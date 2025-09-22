Perú

Temblor de 5.3 en Ica: epicentro se ubicó a 39 km de Marcona y fue sentido en varias provincias

Usuarios en redes sociales reportaron que el temblor, aunque breve, fue claramente perceptible en Ica, Nasca, Puquio y Caravelí

Jazmine Angulo

Por Jazmine Angulo

Guardar
La Marina de Guerra se
La Marina de Guerra se pronuncia ante la posibilidad de Tsunami luego de un segundo sismo en Ica. (Foto: Infobae Perú/Agencia Andina/Marina de Guerra)

Un repentino movimiento sísmico sorprendió esta tarde a los habitantes del sur de Ica. El Instituto Geofísico del Perú (IGP), a través del Centro Sismológico Nacional, informó que el evento ocurrió a la 1:46 p. m. de este lunes 22 de setiembre, con una magnitud de 5.3 en la escala de Richter. El epicentro se localizó a 39 kilómetros al sur de Marcona, provincia de Nazca, con una profundidad de 21 kilómetros.

El temblor generó una percepción de intensidad entre III y IV en Marcona, mientras que también fue sentido en Ica, Nasca, Puquio, Puerto Lomas y Caravelí. En redes sociales, usuarios compartieron su impresión del movimiento y confirmaron que, aunque breve, fue claramente perceptible en varias localidades de la región.

Según el reporte oficial, el evento se ubicó en la latitud -15.71 y longitud -75.23. En su comunicación, la entidad recordó que el territorio nacional se encuentra dentro del denominado Cinturón de Fuego del Pacífico, una franja donde se registra el 85 % de la actividad sísmica mundial. Este contexto explica la recurrencia de movimientos telúricos en la zona sur del país.

Reporte del IGP
Reporte del IGP

Acciones de Indeci

El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) informó que hasta el momento no existen reportes de daños personales ni materiales vinculados al sismo. La entidad continúa realizando el seguimiento en coordinación con las autoridades locales de Nazca e Ica, a fin de descartar afectaciones posteriores.

Indeci recordó a la población la necesidad de mantener planes de prevención familiar y tener a la mano una mochila de emergencia. Estas medidas forman parte de las recomendaciones habituales frente a eventos sísmicos en el país.

Informe de la Marina de Guerra del Perú

La Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú, responsable del Sistema Nacional de Alerta de Tsunamis, emitió el Boletín de Sismo Tsunami N° 40-2025-1. En él se confirmó que el evento sísmico de las 13:46:37 horas, registrado a 39 km al sur de Marcona, alcanzó magnitud 5.3 Mw a una profundidad de 21 km.

Tras el análisis efectuado por el Centro Nacional de Alerta de Tsunamis, la institución comunicó que “este evento no genera tsunami en el litoral peruano”. Sin embargo, precisó que se mantendrá una vigilancia constante para evaluar cualquier variación vinculada al movimiento registrado.

Boletín de la Marina de
Boletín de la Marina de Guerra del Perú

Qué hacer antes, durante y después de un sismo

Aunque terremoto, temblor, sismo y movimiento telúrico son sinónimos, en el lenguaje coloquial se habla de terremoto cuando el sismo ha causado víctimas o daños severos en las edificaciones, mientras que se dice que es un temblor para referirse a un sismo que no ha provocado daños significativos.

En cualquiera de los casos, sea un temblor o un terremoto, es esencial tener en cuenta los siguientes consejos y precauciones que el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) recomienda realizar antes, durante y después del sismo:

Antes del sismo:

  • Ubica las zonas seguras y las estructuras firmes para protegerte.
  • Ten preparada una mochila de emergencia.
  • Participa en los simulacros de sismo de tu barrio.
  • Educa a los niños de tu casa sobre medidas de precaución.
  • Contrata un ingeniero para reforzar tu vivienda.

Durante el sismo:

  • Mantén la calma. El asustarte solo puede paralizarte o hacerte cometer errores.
  • Aléjate de las ventanas y objetos que pueden caerse.
  • Si no llegas rápido a la salida, busca un espacio seguro.
  • No llames por teléfono. La línea estará sobrecargada, así que mejor envía mensajes de texto.
  • No uses ascensor.

Después del sismo:

  • Revisa si hay fugas de gas que podrían causar fuego.
  • Llama a los números de emergencia como: los Bomberos: 116Cruz Roja: (01) 2660481 y el Sistema de Atención Móvil de Urgencia (SAMU): 106.
  • Auxilia a los heridos.
  • Ten cuidado con las posibles réplicas. Evita estar cerca a casas que han sido afectadas por el sismo.
  • Si estás cerca al mar, aléjate de la zona hasta que se descarte la posibilidad de un maremoto.

Temas Relacionados

sismotemblorIGPNazcaIcaMarconaperu-noticias

Más Noticias

‘Ineficiente’ y ‘culpable’: Juan José Santiváñez es rechazado por peruanos por su gestión en el Minjus e investigaciones en su contra

Estudio de opinión indica que dos de cada tres peruanos consideran que el ministro de Justicia y exministro del Interior es integrante de una organización criminal al interior del gobierno de Dina Boluarte

‘Ineficiente’ y ‘culpable’: Juan José

Marcha de la Generación Z: disturbios, represión policial y heridos dejaron los dos días de manifestaciones en Lima

Cientos de jóvenes, junto a colectivos ecologistas, animalistas y gremios de trabajadores, convocaron a una movilización para recorrer las principales avenidas de Lima, exigiendo transparencia en las decisiones del Gobierno y del Congreso y rechazando la reforma del sistema de pensiones

Marcha de la Generación Z:

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2025 EN VIVO: así van los equipos en la fecha 10 del Torneo Clausura y Acumulada

Universitario y Alianza Lima ganaron sus partidos. Mientras que Sporting Cristal no pudo con Juan Pablo II. Cusco FC, por su lado, juega este lunes un choque clave. Así va la pelea por el título

Tabla de posiciones de la

INPE e INEI lanzan censo en 69 penales para fortalecer seguridad y reinserción social de internos

El registro permitirá empadronar a más de 100 mil internos y a menores que conviven con sus madres, recopilando datos sobre educación, salud, empleo y situación familiar para mejorar políticas penitenciarias

INPE e INEI lanzan censo

Dos burriers captadas en el nuevo Jorge Chávez: una joven casi muere tras ingerir 20 cápsulas de cocaína rumbo a Europa

Elizabeth Albán, de 22 años, cayó víctima de mafias que la hicieron ingerir cocaína; su hermana continuó el viaje rumbo a Madrid al día siguiente

Dos burriers captadas en el
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

‘Ineficiente’ y ‘culpable’: Juan José

‘Ineficiente’ y ‘culpable’: Juan José Santiváñez es rechazado por peruanos por su gestión en el Minjus e investigaciones en su contra

¿Quién es Tomás Galvez? Nuevo fiscal de la Nación asume el cargo pese a vínculos con Los Cuellos Blancos y César Hinostroza

Los lujosos regalos que recibe Dina Boluarte: perfumes, joyas y vajillas engrosan la lista de obsequios presidenciales

Tomás Gálvez asume como nuevo Fiscal de la Nación tras suspensión de Delia Espinoza

Discurso de Dina Boluarte en la ONU: presidenta habló fuera de tiempo, sin micrófono, y tuvo que ser interrumpida dos veces para finalizar

ENTRETENIMIENTO

Néstor Villanueva afirma que su

Néstor Villanueva afirma que su matrimonio con Florcita Polo se rompió por culpa de su perro

Rafael Cardozo reacciona al compromiso de Carol Reali y confiesa: “Cuando yo le pedí, no estábamos bien”

El Valor de la Verdad: Néstor Villanueva se llevó 20 mil soles tras confesar que ha llorado por sus hijos

Dilbert Aguilar revela por qué no detiene sus presentaciones pese a estar en silla de ruedas: “Debo cumplir mis compromisos”

Protagonista de la película Nanito pide apoyo para que asistan al cine: “Nos han dado pocos horarios y muy malos”

DEPORTES

Tabla de posiciones de la

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2025 EN VIVO: así van los equipos en la fecha 10 del Torneo Clausura y Acumulada

Juan Pablo Varillas sigue reencontrándose con su mejor versión: victoria clave en Argentina para escalar en el ranking

Pedro García lanzó ‘misil’ contra Renato Tapia por indirecta tras elección de Manuel Barreto como DT de Perú: “No puedes vivir de Rusia 2018″

DT de Venezuela se quebró tras triunfo histórico ante Brasil en final del Sudamericano Sub 17 de Vóley: “No se lo esperaba nadie”

Ceremonia de Balón de Oro 2025: día, hora, canal TV y lista de candidatos al premio individual más importante de fútbol