrían causar fuego.

Llama a los números de emergencia como: los Bomberos: 116 , Cruz Roja: (01) 2660481 y el Sistema de Atención Móvil de Urgencia (SAMU): 106 .

Auxilia a los heridos.

Ten cuidado con las posibles réplicas. Evita estar cerca a casas que han sido afectadas por el sismo .

Si estás cerca al mar, aléjate de la zona hasta que se descarte la posibilidad de un maremoto.